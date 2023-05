Halpalentoyhtiö Ryanair jakoi twiitin, jossa se kommentoi ilkikurisesti Finnairin uusia käsimatkatavarasääntöjä.

Lentoyhtiö Finnair tiedotti tiistaina, että käsimatka­tavarat muuttuvat maksulliseksi yhtiön edullisimmassa lippu­tyypissä. Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair jakoi Twitterissä Finnairin tiedotteen lyhyellä saatetekstillä:

”How the turn tables”, yhtiö twiittaa.

Vapaasti suomeksi käännettynä twiitissä vihjataan, että lentoyhtiöiden osat olisivat vaihtuneet. Alkuperäinen versio ilmaisusta, jota twiitissä käytetään, on ”how the tables have turned”.

Ryanair näyttää kuittailevan kommentillaan Finnairille, jonka tuoreet uudistukset muistuttavat halpa­lentoyhtiöillä pitkään käytössä olleita käytäntöjä.

Finnairin lipputyyppeihin ja käsi­matka­tavarasääntöihin on tulossa muutoksia, jotka astuvat voimaan kesäkuusta alkaen.

Finnairin uudistusten myötä kaikista halvimpaan lippuun kuuluu jatkossa vain pieni, penkin alle menevä käsimatka­tavara, joka saa painaa enintään kahdeksan kiloa. Lisäksi lento­kentällä tehtyjen ostosten on mahduttava myös tähän kiintiöön.

Isommasta, hattu­hyllylle laitettavasta lento­laukusta pitää maksaa lisähintaa.

Ryanairin halvimmassa lentolippu­tyypissä noudatetaan vastaavaa periaatetta, eli lippu sisältää vain yhden pienen käsimatka­tavaran. Lento­laukusta, joka ei mahdu penkin alle, on Ryanairilla myös maksettava lisähinta.

Ryanairin julkaisu on poikinut useita kommentteja. Twitter-käyttäjistä yksi on kommentoinut, miten Finnairista on tulossa Ryanair, mutta vain kalliimmilla hinnoilla.

Keskusteluun on osallistunut myös suomalaisia Twitter-käyttäjiä. Heistä yksi puolustaa Finnairia mainitsemalla sen ilmaiseksi tarjoaman mustikkamehun, mutta yhtyy sitten irvailuun kirjoittamalla, että pian mehustakin saa Finnairilla maksaa lisähinnan. Suurin osa arvostelusta kohdistuu kuitenkin viestiketjussa Ryanairiin.

Halpalentoyhtiön Twitter-tili on tyyliltään humoristinen, ja tilillä käytetään muun muassa runsaasti meemejä.