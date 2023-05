Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskevassa kokonaisuudessa.

Helsingin käräjäoikeus antoi maanantaina tuomion useista rikoksista epäillyn Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikoskokonaisuudessa. Hänet tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen.

51-vuotias Moring sai langettavan tuomion 14 eri rikoksesta vuosilta 2017–2022: viidestä raiskauksesta, kolmesta törkeästä vapaudenriistosta, yhdestä vapauden­riistosta ja viidestä pahoinpitelystä. Asianomistajina eli uhreina oli seitsemän naista.

Yksi raiskaussyyte hylättiin.

Moring kiisti oikeudessa syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Käräjäoikeus ei uskonut hänen näkemyksiään.

Tuomion mukaan Moring on ”tarkoituksellisesti ja varsin suunnitelmallisesti liikkunut kalliilla autollaan yöaikaan erityisesti prostituutiosta tunnetulla alueella, mutta myös päihdeasuntolan ja sairaalan läheisyydessä” etsimässä naisia kyytiinsä.

Hän on pyrkinyt saamaan autonsa kyytiin päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia ja siten haavoittuvassa asemassa olevia naisia.

Kun naiset ovat menneet Moringin auton kyytiin, he ovat joutuneet jäämään vastoin tahtoaan Moringin seuraan tämän asuntoon, autoon tai vuokramökille useiksi vuorokausiksi. He eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan.

”Vastaajan menettelyyn on liittynyt ilmeinen pyrkimys seksuaaliseen kanssakäymiseen uhrien kanssa viime kädessä estämällä heidän poispääsynsä, käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa ja saattamalla uhrit muutoin avuttomaan tilaan antamalla heille päihteitä sekä kiristämällä, alistamalla ja nöyryyttämällä heitä”, käräjäoikeus toteaa tuomiossa.

Uhrit eivät olleet oma-aloitteisesti yhteydessä poliisiin heti rikosten jälkeen.

Käräjäoikeus piti Moringin rikoksista ankarimmin rangaistavana raiskaustapausta, jossa hän riisti naisen vapauden kymmeneksi vuorokaudeksi ja oli suojaamattomassa yhdynnässä uhrin kanssa useasti.

Eräässä toisessa tapauksessa Moring riisti toisen naisen vapauden noin kahdeksi vuorokaudeksi ja pakotti peloissaan ja muutoin avuttomassa tilassa olleen uhrin yhdyntöihin auton takapenkillä.

Käräjäoikeus määräsi Moringin vangittavaksi tuomion perusteella. Hän on entuudestaan ollut tutkintavankeudessa henkirikosepäilyn vuoksi.

Erillisissä tapauksissa Moringia epäillään kahden kadonneen naisen tapoista, mutta näiden epäilyjen osalta esitutkinnat ovat yhä kesken. Hän kiistää syyllistyneensä henkirikoksiin.

MORINGIN vielä esitutkinnassa olevat henkirikosepäilyt koskevat kahta eri puolilla Suomea kadonnutta naista.

Helsingin poliisi epäilee Moringia elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta. Itä-Suomen poliisi puolestaan epäilee Moringia syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan tapauksessa, jota niin ikään tutkitaan tappona.

Poliisin mukaan sekä Arva että Miinalainen olivat olleet ennen katoamistaan Moringin kanssa autoreissulla.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten muiden uhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi sai useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin, nyt käräjillä käsiteltyihin, rikosepäilyihin.

Moring on parhaillaan syytteessä myös Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa muun muassa kahdesta raiskauksesta. Asianomistajina rikosepäilyissä on kaksi naista. Käräjäoikeuden on tarkoitus alkaa käsitellä näitä syytteitä myöhemmin tällä viikolla.

HS:n selvityksen mukaan Moringilla on entuudestaan pitkä rikoshistoria muun muassa lukuisiin naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan otteeseen lähestymiskieltoon.