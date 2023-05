Kankaanpäässä mitattiin 25,1 astetta. Loppuviikosta sää viilenee.

Helsingissäkin on saatu nauttia aurinkoisista säistä viime päivinä. Kukkaistutuksia Töölössä sunnuntaina.

Helleraja on ylittynyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna mittausasemilla, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu Twitterissä.

Helleraja ylittyi maanantaina Satakunnan Kankaanpäässä Niinisalon lentokentällä, kun tasan kello 16 mitattiin 25,1 astetta.

Satakuntalaisten lisäksi muutkin suomalaiset ovat saaneet nauttia maanantaina lämpimistä säistä. Lämpötilat olivat päivällä aina Pohjois-Suomea myöten laajalti yli 15 asteessa, monessa paikassa yli 20 asteessa.

Hellerajaa on hätyytelty esimerkiksi Ylivieskassa ja Turussa, joissa on mitattu maanantaina 24,9 astetta ja 24,6 astetta. Helleraja on 25,1 astetta.

Myös tulevat päivät ovat todennäköisesti lämpimiä, mutta torstaina Suomen yli kulkee kylmä rintama sateineen, kertoo Foreca katsauksessaan. Loppuviikosta sää viilenee.