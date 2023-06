Puolasta on jättimäisten aseostojen myötä tulossa Itämeren alueen ja Euroopan vahvin sotilasmahti.

Puolan painoarvo on rajussa nousussa Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa.

Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy kuvaa ilmiötä turvallisuuspolitiikan mannerlaattojen liikahtamiseksi Euroopassa.

Hänen mukaansa Puolasta on tulossa todellinen eurooppalainen suurvalta tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Taustalla on Puolan tietoinen pyrkimys EU:n keskiöön. Miklóssy pitää selvänä, että tulevaisuudessa Brysselin politiikkaa määritellään yhä enemmän Itä-Euroopan kautta.

”Sotilaallinen varustelu on osa strategiaa, jota Puola nyt ajaa päämäärätietoisesti. Ovat ajaneet vuodesta 2019 lähtien”, Miklóssy sanoo.

”Ukrainan sota muuttaa aika tavalla Euroopan valtatasapainoa. Ihmiset eivät vielä edes ymmärrä, kuinka paljon painoa siirtyy itään. Puola on itäisen EU:n johtava valtio, joka havittelee suurvalta-asemaa Euroopassa.”

Miklóssy harmittelee, että Puolaa on tutkittu Suomessa niin vähän, koska Puolan muutos vaikuttaa myös Suomen turvallisuuteen.

Itämeren eteläosaan on kehittymässä sotilasmahti, joka on Naton myötä Suomen liittolainen.

Vahvan Puolan voisi ajatella lisäävän koko Itämeren alueen turvallisuutta aggressiivisen Venäjän vastapainona.

”Puola on hyvin arvokas liittolainen meille sotilaspoliittisesti”, Miklóssy arvioi.

Puola oli Unkarin kanssa EU:lle iso ongelma vielä ennen Venäjän viime vuoden suurhyökkäystä Ukrainaan. Syynä oli molempien maiden oikeusvaltiotilanteen heikkeneminen.

Tämän vuoksi esimerkiksi Suomen suhteet Puolaan eivät ole olleet erityisen lämpimät.

Tilanteen muuttumista kuvaa se, että kun Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki vieraili viime marraskuussa Suomessa, ei Puolan suhteen aiemmin tiukkana esiintynyt pääministeri Sanna Marin (sd) maininnut yhteisessä tiedotustilaisuudessa Puolan oikeusvaltiotilannetta lainkaan.

Puolan pääministeri Mateusz Morawieci tapasi Sanna Marinin Suomen pääministerin virka-asunnolla Helsingissä marraskuussa.

Miklóssy sanoo, että Puolan painoarvo on Ukrainan sodan myötä kasvanut jo pelkästään sen vuoksi, että Puola on hyvin Ukraina-myönteinen ja on halunnut kovempia pakotteita Venäjälle.

”Tässä Puola on ollut hyvin johdonmukaisesti EU:n linjoilla ja jopa luonut EU:n linjaa. Tämän takia EU katsoo nyt vähän sormien läpi oikeusvaltiokysymystä. Unkari on koko ajan harannut EU:n Venäjä-politiikkaa vastaan, minkä vuoksi sitä kovistellaan enemmän.”

Saksan entinen Puolan suurlähettiläs Arndt Freytag von Loringhoven kirjoitti maaliskuussa Politico-verkkolehdessä artikkelin, jossa hän tekee saman havainnon: EU:n ongelmalapsesta oli tullut tähtioppilas.

Freytag von Loringhoven kirjoittaa ihailevansa Puolan selvänäköisyyttä ja toimintaa Venäjän ja Ukrainan suhteen. Hän on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, kuinka Puola panee nationalismin eurooppalaisen solidaarisuuden edelle.

Hän kiinnittää huomiota siihen, kuinka Puolan hallitseva Laki ja oikeus -puolue hyödyntää puolalaisissa piilevää saksalaisvastaisuutta tekemällä politiikkaa niin jyrkällä Saksan vastaisella retoriikalla, ettei sitä ole EU:ssa aiemmin nähty.

”Ja jos Eurooppa onnistuu lyömään venäläisen aggression, Varsovan ja Berliinin täytyy oppia työskentelemään yhdessä”, Freytag von Loringhoven kirjoittaa.

Miklóssyn mukaan Euroopan sisällä on nyt poliittinen tyhjiö, jonka Puola pyrkii täyttämään. Hän katsoo, että Ranskasta ei ole Euroopan johtovaltioksi, ja se on muutenkin suuntautumassa yhä enemmän Kiinan suuntaan. Saksa on taas heikentynyt Angela Merkelin ajoista.

”Puolalaiset ovat 1990-luvun lopulta lähtien rakentaneet puolustuspolitiikkaansa Yhdysvaltojen varaan, koska he näkevät, että Naton heikoin lenkki on Saksa. Saksan ulkopolitiikkaa on määritellyt kauppa eikä turvallisuus. Lisäksi Saksahan on Puolalle samoin kuin Venäjä eräänlainen perinteinen vihollinen, johon ei luoteta”, Miklóssy sanoo.

”Kun EU-kriittisyys nousee Puolassa, siihen liittyy yleensä Saksan vaikutusvallan vastaisuus. Eli geopoliittisesti Puolalle on nyt otollinen aika nostaa merkitystään.”

Miklóssy muistuttaa, että Puolalle Ukraina on luontainen liittolainen. Osa Länsi-Ukrainasta kuului Puolaan ennen toisen maailmansodan jälkeisiä rajamuutoksia.

”Vanhat valtapoliittiset mannerlaatat muuttuvat kertaheitolla, jos Ukraina liittyy EU:hun.”

Puolan ja Ukrainan yhteinen väkiluku olisi EU:ssa suurempi kuin Saksan, mikä siirtäisi EU:n valtatasapainoa itään. Se ei välttämättä olisi kaikkien vanhojen EU-maiden mieleen.

Puolan pääesikuntaa johtava kenraali eli Puolan asevoimien komentaja Rajmund Andrzejczak (oik.) vieraili toukokuun alussa Ruotsin pääsotaharjoitus Aurorassa, jossa Suomikin oli mukana. Andrzejczakin vieressä on Ruotsin asevoimien komentaja Micael Bydén.

Puolan pyrkimyksestä vahvistaa asemiaan Euroopassa on yhtenä esimerkkinä niin sanottu Kolmen meren aloite. Siinä on kyse EU:n itäisten valtioiden yhteistyöstä.

Kolmen meren aloite on yhteistyöjärjestö, johon kuuluu nykyään 12 itäistä EU-valtiota pohjoisimpana Baltian maat ja eteläisimpinä Romania ja Bulgaria. Näissä maissa asuu yhteensä 111 miljoonaa ihmistä.

Kolmen meren aloitteen yhteistyön tarkoituksena on edistää itäisen Euroopan maiden talouskasvua kehittämällä kuljetus-, energia- ja tietoliikennesektoreita, jotka ovat jääneet jälkeen muista EU-maista.

Järjestöllä on turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, sillä se haluaa kehittää maaryhmän resilienssiä eli kriisinsietoa ja joustavuutta sekä tiivistää transatlanttisia suhteita.

Miklóssyn mukaan Puola on Krimin vuoden 2014 valtauksen jälkeen lämmittänyt vanhaa ajatusta, että pienissä itäeurooppalaisissa valtioissa Venäjän uhkaan pystytään vastaamaan vain keskinäisellä yhteistyöllä. Länsi on koettu epäluotettavana.

”Tämä oli aikoinaan sotien välisenkin Puolan ulkopolitiikan päätähtäin. Nyt se on ikään kuin herätetty uudestaan.”

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana Puola, Baltian maat ja Suomi harjoittivat niin sanottua reunavaltiopolitiikkaa, jonka tarkoituksena oli torjua Neuvostoliiton aiheuttamaa uhkaa. Suomi luopui kuitenkin reunavaltiopolitiikasta jo ennen toista maailmansotaa.

”Kolmen meren yhteistyöllä puolalaiset yrittävät selvästi alueellisen yhteistyön johtoasemalla pohjustaa suurvalta-asemaansa”, sanoo Miklóssy.

Yhdysvaltojen ja Puolan lämpimiä välejä kuvaa se, että Yhdysvallat ilmoitti viime vuonna sijoittavansa V armeijakuntansa eteen työnnetyn pysyvän esikunnan Puolan Poznańiin.

Lisäksi Puolassa on Yhdysvaltojen johtama Naton eteen työnnetty taisteluosasto.

Taisteluosasto on sijoitettu Bemowo Piskieen, joka on noin 70 kilometrin päässä Kaliningradin rajasta ja alle sadan kilometrin päässä strategisesti tärkeästä Liettuan ja Puolan välisestä Suwałkin maakapeikosta.

Nato päätti viime kesän Madridin huippukokouksessa uudesta nopean toiminnan mallista, jossa eteen työnnetyt pataljoonan taisteluosastot voidaan tarvittaessa kasvattaa muutamassa viikossa noin 3 000 sotilaan prikaateiksi. Tätä uutta toimintamallia on juuri demonstroitu Puolassa toukokuussa järjestetyssä sotaharjoituksessa.

Puolasta on tullutkin Yhdysvalloille aivan keskeinen kumppani kun se on ruvennut rakentamaan uudelleen Naton itäistä puolustusta Venäjään vastaan.

Esimerkkinä tästä on huhtikuussa Powidziin avattu suuri Naton rahoittama logistiikkakeskus.

Powidzissa on seitsemän valtavaa varastoa, joissa on kokonaisen amerikkalaisen panssariprikaatin kalusto. Yhdysvaltojen armeijan mukaan logistiikkakeskus on suurin Naton infrastruktuuri-investointi kolmeen vuosikymmeneen.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen (vas.) osallistui lokakuussa Varsovassa järjestettyy Pohjois-Euroopan asevoimien komentajien konferenssiin, jossa hän tapasi Puolan asevoimien komentajan Rajmund Andrzejczakin.

Miklóssyn mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi Puolassa pintaan historiasta kumpuavat vanhat turvattomuuden tunteet. Siksi puolalaiset tukevat hyvin laajasti varustautumispolitiikkaa.

Ennen näkemättömän sotilaallisen varustautumisen on mahdollistanut Puolan jo neljännesvuosisadan jatkunut poikkeuksellisen hyvä talouskehitys.

Viime vuonna Puolan sotilasmenot olivat 2,42 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä oli Nato-maista neljänneksi eniten.

Puolan pääministeri Morawiecki kertoi tammikuussa, että Puola aikoo nostaa tänä vuonna puolustusmenonsa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Neljä prosenttia tarkoittaisi sitä, että Puola käyttää tänä vuonna sotilasmenoihin suhteellisesti enemmän kuin mikään muu Nato-maa Yhdysvallat mukaan lukien.

Nato-maat asettivat jo vuonna 2014 tavoitteeksi kahden prosentin osuuden bruttokansantuotteesta, mutta siihen pääsi viime vuonna vain seitsemän maata.

Eräät Nato-maat ovat jo vaatineet, että kaksi prosenttia pitäisi olla minimi ja todellisten menojen sen yli. Tavoitteen muuttamista on perusteltu Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa.

Uusista tavoitteista käydään varmasti keskusteluja Naton huippukokouksessa Vilnassa heinäkuussa.

Puolassa muistetaan hyvin toisen maailmansodan tapahtumat. Kuva on viime vuonna järjestetystä muistotapahtumasta.

Puola on tehnyt viime aikoina suorastaan massiivisia aseostoja ulkomailta ja kotimaasta.

Maasta onkin hyvää vauhtia tulossa eurooppalaisessa mittakaavassa mantereen selvästi vahvin asemahti, jos Venäjä jätetään pois laskuista.

Puolalaisten vahvasta epäluulosta ja epäluottamuksesta Saksaa kohtaan kertonee sekin, että merkittävimmät asekaupat on tehty Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta.

Puola on ilmoittanut kaksinkertaistavansa asevoimiensa miesvahvuuden. Puolan asevoimien tuleva vahvuus on 250 000 ammattisotilasta. Lisäksi alueellisissa joukoissa olisi 50 000 vapaaehtoista sotilasta.

Puola on lisäämässä myös asevoimiensa sotilaiden määrää.

Usein mainittuina esimerkkeinä Puolan varustautumisesta ovat taistelupanssarivaunut.

Arvostettu The Military Balance -julkaisu kertoi viime vuonna, että ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Puolan arsenaaliin kuului 797 taistelupanssarivaunua, mikä on eurooppalaisittain erittäin suuri määrä.

Näistä yli 200 vaunua oli erilaisia Leopardeja, saman verran PT-91 Twardy -vaunuja ja yli 300 kappaletta T-72-vaunuja.

Puolalainen Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunu. Ukraina on hankkinut tällaisia 126 kappaletta. Suomella on samanlaisia vaunuja sata kappaletta.

Nyt Puola aikoo kaksinkertaistaa taistelupanssarivaunujensa määrän vaikka se on julkisuudessa liikkuneiden arvioiden mukaan lahjoittanut jo yli 300 taistelupanssarivaunua Ukrainaan.

Viime vuonna Puola julkisti ostavansa Yhdysvalloista pelkästään Abrams-taistelupanssarivaunuja 8,5 miljardin dollarin edessä.

Tällä rahalla se saa 116 käytettyä ja 250 upouutta Abrams-vaunua sekä kymmenittäin erilaisia korjaus- ja kunnossapitovaunuja, siltapanssareita, johtamispaikka-ajoneuvoja, taktisia maastoajoneuvoja sekä ammuksia ja muita tukivälineitä.

Puolan kunnianhimosta kertoo, että se on ilmoittanut haluavansa rakentaa Puolaan suuren eurooppalaisten Abrams-vaunujen huoltotukikohdan. Lisäksi se havittelee maaperälleen Abramsien köyhdytettyä uraania sisältävien ampumatarvikkeiden tuotantolaitosta.

Viime kesänä Puola tilasi lisäksi Etelä-Koreasta K2 Black Panther -taistelupanssarivaunuja. Tilaus sisälsi peräti tuhat vaunua, joista noin 180 valmistettaisiin Etelä-Koreassa ja loput lisenssillä Puolassa.

Samaan syssyyn Puola osti 648 panssarihaupitsia, joista niistäkin huomattava osa valmistettaisiin Puolassa. Kyseessä on K9-panssarihaupitsi, joita myös Suomi on ostanut.

Puolalaiseen asevarustelun strategiaan kuuluukin se, että hankitusta varustuksesta mahdollisimman suuri osa valmistetaan Puolassa. Näin se kehittää omaa aseteollisuuttaan.

Esimerkkinä tästä on panssaroitu miehistönkuljetus- ja taisteluajoneuvo Rosomak, joita on valmistettu Puolassa suomalaisen Patrian AMV-vaunun lisenssillä satoja kappaleita.

Puolalaiset kouluttavat ukrainalaisia panssarimiehistöjä käyttämään Ukrainalle lahjoitettuja Leopard-panssarivaunuja.

Puola on myös kiinnostunut Naton ydinaseista.

”Se on looginen askel, mutta kysymys kuuluu, sallitaanko niitä Puolalle tässä kriisissä”, Miklóssy sanoo.

Hänen mielestään on kuitenkin selvää, että Puola pyrkii saamaan alueelleen ydinaseita sitten, kun Ukrainan sota on ohitse.

Miklóssy korostaa, että Puolan armeija on vahvin Venäjää vastassa oleva armeija Euroopassa.

”Siinä mielessä Suomelle on äärimmäisen tärkeää pitää yllä lämpimiä välejä Puolaan huolimatta oikeusvaltiokriisistä siellä. Puolustuksellisesta näkökulmasta Puolan armeija on meille kullan arvoinen tässä ikään kuin itärintamalla.”