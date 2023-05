Teinipoikaa on etsitty jo puoli vuotta – Paikallisilla nuorilla on selkeä teoria katoamisesta

Huhumylly pyörii villinä, ja havaintoja kadonneesta Rasmus Takaluomasta on tullut Tamperetta myöten. Etsinnät ovat kuitenkin olleet tuloksettomia.

Lapua on 14 000 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Paikalliset ihmettelevät muun muassa, miten juuri nyt kukaan ei tiedä mitään, vaikka tavallisesti kaikki tietävät toistensa asiat tarkkaan.

Lapua

Tässä hänet nähtiin viimeisen kerran.

Hotelli-ravintola Lapuahovin pihalla on alkukesän arkipäivänä rauhallista. Lounaspöytä vetää ruokailijoita tasaiseen tahtiin, ja baarin puoli on päivällä kiinni. Mistään ei arvaisi, että marraskuussa 16-vuotias Rasmus Takaluoma katosi täältä jäljettömiin.

Takaluoma on nähty Lapuahovissa marraskuun 11:nnen päivän iltana ja sitä seuraavana yönä. Sen jälkeen silminnäkijät ovat kertoneet hänen kulkeneen ravintolan pihan poikki seuraavan korttelin suuntaan. Siihen jäljet loppuvat.

”Lapua on 14 000 asukkaan kaupunki, jossa kaikki tuntevat toisensa ja tietävät tarkkaan, mitä kellekin kuuluu. On hyvin erikoista, että kukaan ei nyt tunnu tietävän Rasmuksen kohtalosta mitään”, sanoo Marjo Nurmenniemi.

Viimeinen havainto Rasmus Takaluomasta on, kun hän käveli kadun yli Lapuahovilta kohti tätä paikkaa.

Nurmenniemi on ollut järjestämässä vapaaehtoisvoimin tehtäviä etsintöjä, joihin on osallistunut yli 200 etsijää kerrallaan. Näitä ponnistuksia on tehty kevään aikana kaksi.

”Ensimmäisellä kerralla kävimme läpi muun muassa raviradan ympäristöä huhtikuun lopulla. Toisella kertaa haravoimme koko Simpsiönvuoren tienoon pari viikkoa sitten.”

Ennen etsintöjä vapaaehtoiset pohtivat, mitä nuoren miehen mielessä olisi voinut liikkua kylmänä marraskuun yönä. Ehkä hän on kokenut tarvetta piiloutua, ja silloin luonnossa liikkujille tuttu Simpsiö olisi voinut tarjota esimerkiksi tulenteko­mahdollisuuden. Alueella on myös mökkejä, joissa nuoriso toisinaan viettää aikaa.

Nurmenniemi on kuulunut lähes 17 vuotta myös Vapepaan eli vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysrinkiin. Hän on käyttänyt sieltä saamiaan oppeja Takaluoman etsinnöissä ja pystynyt neuvomaan kokemattomampia maaston koluamisessa. Useimmiten Vapepan tehtävissä etsityt ovat olleet ikääntyneitä tai pikkulapsia. Nyt etsinnät ovat erilaiset, sillä kateissa on teini-ikäinen.

”Etsinnöissä on ollut mukana paljon ihmisiä muualtakin kuin Lapualta. Suru ja myötätunto kadonneen perhettä kohtaan on yhdistänyt koko Etelä-Pohjanmaan.”

Marjo Nurmenniemi on organisoinut Rasmus Takaluoman etsintöjä. ”Rasmus oli tuttu poika katukuvasta. Näin usein, kun hän meni kylille tai koulusta kotiin, koska asumme lähekkäin.”

Kaikkialla Lapualla liikuttaessa Rasmus Takaluoman nimen mainitseminen saa paikallisten kasvoille hämmentyneen ja huolestuneen ilmeen. Heitä tuntuu yhdistävän ihmetys siitä, mitä on tapahtunut ja miksi yli puoli vuotta kestäneet etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta.

Lapuan lukion opiskelijoilla on meneillään koeviikko, ja kokeen suorittaneet suuntaavat luokkahuoneista kohti viereisen rakennuksen ruokalaa.

Iiro Vuorimaa, Jimi Tuominen, Aaro Valkama ja Urho Tuomaala ovat samaa ikäluokkaa kuin Rasmus Takaluoma eli syntyneet vuonna 2006. He kertovat tunteneensa Takaluoman, vaikka liikkuivatkin enimmäkseen eri ystäväporukoissa. Valkamaa lukuun ottamatta kaikki olivat myös Takaluoman luokkatovereita alakoulun ajan Lapuan keskuskoulussa. Seitsemännellä luokalla heidän tiensä erkanivat.

”Aina moikattiin, kun nähtiin, mutta emme olleet juuri muuten tekemisissä”, Vuorimaa sanoo.

Iiro Vuorimaa (vas.), Jimi Tuominen, Aaro Valkama ja Urho Tuomaala ovat Rasmuksen kanssa hyvänpäiväntuttuja, mutta kertovat pyörivänsä vapaa-ajalla eri porukoissa.

Nuorten mukaan Takaluomaa ei yleensä näkynyt vapaa-ajalla niissä ympyröissä, joissa he tavallisesti viettävät aikaansa. 17-vuotiaalla Vuorimaalla on auto, joten Lapuan keskustassa pyörimisen lisäksi kaverukset lähtevät usein Seinäjoelle tapaamaan tuttuja. Ideaparkin viihdekeskus Hollywood on tavanomainen ajanviettopaikka.

”En tiedä yhtään, missä Takaluoma pyöri. Itse olemme eläneet talven normaalia elämää: vaikka katoamistapaus ihmetyttää, ei ole syytä olla sen enempää peloissaan kuin aiemminkaan”, Vuorimaa kertoo.

He ovat yhtä mieltä siitä, että Lapualla Takaluoma ei ole. Pienellä paikkakunnalla hänet olisi jo huomattu, ja huhumylly pyörii kiivaasti sekä tosimaailmassa että sosiaalisessa mediassa.

”Itse en ole halunnut lukea uutisten kommentteja. Parempi pysyä niistä erossa”, Vuorimaa lausuu.

Miika Väärämäki oli maanantaina lounastamassa Lapuahovissa, jossa Rasmus Takaluomasta tehtiin viimeiset havainnot marraskuussa. Hänen mukaansa tapaus on ollut lapualaisten huulilla pitkin vuotta.

Verkossa Rasmus Takaluoman katoaminen on tosiaan aiheuttanut melkoisen myräkän.

Ihmetystä ovat aiheuttaneet muun muassa Lapuahovin tapahtumat, joista todisteena on videotallenne. Takaluoma päätyi ravintolassa jonkinlaisen kahakkaan vapaailtaa viettämässä olleen poliisin kanssa.

Ravintolan omistaja Zafer Demir kertoo, että katoamisen jälkeiset puoli vuotta ovat olleet raskasta aikaa.

”Ihmisiä on monenlaisia, ja moni haluaa tietysti auttaa kadonneen perhettä. Mekin haluamme auttaa, mutta olemme saaneet myös epäilyjä osaksemme.”

Demiriä epäillään niskoittelusta poliisia vastaan ravintolan videotallenteeseen liittyvien epäselvyyksien takia.

Poliisin mukaan Demir oli antanut väärää tietoa siitä, onko katoamisyöltä olemassa valvontakameran tallennetta. Demir kiistää syytteen ja kertoo, että luuli tallennetta pyytänyttä yksityishenkilöä poliisiksi. Puhelimessa hän kertoo matkustaneensa juuri Turkkiin sukulaisten luo ja kaipaavansa hetken rauhaa koko tapauksen käsittelystä.

”Minulla on neljä lasta, joista vanhimmat ovat jo teini-iän ohittaneet. Toivoisin tietenkin, että poika löytyisi kunnossa.”

Rasmus Takaluomaa on etsitty muun muassa Lapuanjoesta.

Samaa toivovat mopoautolla liikkuvat Ria Kangasluoma ja Mirva Näykki. Näykille Rasmus Takaluoma oli melko vieras, mutta Kangasluoma tunsi tämän isoveljensä kautta.

Kangasluoma ihmettelee erityisesti sitä, ettei kadonnut ole ilmoittanut itsestään mitään edes läheisilleen.

”En usko, että hän olisi omatoimisesti halunnut kadota.”

Ria Kangasluoma ja Mirva Näykki ihmettelevät Rasmus Takaluomasta tehtyjä havaintoja. Niiden perusteella etsintöjä tulisi heidän mukaansa laajentaa Lapuan ulkopuolelle.

Kangasluoma toivoisi, että etsintöjä laajennettaisiin Lapuan ulkopuolelle. Rasmus Takaluoman tuntomerkeillä tehtyjä havaintoja on tullut hänen mukaansa muun muassa Seinäjoelta, Vaasasta ja Tampereelta.

Toisaalta moni mainitsee kylänraitilla, että havainnot saattavat olla myös vääriä. Rasmus Takaluoman ulkonäkö ja tyyli eivät olleet katoamishetkellä mitenkään poikkeuksellisia, joten samantapaisella hiustyylillä, ruumiinrakenteella ja vaatetuksella varustettuja nuoria voi liikkua kotimaan kamaralla kasapäin.

Rasmus Takaluoma

Marjo Nurmenniemi epäilee myös, ettei edes poliisi välttämättä erota nuoria toisistaan. Tästä hänellä on kokemusta omasta nuoruudestaan, kun hän oli 16-vuotiaana karkuteillä kolmisen viikkoa. Hän majaili kavereiden luona ja poisti SIM-kortin puhelimestaan. Sitten poliisit tulivat valokuvan kanssa kysymään häneltä havaintoja kadonneesta tytöstä.

”Kuvassa olin minä itse, mutta kirkkain silmin sanoin, että olemme samassa koulussa, mutta en tiedä, missä tyttö on nyt. En usko, että nykynuoret ovat yhtään vähemmän ovelia.”