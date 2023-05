Esimerkiksi Muoniossa vedenpinta on korkeimmillaan 55 vuoteen.

Saderintama kasvatti Lapin kevättulvat harvinaisen suuriksi, kertovat Suomen ympäristökeskus ja Tulvakeskus tiedotteessaan. Vettä on tulvinut muun muassa maanteille.

Viikko sitten alkanut lämpöaalto sulatti Lapin lumia nopeasti. Kuluvalla viikolla sää viileni, mutta keskiviikkona Lappiin saapui vesisateita. Laajoilla alueilla on viime päivinä satanut yli 30 millimetriä.

Tulvan takia on suljettu maanteitä ja kävely- sekä pyöräilyteitä muun muassa Kittilän, Ylitornion, Pellon ja Sodankylän alueilla.

Muonionjoen virtaama on huipussaan ennusteen mukaan perjantaina tai lauantaina. Muoniossa vedenpinta on korkeimmillaan 55 vuoteen. Tiedotteen mukaan vesi on noussut teille ja kevyen liikenteen väylille muun muassa Kaaresuvannossa sekä Kolarissa ja teitä on jouduttu sulkemaan.

Tornionjoella tulvan nousu jatkuu ainakin sunnuntaihin, mutta mahdollisesti jopa tiistaihin saakka. Pellossa vedenpinta on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 1968 suurtulvan.

Torniossa vedenpinta on tällä hetkellä kahden vuoden takaisen kevättulvan tasolla. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee viikonvaihteen aikana vielä puolisen metriä, ja myös Tornioon on odotettavissa suurin tulva puoleen vuosisataan. Tulvahuipun ennustetaan jäävän tulvapenkereiden reunojen alapuolelle.

Tornionjoen alueella monia teitä on suljettu ja yksittäisiä rakennuksia on vaarassa kastua.

Ounasjoen vedenpinta Kittilässä on nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2020, jolloin Ounasjoella oli suuri tulva harvinaisen suurten lumimäärien sulaessa. Tänä keväänä lunta oli vähemmän, mutta se suli nopeammin.

Ennusteen mukaan vedenkorkeus Kittilässä nousee vielä 20–30 senttiä ja tulvasta tulee suurin 18 vuoteen. Tiedotteessa arvioidaan, että viime vuosina valmistuneet tulvapenkereet kuitenkin suojaavat kriittisimmät kohteet ja merkittäviä vahinkoja ei arvioida syntyvän.

Tiedotteessa muistutetaan, että tulvatilanne voi muuttua nopeasti ja siksi autoilijoiden on syytä noudattaa varovaisuutta liikenteessä tulva-alueella.

Useimpien muiden Lapin jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat jo olleet jonkin aikaa laskussa. Esimerkiksi Rovaniemellä Kemijoen kevään suurin virtaama on todennäköisesti takanapäin, tiedotteessa todetaan.