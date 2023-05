Poliisi epäilee neljää imatralaismiestä viime viikkoisesta Joutsenon taposta. Kaksi miehistä on otettu kiinni, mutta kaksi on vielä tavoittamatta.

Poliisi epäilee Joutsenon taposta neljää imatralaismiestä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

Vuonna 1996 syntynyt lappeenrantalainen mies löytyi kuolleena leipomon pihalta Lappeenrannan Joutsenossa Etelä-Karjalassa varhain perjantaiaamuna. Uhriin oli kohdistettu voimakasta väkivaltaa leipomon alueella. Teko tapahtui perjantain vastaisena yönä kello yhden ja puoli kahden välillä.

Uhrissa oli selvästi nähtäviä väkivallan merkkejä, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Saku Tielinen perjantaina. Tielinen ei tässä kohtaa tutkintaa sitä, miten tai millaisella välineellä uhrin vammat oli aiheutettu.

Poliisin tietojen mukaan miehet ovat sopineet tapaavansa leipomon piha-alueella. Ainakin osa on siis tuntenut toisensa.

”Siitä, minkä takia tapaaminen on sovittu, on vasta jonkinlainen käsitys. Ilmeisesti epäillyillä on ollut jonkinlainen pahoinpitely­tarkoitus”, Tielinen kertoo.

Uhrilta on myös anastettu omaisuutta. Tämän vuoksi imatralaisia epäillään myös törkeästä ryöstöstä. Vielä ei ole varmuutta siitä, onko kyseessä ryöstö, joka on mennyt pieleen vai onko omaisuuden anastaminen tullut mieleen kun uhri on jo pahoinpidelty.

Rikoksesta epäillyt imatralaiset ovat 1980–1990-luvulla syntyneitä. Poliisin tietojen mukaan nelikko ei ole sukua toisilleen.

Kaksi epäillyistä on otettu kiinni viikonlopun aikana ja heitä on myös kuulusteltu. Poliisi tulee esittämään heitä vangittavaksi. Tielinen ei avaa vielä kuulustelujen sisältöä.

Kaksi epäiltyä on toistaiseksi tavoittamatta.

Vasta kun kaikki epäillyt on tavoitettu, poliisi pääsee tarkemmin selvittämään, mikä on kenenkin osuus väkivallassa.

Poliisi pyytää havaintoja Joutsenon keskustassa liikkuneesta neljän miehen seurueesta. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjenumeroon 050 447 9574 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.