Finnairin ilmoitus muuttaa käsimatkatavaralaukun kuljettaminen matkustamon ylähyllyllä maksulliseksi on saanut monet harmistumaan.

Silti paljon lentomatkoja tekevät kiittelevät Finnairin hinnoittelupäätöstä HS:n lukijoille tekemässä verkkokyselyssä, sillä monien matkustajien käsimatkatavarat ovat koostuneet laukun lisäksi useista pusseista ja nyssyköistä.

”Olen ollut järkyttynyt tavaroiden määrästä, joka ihmisillä on mukana. Joku tolkku tähän piti saada. Lennot ovat myöhässä, koska ihmisillä on niin paljon ’käsimatkatavaraa’ mukana. Laukkuja joudutaan siirtämään ruumaan, koska matkustamo on niin täynnä.”

Finnair perustelee uutta hinnoitteluaan juuri matkustajien moninaisilla käsimatkatavaroilla.

Finnairin viestintäpäällikkö Heidi Lemmetyinen kertoi aiemmin, että uudistuksen tarkoituksena on vähentää matkatavararumbaa ja nopeuttaa koneeseen nousua.

”Matkustajilla on nyt ollut välillä todella paljon tavaraa, jolloin koneeseen nousu on ollut hidasta, kun tavaroita on yritetty saada mahtumaan. Lennot ovat viivästyneet, kun tavaroita on jouduttu viime tipassa siirtämään ruumaan”, Lemmetyinen kertoi aiemmin tällä viikolla.

Eräs matkustaja kuvailee kanssamatkailijoiden halua venyttää sääntöjä matkatavaroiden suhteen kohtuuttomaksi.

”Istuin juuri tällä viikolla koneessa sellaisen naisen vieressä, jolla oli vetolaukku, reppu, läppärilaukku ja sitten neljä muovikassillista tavaraa matkustamossa.”

Osa arvostelee kanssamatkustajiaan myös siitä, kuinka erikoisilla virityksillä useat erilliset tavarat on koetettu saada näyttämään yhdeltä matkatavaralta.

”Ihmettelin, että joillakin matkustajilla oli 2–3 epämääräistä pussukkaa ja reppua, joihin oli vielä kiinnitetty joogamattoja ja muita esineitä ikään kuin ne olisivat jotenkin elimellinen osa pussukkaa.”

Finnair on perustellut käsimatkatavaralaukkujen muuttamista maksulliseksi myös sillä, että useiden laukkujen ja pussien purkaminen matkatavarahyllystä saattaa johtaa matkustajien myöhästymiseen jatkolennoiltaan tai koneen seuraavan lennon myöhästymiseen.

”Ihan oikein, että tulee lisämaksuja käsimatkatavaroihin. Olen muutaman kerran ollut kyydissä, kun on missattu lähtövuoro sen takia, että ihmiset sählää laukkujensa ja takkiensa kanssa. Lisää hintaa näille, niin tulee vähemmän sähläystä.”

Finnairin muutos koskee uusia varauksia 1. kesäkuuta alkaen. Se koskee Euroopan sisäisiä lentoja. Aiemmin pienen laukun tai repun lisäksi myös isompi lentolaukku on ollut sallittu.

Vaikka uudistus saa kiitosta, osa Finnairin asiakkaista pitää sitä selkeänä muutoksena huonompaan lentoyhtiön palvelutasossa. Jotkut kuvailevat tulevaa pakkaamistaan humoristisesti.

”Hikinen ja ahdas lentomatka on jatkossa tiedossa, kun kaikki vaatteet on laitettava lähtiessä päälle.”

Osa vastaajista on sitä mieltä, että nyt myös tähän asti sääntöjä säntillisesti noudattaneet saavat kärsiä Finnairin uudistuksesta.

”Miksei ylisuuriin matkatavaroihin ole puututtu portilla tai koneessa? Koen, että tämä Finnairin lipputyyppien uudistus on rangaistus, myös meille oikeankokoisten käsimatkatavaroiden kanssa matkustaville. Jatkossa täytynee taas harkita lentoyhtiön vaihtoa.”

Muutos koetaan myös yhdeksi uudeksi maksulliseksi palveluksi lennoilla.

”Lennän työ- ja vapaa-ajan matkoja noin 10–15 kertaa vuodessa. Vahvasti näyttää, että Finnair on ainakin omalla kohdallani hinnoittelemassa itseään ulos vapaa-ajan matkoissa. Matkustettu viimeiset 7 vuotta Turkkiin loma-asunnolle, johon ei tarvitse ottaa mukaan kuin käsimatkatavarat. Nyt, kun tästäkin pitäisi maksaa lisämaksu, niin käytän jotain muuta yhtiötä.”

Moni kyselyyn vastanneista kiinnittää huomiota siihen, millaisia päästövaikutuksia jatkuvalla lentämisellä on. He näkevät yleisesti lentämisen hintojen nousun hyväksyttävänä, koska lentämistä pitäisi karsia jo ilmastosyistä.