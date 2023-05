Finnairin viestintäpäällikön Heidi Lemmetyisen mukaan muutoksen tarkoituksena on vähentää matkatavararumbaa ja nopeuttaa koneeseen nousua.

Tähän asti Finnairin edullisimpaan lipputyyppiin on sisältynyt pieni matkalaukku. Jatkossa on pärjättävä pikkurepulla.

LENTOYHTIÖ Finnair kertoi tiistaina, että käsimatkatavarat muuttuvat maksulliseksi yhtiön edullisimmissa lipputyypissä.

Jatkossa edullisimmalla superlight-lipulla matkustava saa tuoda koneeseen ilmaiseksi vain yhden pienen laukun, jonka on mahduttava penkin alle ja joka saa painaa enintään kahdeksan kiloa. Mikäli lentokentällä mielii tehdä ostoksia, niidenkin on mahduttava tähän kiintiöön.

Muutos liittyy yhtiön lippu-uudistukseen, jossa edullisimman economy light -lipun Euroopan sisäisillä matkoilla korvaa uusi superlight-lippu.

Economy light -lipulla sai matkustamoon vielä ottaa pienen matkalaukun, jos sen koko oli enintään 55 x 40 x 23 senttimetriä.

Superlight-lipussa isommasta käsimatkatavarasta on maksettava erikseen.

Muutos koskee uusia varauksia 1. kesäkuuta alkaen.

Finnairin viestintäpäällikön Heidi Lemmetyisen mukaan uudistuksen tarkoituksena on vähentää matkatavararumbaa ja nopeuttaa koneeseen nousua.

”Matkustajilla on nyt ollut välillä todella paljon tavaraa, jolloin koneeseen nousu on ollut hidasta, kun tavaroita on yritetty saada mahtumaan. Lennot ovat viivästyneet, kun tavaroita on jouduttu viime tipassa siirtämään ruumaan”, Lemmetyinen kertoo.

Lemmetyinen muistuttaa, että lentoliikenne on minuuttipeliä, jossa jokaiselle lennolle on varattu rajallinen aika operoida kentällä ja ilmatilassa. Sama pätee kaikkiin toimintoihin koneen kuormaamisesta ja purkamisesta sen siivoamiseen.

Jos jokin vaihe sakkaa, sen vaikutukset kertautuvat nopeasti, Lemmetyinen sanoo.

”Siinä tapahtuu perhosvaikutus. Matkustajat myöhästyvät jatkolennoiltaan. Tai lennot joutuvat odottelemaan matkustajia. Pahimmillaan yhden vaiheen viivästyminen kertautuu muidenkin yhtiöiden lentoihin ja matkustajiin.”

Joskus lentäjät voivat yrittää kiriä aikataulua kiinni lentämällä kovempaa.

Lemmetyisen mukaan tämä ei ole kuitenkaan helppoa, ”eikä edes kovin vastuullista”.

”Kovempaa lentäminen kuluttaa enemmän polttoainetta, mikä lisää sekä lennon kustannuksia että sen hiilidioksidipäästöjä.”

Lemmetyisen mukaan Finnairin asiakkailta on ehtinyt tulla uudistuksesta jo kahtalaista palautetta: osa on ymmärtänyt, osa närkästynyt.

Vaikka asiakkaista uudistus voi vaikuttaa rahastukselta, Lemmetyisen mukaan kyse on pikemminkin asiakaspalvelusta.

”Lentojen viivästymisistä on tullut valituksia asiakkailta, eikä se matkustaminenkaan mitään mukavaa ole täyteen ahdetussa koneessa.”

Lemmetyinen haluaa korostaa, että uudistus koskee vain edullisinta lipputyyppiä.

Myös esimerkiksi lasten käsimatkatavaroihin taittuvat rattaat saa edelleen ottaa matkustamoon ilmaiseksi, vaikka lipputyyppi olisi valikoiman edullisin.

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden käytännöt ilmaisten käsimatkatavaroiden suhteen vaihtelevat. Myös SAS:n ja Norwegianilla lennoilla edullisimpaan lipputyyppiin sisältyy ilmaiseksi vain yksi pieni laukku. Norwegianilla se saa kuitenkin painaa kymmenen kiloa.

Lufthansan lennoille puolestaan käsimatkatavaroihin voi ottaa edelleen ilmaiseksi yhden isomman laukun, mutta sen paino saa olla enintään kahdeksan kiloa.

Oikaisu 16.5. kello 20.02: Korjattu virheellinen tieto SAS:n matkatavarasäännöistä.