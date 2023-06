Kaksi kenraalikunnan jäsentä sai ylennyksen.

Tasavallan presidentti ylensi tänään Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä yhteensä 1349 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Ylennyksen sai lisäksi muun muassa kaksi kenraalikunnan jäsentä.

Kenraaliluutnantiksi ylennettiin kenraalimajuri Janne Alpertti Jaakkola. Hän on toiminut Puolustusvoimien strategiapäällikkönä viime vuodesta lähtien. Kenraalimajuriksi Jaakkola ylennettiin vuonna 2021.

Kenraalimajuri Ari Matti Laaksonen, joka toimii strategisen suunnittelusektorin johtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla, puolestaan ylennettiin prikaatikenraaliksi. Laaksonen on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi 1. heinäkuuta alkaen.

Puolustushallinnosta everstiksi tasavallan presidentti ylensi everstiluutnantit Johan Anttilan Ilmavoimien esikunnasta, Antti Hauvalan Pääesikunnasta, Matti Heinisen Kaartin jääkärirykmentistä, Matti Hongon Porin prikaatista sekä Ari Muren Kainuun prikaatista.

Insinöörieverstiksi on ylennetty insinöörieverstiluutnantti Markus Mecklin Pääesikunnasta. Lääkintäeverstiksi on ylennetty lääkintäeverstiluutnantti Kari Kesseli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta, ja kommodoriksi on ylennetty komentajat Mikko Laakkonen Merivoimien esikunnasta ja Jon von Weissenberg Pääesikunnasta.

