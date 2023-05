Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit. Niinistö pitää toimea ylimitoitettuna.

Suomen edustustojen pankkitilien jäädyttäminen Venäjällä ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteeseen on Suomessa tehty, sanoo Suomen presidentti Sauli Niinistö.

”Venäläinen väitehän on, että tämä on vastavuoroinen toimenpide. Tämä kuitenkin ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Suomessa on ollut käytäntönä Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteen rajoittamisessa. Joten tämä on ylimittainen vastaus siihen”, Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi asiaa STT:lle saapuessaan Euroopan neuvoston huippukokouksen toiseen päivään Islannissa.

”Nyt täytyy tarkoin miettiä, miten käytännössä Moskovan-lähetystön ja Pietarin-konsulaatin toiminta turvataan.”

Ulkoministeriö vahvisti aamulla Helsingin Sanomille, että Suomen edustustojen tilit Venäjällä on jäädytetty, eikä niitä voida käyttää. Niinistön mukaan asiaa selvitetään nyt ulkoministeriön johdolla.

”Alustavia tutkimuksia ja mietintöjä on jo tehtykin”, Niinistö totesi.

Suurlähetystön ja pääkonsulaatin lisäksi Suomella on ollut Venäjällä konsulaatin alaiset toimipisteet myös Murmanskissa ja Petroskoissa. Murmanskin-toimipiste suljettiin tammikuussa, ja Petroskoin-toimipisteen toiminta keskeytettiin toistaiseksi huhtikuussa.