HS:n selvityksen mukaan suomalaisten käyttämien liikematka­viisumeiden kutsuja­yritykset ovat venäläisiä pöytälaatikko­yhtiöitä.

Liikematkaviisumilla Venäjälle yrittäneiden suomalaisten matkaajien viisumimitätöintien ja maahantulokieltojen yhtenä syynä voivat olla viisumien kutsujatahona oleviin venäläisyhtiöihin liittyvät ongelmat.

HS kertoi viime viikolla, että Venäjän rajaviranomaiset ovat mitätöineet yllättäen joidenkin suomalaisten viisumeita, kun nämä ovat yrittäneet ylittää rajaa.

HS:n tietojen mukaan Venäjän raja-asemilla suomalaisten yhdeksi ongelmien syyksi on mainittu se, että viisumissa mainittua kutsujayritystä ei enää löytyisi rajaviranomaisilla olevalta kutsujalistalta.

Kutsujayhtiöihin liittyvistä ongelmista on uutisoitu myös Venäjän puolella.

Pietaria ympäröivän Leningradin alueen uutisiin erikoistuneen 47news-uutistoimiston mukaan ongelmia olisi ollut esimerkiksi suomalaismatkailijoilla, joiden liikematkaviisumiin on merkitty kutsujaksi Vanes- tai Algoritm-Biz -nimiset moskovalaiset yhtiöt.

Venäjän lain mukaan viisumilla on oltava venäläinen kutsuja, joka on vastuussa Venäjälle tulevasta matkailijasta.

Kutsuja muun muassa takaa viisuminhakijan antamien tietojen oikeellisuuden ja varmistaa, että tämä noudattaa viisumin määräaikoja. Kutsuja myös lupaa vastata matkailijan kuluista, asumisesta ja lääkärin palveluista Venäjällä.

Esimerkiksi opiskelijalla tai tutkijalla kutsujana on voinut olla yliopisto ja kulttuuritoimijoilla teatteri tai kulttuurioppilaitos eli taho, jonka kanssa viisuminhakija on Venäjällä tekemisissä.

Liikematkaviisumeissa kutsujana sen sijaan on yksityinen venäläinen osakeyhtiö, jolla ei ole mitään tekemistä viisuminsaajan kanssa. Yleensä viisuminhaltijat eivät edes tiedä, mikä kutsuja on kyseessä.

Venäjä on myöntänyt liikematkaviisumeita kevein ja kirjavin perustein esimerkiksi tankkaajille. Liikematkaviisumit ovat suhteessa edullisia, sillä ne ovat pitkään voimassa olevia monikertaviisumeita.

Turistiviisumeita, jotka tarkoituksensa puolesta sopisivat esimerkiksi tankkaus- ja ostosmatkailijalle liikematkaviisumia paremmin, Venäjä myöntää suomalaisille vain yhtä matkaa varten kerrallaan.

Turistiviisumi tuleekin liikematkaviisumiin verrattuna hyvin kalliiksi ja on siksi epäsuosittu.

HS kysyi Venäjän-viisumien kutsukäytännöistä neljältä suomalaiselta viisuminvälittäjäyhtiöltä. Yhdenkään yhtiön edustaja ei halua esiintyä jutussa nimellään, sillä he eivät halua vaarantaa liiketoimintaansa.

Viisuminvälittäjät kertovat, että viisumihakemusta käsitellessään he kirjautuvat sähköiseen venäläiseen järjestelmään, josta valitaan viisumihakemuksen kutsujayhtiö.

Viisumivälittäjien tietojen mukaan kaikki liikematkaviisumien kutsujayhtiöt ovat nykyisin moskovalaisia. Aiemmin niitä oli myös esimerkiksi Pietarissa.

Kutsujayhtiölle maksetaan lopulliseen viisumin hintaan sisältyvä palkkio kutsujana toimimisesta. Palkkion suuruus vaihtelee 25 eurosta jopa yli 400 euroon.

On epäselvää, miten liikematkaviisumeiden kutsujayhtiöt valitaan ja hyväksytään Venäjällä.

Tiettävästi konsulaateilla on valtaa päättää, mitä kutsujayhtiöitä suomalaiset viisuminvälittäjät käyttävät. Venäjällä on konsulaatit Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa.

”Me emme voi itse päättää kutsujayhtiötä, vaan Lappeenrannassa konsuli päättää asiasta”, kertoo eräs viisumivälitysyhtiön edustaja HS:lle.

Hänen mukaansa konsulin hyväksymät kutsujayhtiöt ovat vaihtuneet usein, joskus jopa vain parin kuukauden välein.

HS:n selvitys venäläisistä kutsujatahoista paljastaa, että yritykset ovat kirjavia ja vaikuttavat lähinnä pöytälaatikkoyhtiöiltä.

Esimerkiksi 47news-uutistoimiston mainitsema Algoritm-Biz on Venäjän verottajan yritysrekisterin mukaan perustettu tammikuussa 2021.

Yhtiön osoitteena on huone moskovalaisessa lähiökerrostalossa, eikä sille ole puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Yhtiöllä ei myöskään ole liikevaihtoa, kotisivuja tai työntekijöitä.

Yhtiön päätoimialoiksi oli ilmoitettu puutavara- ja rakennusmateriaalikauppa sekä kylpyhuoneasennukset. Lisäksi yhtiöllä on 28 sivutoimialaa.

Rekisteritietojen mukaan Algoritm-Biz-yhtiö on purettu viime vuoden heinäkuussa. Se on ollut oikeudessa pienen eläkemaksurästin vuoksi.

Viisumivälittäjien mukaan kutsujayhtiön toiminnan loppuminen Venäjällä ei kuitenkaan ole ainakaan aiemmin tarkoittanut voimassaolevan viisumin mitätöitymistä.

Vanes-yhtiö on perustettu marraskuussa, ja senkin osoitteena on huone moskovalaisessa kerrostalossa. Yhden miehen yhtiön päätoimiala on maanteitse tapahtuva rahtiliikenne, ja sivutoimialoja on 26.

Yhtiölle on puhelinnumero, mutta se ei vastannut. 47news-uutistoimiston mukaan Vanes on kiistänyt, että se olisi ollut viisumikutsujen myöntäjänä suomalaisille.

HS:n tietojen mukaan Lappeenrannan-konsulaatti alkoi äskettäin käyttää kutsujayhtiönä helmikuun alussa perustettua Oplot Mon -yhtiötä. Senkin osoitteena on huone moskovalaisen lähiön kerrostalossa.

Yhtiön päätoimialaa ovat kylpyhuoneasennukset sekä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien asennus. Yhtiöllä on 32 sivutoimialaa.

Oplot Mon on kuitenkin ilmoittanut lopettaneensa toiminnan parisen viikkoa sitten eli vain kolme kuukautta perustamisensa jälkeen, toukokuun 5. päivänä.

Yksi yhtiöistä, jonka kutsulla matkustaneiden suomalaisten viisumeita on mitätöity, on Moskovan keskustan liepeille asuinkerrostaloon rekisteröity Avangard Strategija.

Yhtiön päätoimialat ovat puutavara- ja rakennusmateriaalikauppa ja kylpyhuonetuotteiden myynti. Sivutoimialoja on 31.

Avangard on perustettu jo 2017, mutta sillä ei ole työntekijöitä, eikä sillä ole ollut liikevaihtoa yhtenäkään vuonna. Yhtiö lopetti toimintansa vuonna 2022, mutta aloitti helmikuussa toiminnan uudestaan.

Tällä viikolla jotkut Avangardin kutsulla viisumeita välittäneet suomalaisyhtiöt ovat alkaneet jakaa asiakkailleen rajanylityksen helpottamiseksi Avangardin allekirjoittamia vakuutuksia. Asiakirjassa ovat yhtiön yhteystiedot ja lupaus huolehtia matkustajan kustannuksista, asumisesta ja sairaanhoidosta Venäjällä.

On epäselvää, miten ilman todellista liiketoimintaa oleva yhtiö voisi selviytyä matkustajan aiheuttamista kustannuksista.

Suomalaiset viisuminvälittäjät arvioivat HS:lle, että kutsujayhtiöihin liittyy harmaata taloutta ja kaikkialla Venäjällä rehottavaa korruptiota.

”Ne eivät ole mitään todellisia yhtiöitä vaan pöytälaatikkofirmoja. Kuka hyvänsä alkoholisti voidaan merkitä niiden johtajaksi. Kaikki firmat ovat samanlaisia, ne ovat vuoden tai kaksi olemassa ja sitten ne häviävät”, sanoo yksi viisuminvälittäjä.

Bulvaanijärjestelyillä yhtiöiden todelliset edunsaajat välttävät vastuunsa kutsuttavista henkilöistä, mutta heille ohjautuvat kuitenkin kutsuista saatavat palkkiot.

Viisuminvälittäjien mukaan Venäjän viranomaiset ja konsulaattien henkilökunta voivat olla tietoisia tai jopa mukana toiminnassa.

HS lähetti sähköpostitse kysymyksiä sekä Lappeenrannan konsulaattiin että Turun pääkonsulaattiin.

HS kysyi muun muassa siitä, miksi suomalaisten viisumeita on peruttu, miten ja kuka Venäjän viranomainen valitsee kutsujayhtiöt, miksi kutsujina näyttäisi olevan pöytälaatikkoyhtiöitä sekä siitä, kenelle kutsujille maksetut palkkiot viime kädessä menevät.

Lappeenrannasta ei tullut vastausta, mutta Turun pääkonsulaatista tuli niukka viesti. Siinä pääkonsulaatti kehottaa HS:ää lukemaan Ylen venäjänkielisen artikkelin, jossa siteerataan Venäjän ulkoministeriön RIA-Novosti-uutistoimistolle antamaa lausuntoa.

Lausunnossa Venäjän ulkoministeriö kiistää viisumikäytäntöjensä muuttuneen. Sen mukaan Suomen kansalaisten viisumin peruutukset ovat harvinaisia ​​ja johtuvat pääasiassa siitä, että matkan tarkoitus ja viisumityyppi eivät vastaa toisiaan.

Pääkonsulaatti ei vastannut HS:n kutsujayhtiöitä koskeviin kysymyksiin lainkaan.

”Pääkonsulaatti ei muutoin kommentoi asiaa”, se totesi.

Yksi HS:n haastattelema viisumivälittäjä sanoo varoittavansa suomalaisia Venäjälle matkustamisesta suurten riskien vuoksi.

”Jos suomalainen esimerkiksi ajaa Venäjällä kolarin, suomalaisesta tehdään sataprosenttisen varmasti syyllinen ja maasta pois pääseminen voi olla vaikeaa”, hän sanoo.

Myös Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle turvallisuustilanteen heikennyttyä. Sodan vuoksi esimerkiksi suomalaisten matkavakuutukset eivät välttämättä enää korvaa Venäjällä tapahtuvia vahinkoja.

”Tankkaajat ovat kuitenkin luupäisiä. Heille halpa bensa on niin tärkeä asia”, arvioi viisumivälittäjä.