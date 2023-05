Säähän on luvassa tiistaina äkkikäännös, kun Suomeen saapuu sateita sekä etelästä että lännestä. Kesää ei silti ole peruttu, vaan loppuviikosta lämpenee jälleen.

Lämmin ja aurinkoinen sää houkutteli maanantaina ihmisiä Roihuvuoren Kirsikkapuistoon Helsingissä, jossa kirsikkapuut ovat juuri nyt kukassa. Tiistaina ilma viilenee ja kaikkialle Suomeen on luvassa sateita.

Maanantaina on nautiskeltu kesäisen lämpimästä ja aurinkoisesta säästä ympäri Suomen. Lämpötila nousi maanantaina jopa Pohjois-Lapissa Inarissa yli 20 asteen.

Tiistaina säähän on luvassa äkkikäännös, kun koko maahan saapuu sateita etelästä ja lännestä.

Ilma myös viilenee kaikkialla Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta. Lämpötilat laskevat useamman asteen, ja keskiviikkona ja torstaina lämpöasteita on enää vain noin 10–14 astetta.

Saarikallen mukaan sateet tulevat kuitenkin nyt tarpeeseen.

”Koko maassa on ollut aika kuivaa ja monin paikoin on ollut myös metsä- ja ruohikko­palovaroituksia. Myös siite- ja katupölyä on ollut paljon”, Saarikalle sanoo.

Kovimpia sateita on odotettavissa Pohjois-Lappiin ja käsivarteen. Muualla Suomessa sademäärä jää lopulta kuitenkin melko vaatimattomaksi, ja loppuviikoksi Saarikalle lupaa jälleen poutaista ja lämpenevää.

Kesä tekee paluun Saarikallen mukaan jo perjantaina vähintäänkin maan sisäosiin.

”Rannikkoseudut ovat aina vähän arvaamattomampia ennustaa, mutta hyvää, kesäistä säätä on luvassa jo viikonloppuna ainakin Helsinkiin. Yleisesti ottaen koko Suomessa sää jatkuu ensi viikollakin korkeapaine­voittoisena ja lämpenevänä”, Saarikalle sanoo.

