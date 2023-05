Asunto kärsi pahoja vaurioita, mutta palo rajautui yhteen asuntoon naapurin esimerkillisen toiminnan ansiosta.

Naapuri auttoi iäkkään naisen ja miehen ulos palavasta asunnosta maanantai-iltana Tampereella.

Huoneistopalo syttyi kerrostalon kuudennessa kerroksessa Jänislahdenkadulla.

Päivystävä palomestari Sakari Bragge Pirkanmaan pelastuslaitoksesta kertoo, että asunnossa oli syttynyt palo toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Asunnossa asunut vanhempi nainen oli ottanut yhteyttä naapurinsa ja kertonut, että heillä palaa.

Tämän jälkeen naapuri oli mennyt paikalle ja auttanut ulos naisen ja iäkkään miehen. Braggen mukaan kyseessä on pariskunta.

Pelastuslaitos oli kohteessa seitsemän yksikön voimin. Kohteessa kävi myös kolme ensihoidon yksikköä. Ensihoito tarkasti kohteessa kaiken kaikkiaan seitsemän ihmistä.

Vanhempi nainen ja mies sekä heitä auttanut naapuri kuljetettiin vielä sairaalaan tarkempaan tarkastukseen. Braggen mukaan kenelläkään ei ole hengenvaaraa.

”Mutta on selvää, että siinä on ollut läheltä piti -tilanne. Iäkkäämpinä ihmisinä heillä on kestänyt sen verran kauan poistua, että he olivat ehtineet hengittää savua enemmän.”

Asunto vaurioitui pahoin, mutta palo ei levinnyt muihin huoneistoihin eikä rappuun. Sakari Braggen mukaan tämä on pitkälti naapurin sankarillisen toiminnan ansiota.

”Hän oli vielä heidän poistuessaan sulkenut esimerkillisesti kaikki paloasunnon ovia.”

Braggen mukaan poliisi tutkii nyt palon syttymissyytä.

”Käsittääkseni jotakin ihan inhimillistä toimintaa siinä on taustalla ollut.”