Ilmainen pysäköinti ei ole ratkaisu, kun keskustaa halutaan elävöittää, sanoo Oulussa pysäköintikokeilua vetänyt toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi.

Oulussa kokeiltiin maksutonta pysäköintiä ydinkeskustassa ja tulokset yllättivät. Parkkipaikkoja käytettiin ilmaisina vähemmän kuin niiden ollessa maksullisia.

”Kokeilun perusteella voi sanoa, että ilmainen pysäköinti ei ole ratkaisu siihen, että keskustoihin saavuttaisiin enemmän”, sanoo kokeilua vetänyt Oulun liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Oulun liikekeskus ry:n jäseninä on muun muassa Oulun keskusta-alueen yrittäjiä.

Kokeilussa maksullinen pysäköinti muutettiin kiekkopysäköinniksi kahdella katuosuudella. Puolen tunnin tai tunnin maksuttomat kiekkopaikat olivat tarjolla autoilijoille helmi–maaliskuun ajan.

Ydinkeskustan näivettymiseen on viime vuosina etsitty ratkaisuja isoissa kaupungeissa Suomessa ja maailmalla. Esimerkiksi Helsingissä osa yrittäjistä on ollut sitä mieltä, että keskusta kuihtuu yksityisautoilun hillitsemisen takia.

Oulussa iso joukko kaupunkilaisia pitää Vuotoveden mukaan suurta ääntä siitä, että keskustaan pitää päästä omalla autolla. Ilmaispysäköinnin kokeilukin lähti liikkeelle kaupunkilaisista, jotka toivoivat maksuttomia parkkipaikkoja lyhyitä piipahduksia varten.

”Nyt kokeilu on tehty ja tulos on se, että käyttäjiä on vähemmän. Se on tärkeä tulos ja antaa osviittaa kehittämiseen”, sanoo Vuotovesi.

Lyhyen kiekollisen pysäköinnin kokeilukaduilla oli aina vapaita paikkoja laskentojen aikana. Käyttöaste oli ydinkeskustan Asemakadulla keskimäärin 37 prosenttia ja Isokadulla keskimäärin 72 prosenttia, mikä oli selkeästi vähemmän kuin ennen kokeilujaksoa.

Kokeilun jälkeen kerätyissä palautteissa toivottiin kokeilulle silti jatkoa.

Alueen yrittäjät moittivat kokeilua siitä, että liian lyhyt kiekollisen pysäköinnin aika karkotti heiltä asiakkaita. Kokeilun aikana myös entistä useampi sai kokeilukaduilla parkkisakot.

Eniten kokeilusta hyötyivät ruokalähetit. Ruokalähetit löysivät lyhyen pysäköinnin paikat nopeasti ja käyttivät niitä aktiivisesti.

Oulussa ostos- ja asiointimatkoja tehdään omalla autolla enemmän kuin Etelä-Suomen kaupunkiseuduilla. Helsingin keskustaan suuntautuvista asiointimatkoista lähes kolme neljästä tehdään joukkoliikenteellä, kun Oulussa 57 prosenttia tulee asioille keskustaan omalla autolla.

Maksuttoman pysäköinnin kokeilu ei lisännyt keskustassa asiointia tai kasvattanut keskiostoksen määrää merkittävästi Oulussa.

Vuotovesi uskoo, että ilmaispysäköinnin lisäämisen kortti on nyt katsottu.

Hän parantaisi keskustan vetovoimaa parhaiten kävelykatuja ja pyöräilyn mahdollisuuksia kehittämällä.

Ilmaispysäköinnin kokeilu oli osa valtakunnallista, Keski-Suomen liiton rahoittamaa Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus - kehittämishanketta. Oulussa testattiin samalla myös pyöräparkkien lisäämistä talviaikaan sekä pyöräparkkien katoksia.

”Näistä saatiin pyöräilijöiltä ylistävää palautetta. Autoilijoiden ääni vain tahtoo kuulua yleensä suurimpana”, Vuotovesi sanoo.