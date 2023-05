Venäjä käännytti viime viikolla rajalla noin 20 maahan pyrkinyttä. Toiminta on luonut epävarmuutta siitä, pääseekö maahan enää liikematkaviisumilla.

Venäjä on mitätöinyt viisumeja muun muassa Niiralan asemalla.

Venäjän rajaviranomaisten tekemät viisumien mitätöinnit ovat luoneet epävarmuutta siitä, pääseekö maahan enää liikematkaviisumilla kuten ennen.

”Tiistaina olen menossa Niiralan rajanylitys­pisteelle. Katsotaan miten käy ja pääsenkö rajan yli”, sanoo Joensuun Öllölässä asuva Harri Julin.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Venäjän rajaviranomaiset ovat torstaista lähtien mitätöineet suomalaisten rajanylittäjien viisumeita ja käännyttäneet heitä rajalta takaisin Suomeen. Käännytyksiä on tehty etenkin Vaalimaan raja-asemalla, mutta myös ainakin Nuijamaalla.

HS:n tietojen mukaan käännytettävät ovat olleet menossa Venäjälle tankkaus- tai ostosmatkalle. Tankkausmatka on käytännössä turistimatka, mutta tankkaajat ovat perinteisesti käyneet Venäjällä liikematka­viisumilla eli niin sanotulla bisnesviisumilla, sillä se on edullisempaa. Venäjän viranomaiset ovat tähän asti katsoneet liikematkan tunnusmerkkien täyttymistä läpi sormien.

Julin ajaa Venäjälle dieselin takia. Venäjältä dieseliä saa 2,5–3 litraa samalla hinnalla kuin Suomessa saa litran, Julin kertoo.

”Yleensä käyn tankilla ja parissa kaupassa, ostan tuoremehua, vichyä ja makeisia.”

Matkaa kertyy edes takaisin noin 60 kilometriä. Sukulaisia hänellä ei Venäjällä ole.

Osa suomalaisista on kritisoinut polttoaineen ostamista Venäjän hyökkäyssodan aikana. Julin on tehnyt valintansa rahatilanteensa vuoksi.

”Polttoaineen hinta on täällä [Pohjois-Karjalassa] aivan liian korkea palkkatasoon nähden. Jos pitää lähteä asioita hoitamaan, Joensuuhun on 70 kilometriä. Täällä ei ole julkisia kulkuneuvoja ja taksit on vähissä.”

Julinilla on niin liikematka­viisumi. Yleensä hän on hankkinut viisumin vuodeksi kerrallaan. Nykyisen viisuminsa hän hankki viime vuoden lokakuussa ja reissuja sillä on kertynyt 24.

Rajavartiolaitoksen mukaan sunnuntaina Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikkojen kautta itärajan ylitti yhteensä 4 268 ihmistä molempiin suuntiin. Heistä suomalaisia oli 1 034. Päivän aikana viisi ihmistä ei päässyt Venäjälle.

Viranomaisen tietoon tuli viime viikon torstaista sunnuntaihin noin 20 tapausta, joissa ihminen ei päässyt jatkamaan matkaansa Venäjälle.

HS:n tietojen mukaan rajaviranomaisten toiminta vaihtelee eri raja-asemilla. Esimerkiksi Nuijamaan asemalla suomalaismies käännytettiin, mutta hänen viisumiaan ei mitätöity. Sen sijaan mies laitettiin allekirjoittamaan asiakirja, jonka mukaan miehellä on maahantulokielto Venäjälle.

Osa suomalaisista on päässyt viime viikollakin normaalisti itärajan yli.

”Ylityksessä ei ollut mitään sen kummempaa”, sanoo rajan kahdesti viikonloppuna ylittänyt kuusamolainen Jorma Jurvelin.

Jurvelinilla on kolmivuotinen bisnesviisumi, jonka hän hankki kuukausi sitten.

Alakurttiin perjantaina ajanut Jurvelin kertoo, että Sallan rajanylitys­pisteellä rajamuodollisuudet sujuivat tavallisesti. Samoin takaisin ajaessa lauantaina.

Jurvelin on matkustellut eri puolella Venäjää noin 20 vuoden ajan. Hän ei suuntaa maahan halvan polttoaineen vuoksi.

”Käyn siellä ajan kuluksi, pari kertaa kuukaudessa. Alakurtissa minulla on paljon tuttuja.”

Toki pitää hybridiautoakin tankata, eikä ole pahitteeksi, että tankillinen on edullisempi kuin Suomessa, Jurvelin myöntää.