Lapissa vedenkorkeus on monin paikoin saavuttanut huippunsa.

Sunnuntaita vietetään Suomessa laajalti aurinkoisessa ja selkeässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjois-Lapissa on pilvisyyttä ja siellä saattaa tulla päivällä jokunen sadekuuro.

Lämpötilat liikkuvat laajalti 19 ja 23 asteen välillä, myös 24 asteeseen saatetaan yltää, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

”Vähän alempia lämpötiloja on Lapin suunnassa, missä pilvisyyttä on enemmän. Lapin ihan pohjoisimmassa osassa lämpötilat saattavat jäädä 15–16 asteen kieppeille”, Tuomala sanoo.

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksia on annettu sunnuntaille laajasti. Kun metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa, ei avotulta saa tehdä.

Lapissa tulvatilanne on helpottamassa niiltä osin, että vedenkorkeus on monin paikoin saavuttanut huippunsa.

”Kittilässä näyttäisi, että vedenkorkeuden nousu on pysähtymässä. Sodankyläntielle nousi jonkin verran vettä, mutta tietä ei jouduttu sulkemaan. Ounasjoella Kittilän yläpuolella virtaamat ovat jo kääntyneet laskuun eli Kittilässä tilanne näyttäisi olevan aika rauhallinen tällä hetkellä”, kertoo Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen.

Karjalaisen mukaan vaikuttaa siltä, että myös Muoniossa ja Kolarissa veden nousu on pysähtynyt ja kääntymässä hiljalleen laskusuuntaan. Vedenkorkeus on ollut nousussa myös Pellossa, mutta Karjalaisen mukaan sielläkin nousu vaikuttaa olevan parhaillaan huipussaan ja hiljalleen hiipumaan päin.

”Tulva-aalto on menossa Ylitorniota ja Torniota kohti. Nyt Ylitorniolla siellä Aavasaksan alueella valtatie 21:lle on noussut vesi ja siellä on kiertotiejärjestelyitä”, Karjalainen kertoo.

Karjalainen arvioi, että vedenkorkeus lähtisi Torniojoen alaosalla laskusuuntaan ensi viikon aikana.

”Tässä nyt lauantain ja sunnuntain aikana näkee, alkaako siellä Ylitorniolla tai Torniossa tulla jotakin isompaa. Tällä hetkellä ei ainakaan odoteta mitään kovin suuria vahinkoja.”