Meriniityt ovat kuin vedenalaisia savanneja tai Itämeren koralliriuttoja, jotka parhaimmillaan kuhisevat elämää. John Nurmisen säätiön ja Metsähallituksen hankkeessa torjutaan Itämeren luontokatoa ennallistamalla meriajokasniittyjä.

Ne ovat vielä pieniä heinätupsuja meren pohjassa, alkukesän vihreitä versoja. Kun versot kasvavat ja kasvusto tihenee, heinistä muodostuu vedenalainen niitty, joka kuhisee elämää: kotiloita, äyriäisiä, kalanpoikasia, merihevosen näköisiä silo- tai särmäneuloja. . .

Meriajokasniitty on kuin vedenalainen savanni tai Itämeren koralliriutta. Se tarjoaa elinympäristön sekä suojaa ja ruokaa lukuisille eliölajeille. Kaloille niitty on lastenkamari, jonka suojassa poikasten on hyvä kasvaa.

Jos avainlaji häviää, myös monet siitä riippuvaiset lajit vähenevät tai katoavat. Niin on käynyt meriajokaspohjille monella paikalla Suomen rannikolla.

Meriajokasniityt ovat taantuneet muun muassa meren rehevöitymisen, hiekkapohjien ruoppauksen ja rantarakentamisen vuoksi. Niittyjen mukana on kadonnut myös niillä vallinnut elämä.

Hankoniemen edustalla läntisellä Suomenlahdella meriajokkaita vielä on paikoin laajoina niittyinä. Putkilokasvi viihtyy etenkin hiekkapohjilla, joita Suomen eteläkärjen tuntumassa on runsaasti.

Valkealla hiekalla on heinikkoa muistuttavia kasvustoja, jotka puskevat rihmalevien seasta kohti valoa. Näky on kuin vastakkaisten voimien tasapainottelua: rihmalevät hyötyvät meren rehevöitymisestä, kun taas meriajokasniityt parantavat veden laatua sitomalla ravinteita.

Metsähallituksen erityisasiantuntija Joonas Hoikkala tutkii meren pohjaa.

Metsähallituksen erityisasiantuntija Joonas Hoikkala sukeltaa veteen ja poimii varovasti heinätupsuja hiekasta. Kasvit istutetaan myöhemmin paikkaan, jossa meriajokkaita on aiemmin ollut mutta josta ne ovat kadonneet.

Hangon edustalla siirtoistutetaan meriajokkaita ja ennallistetaan meriniittyjä. Tavoitteena on, että taimista lähtee kasvamaan uusia niittyjä.

Itämeren suojeluun erikoistunut John Nurmisen säätiö ja Metsähallituksen Luontopalveluiden meriluonnonsuojelutiimi ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla torjutaan Itämeren luontokatoa sekä autetaan merenpohjan paikallista monimuotoisuutta.

”Luontokato etenee myös pinnan alla, eikä meillä ole varaa odottaa. Siksi on hienoa, että voimme yhdessä tehdä konkreettisia toimia luontokadon torjumiseksi”, sanoo erityisasiantuntija Miina Mäki John Nurmisen säätiöstä.

John Nurmisen säätiön erityisasiantuntijalle Miina Mäelle uuden meriniittyhankkeen vetäminen on mieluisa tehtävä, sillä hän on taustaltaan meribiologi ja tutkimussukeltaja.

Meriajokasniittyillä on suuri merkitys paikalliselle monimuotoisuudelle, Mäki korostaa. Kasvi on yksi Itämeren avainlajeista. Se muodostaa kymmenille muille lajeille, kokonaiselle eliöyhteisölle, kodin, jossa ne voivat elää.

”Mitä monimuotoisempi meriluonto on, sitä paremmin se sopeutuu tuleviin muutoksiin”, Mäki toteaa ja käy välillä meressä tutkimassa meriajokaskasvustoja.

Muutoksia tuo etenkin ilmaston lämpeneminen, jonka seurauksena Itämeri on jo lämmennyt. Talvisten vesisateiden lisääntyminen puolestaan voi lisätä ravinteiden huuhtoutumista maalta vesiin. Tämä voi kiihdyttää rehevöitymistä ja hidastaa meren toipumista.

Meriajokkaat ankkuroituvat meren pohjaan juuristonsa avulla ja siten vakauttavat sedimenttiä. Metsähallituksen erityisasiantuntija Joonas Hoikkala valitsee pistokkaita uudelleen istutettavaksi.

Meriajokasniitty on myös tehokas hiilinielu ja -varasto. Niityt varastoivat hiiltä lehvästönsä avulla sedimenttiin.

Kasvustojen hiilensidontavaikutus pohjoisella Itämerellä on kuitenkin pienempi kuin eteläisellä Itämerellä, missä olosuhteet kasvin kasvulle ovat luontaisesti suotuisammat.

Vesi on nyt kirkasta. Auringonvalo siivilöityy tehokkaasti pohjaan noin 2,5 metrin syvyyteen. Valkoisella hiekalla on simpukoita ja vihreitä heiniä.

Omasta vedenalaisesta puutarhasta haaveilevan kannattaa kuitenkin laittaa jäitä hattuun, sillä toiminta on luvanvaraista.

”Meriajokkaista ei saa ottaa pistokkaita eikä niitä saa siirtää ilman lupaa”, Miina Mäki muistuttaa.

Meriajokasniitty on uudella luonnonsuojelulailla suojeltu elinympäristö, eikä sitä saa heikentää. Meriajokaspohjat on luontotyyppinä luokiteltu vaarantuneeksi.

Fakta Itämeren avainlaji on tärkeä suojapaikka Meriajokas viihtyy hiekkapohjilla ja levittäytyy juuriensa avulla laajoille alueille. Meriajokas on nauhamainen putkilokasvi, joka voi kasvaa jopa metrin korkuiseksi.

Meriajokas on yksi Itämeren avainlajeista. Sen muodostamat niityt tarjoavat ravintoa ja suojaa kymmenille Itämeren lajeille.

Merenpohjan niityt ovat tärkeä suojapaikka esimerkiksi katkoille, kotiloille ja simpukoille sekä kaloille.

Tiheät kasvustot sitovat juurillaan pohjan sedimenttiä. Tämä vähentää eroosiota ja veden sameutta. Meriajokasniitty on myös tehokas hiilinielu.

Meriajokasniityt ovat vähentyneet muun muassa rehevöitymisen ja ruoppausten vuoksi. Meriajokaspohjat on luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi.

Ennallistamista on kokeiltu aiemmin Ruotsin rannikolla. Göteborgin yliopiston tutkimus osoitti, että monimuotoisuus voi palata istutetuille meriajokasniityille nopeasti. Jo kahdessa kasvukaudessa istutusniityillä oli lähes yhtä suuri määrä selkärangattomia eläimiä kuin luonnonniityillä.

Suomessa Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimi istutti meriajokkaita valtion suojelualueille läntisellä Suomenlahdella vuosina 2020 ja 2021.

Istutukset ovat säilyneet, ja osassa kohteita meriajokas on levinnyt tiheiksi kasvustoiksi.

Hyvät tulokset kannustavat jatkamaan ennallistamista laajemmin, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksen Rannikon luontopalveluista.

Luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksen Luontopalveluista on tyytyväinen aiemmista meriajokasistutuksista saatuihin kokemuksiin.

”Yllätyimme positiivisesti”, hän toteaa.

Riihimäki muistuttaa, että luontokadon torjuminen koskee myös meriluontoa: ”Ennallistamisasetuksen myötä tavoitteita on tulossa myös meriluonnon ennallistamiselle. Nyt meillä on olemassa valmiita työkaluja.”

Niin EU:n biodiversiteettistrategian kuin valmisteilla oleva ennallistamisasetuksen sekä YK:n luontokokouksenkin tavoitteina on suojella ja ennallistaa 30 prosenttia meriluonnosta vuoteen 2030 mennessä.

Toistaiseksi suojelualueverkko kattaa kymmenen prosenttia Suomen meriluonnosta.

Uudessa hankkeessa ennallistamista on tarkoitus laajentaa myös suojelualueiden ulkopuolelle. Mukana on myös kansainvälinen ulottuvuus. John Nurmisen säätiö tekee yhteistyötä keskieurooppalaisten merensuojelusäätiöiden kanssa.

Tavoitteena on saada merten pohjaan meriruohojen ja meriajokkaiden vihreä ketju Välimereltä Itämerelle.