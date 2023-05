Kaavamuutoksessa suojellut talot säilytetään ja kunnostetaan, mutta tontille rakennetaan tiivis rypäs uudistaloja. monen jyväskyläläisen mielestä muutos tuhoaa idyllisen puutalomiljöön. ”Tämä on viimeisimpiä vanhan ajan ilmentymiä Jyväskylässä”, sanoo suunnitelmia vastustava asukas.

Suunnitelmat Pitkäkatu 25:n tontille herättävät keskustelua Jyväskylässä. Kuvassa näkyvät kaksi puutaloa ovat suojeltuja. Niiden edessä on maakellari.

Vanhojen suojeltujen puutalojen ympärillä kuohuu Jyväskylässä.

Kaupunki on myymässä keskustan kupeessa sijaitsevaa tonttia vanhoine rakennuksineen ja sallimassa uusien rakentamisen samalle tontille vanhojen viereen.

Osa kaupunkilaisista on suunnitelmista kauhuissaan. Heidän mukaansa uudistus tuhoaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puutalomiljöön, joita ei ole Jyväskylässä enää monia jäljellä.

Kyse on Pitkäkatu 25: sijaitsevasta tontista idyllisessä Mäki-Matin kaupunginosassa Harjun takana. Tontilla on kaksi 1800–1900-lukujen vaihteessa valmistunutta puurakennusta, jotka ovat suojeltuja.

Rakennukset ovat toimineet muun muassa kulkutautisairaalana, asuinkäytössä ja päiväkotina. Nykyään ne on vuokrattu työ- ja toimitiloiksi kulttuurialan yhdistyksille ja taiteilijoille.

Kaupunkilaisille miljöö on tuttu, sillä kadun toisella puolella on perinteikäs ja suosittu Mäki-Matin perhepuisto. Pitkäkatu 25:ssa on erilaisia kulttuuritapahtumia.

Nyt kaupunki aikoo myydä keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin rakennuksineen ja muuttaa asemakaavaa niin, että tontille saa rakentaa myös uutta. Kaupunki on edistänyt suunnitelmia vuonna 2021 toteutetussa kumppanuushaussa valikoituneen uuden omistajan, kiinteistösijoitusyhtiö T&J Partnersin kanssa.

Nyt puolen hehtaarin tontille on suunniteltu seitsemän harjakattoista puista asuinrakennusta. Suojellut talot säilyvät ja korjataan.

Havainnekuva Pitkäkatu 25:n suunnitelmista. Kuvan yläkuomassa ovat vanhat puurakennukset, jotka kunnostetaan. Alakulman sivustoilla seitsemän uudisrakennusta.

Suunnitelmat ovat kuitenkin herättäneet Jyväskylässä suurta vastustusta. Vastustajien mukaan tiivis täydennysrakentaminen tuhoaa perinteikkään ja avaran miljöön. Vastustajien mukaan kaupunki ei ole selvittänyt lainkaan muunlaisia vaihtoehtoja tontille ja suojelluille rakennuksille.

Suunnitelmia vastustavan adressin on allekirjoittanut lähes 1 400 ihmistä.

”Jyväskylän kaupungilla on käsissään ainutlaatuinen miljöö, ja sen perusteellista muuttamista on syytä miettiä rauhassa kaikki käyttömahdollisuudet läpikäyden, ettei muutaman vuoden kuluttua muistella haikeudella menetettyä mahdollisuutta”, vastustajien vetoomuksessa todetaan.

”Kerran yksityistetty ja täyteen rakennettu tontti on iäksi menetetty mahdollisuus, sitä ei saada enää millään rahamäärälläkään takaisin.”

Vastustajien mukaan suojeltujen talojen korjauskustannuksia ei ole selvitetty kunnolla ja nyt kulut on arvioitu reilusti yläkanttiin. Vastustajien mukaan arvokkaalla paikalla oleva tontti myydään myös alihintaan. Kumppanuushaussa tontin hinnaksi arvioitiin puoli miljoonaa euroa.

Yksi hankkeen vastustajista on Pitkäkatu 25:n naapurustossa asuva Juulia Kääriä.

Kääriälle paikka on tärkeä, sillä hän eli lapsuutensa Mäki-Matissa ja oli hoidossa suojellussa talossa toimineessa päiväkodissa. 1,5 vuotta sitten hän muutti takaisin lapsuudenmaisemiin puolisonsa ja pienten lastensa kanssa.

Kääriän mukaan uudistus tuhoaa idyllisen miljöön ja vie vanhat suojellut rakennukset pois kaupunkilaisten ulottuvilta.

”Suojellut talot eivät enää käytännössä näkyisi sieltä tontin ulkopuolelle. Talot eivät olisi enää jyväskyläläisten käytössä. Niistä tulee yhden taloyhtiön asukkaiden tilaa”, Kääriä sanoo.

Kääriän mukaan paikallisia ihmisiä ei ole kuunneltu eikä kysytty, mitä he haluaisivat paikalle tapahtuvan. Kääriän mielestä puutalomiljööstä saisi vetovoimaisen kohteen, johon voisi kehittää monenlaista toimintaa.

”Ei tunnu millään tavalla järkevältä tuhota maisema ja tärkeä pala Jyväskylän historiaa ja alueen viehättävyyttä. Tämä on viimeisimpiä vanhan ajan ilmentymiä Jyväskylässä.”

Suojellut rakennukset sijaitsevat avaralla tontilla, jolla on paljon puustoa. Tontin kulmassa oleva 1990-luvulla rakennettu hirsirakennus siirretään uudisrakennusten tieltä. Rakennuksessa toimii kukkakauppa.

Asemakaavoitusta johtavan kaupunginarkkitehti Leila Strömbergin mukaan ajatus Pitkäkatu 25:n muuttamisesta asuinkäyttöön on ollut vireillä pitkään.

Aloite siihen tuli aikanaan Jyväskylän kaupungilta, sillä kaupungilla ei ole käyttöä vanhoille puurakennuksille. Suojellut rakennukset kaipaavat pian myös peruskorjausta, mihin kaupunki ei ole varautunut.

Samaan aikaan kaupunkikeskustaan kohdistuu paljon täydennysrakentamisen painetta.

Strömberg on yllättynyt hankkeen kohtaamasta voimakkaasta vastustuksesta.

”Tässä ollaan kuitenkin säilyttämässä vanhat talot ja mahdollistamassa uutta mielenkiintoista puurakentamista”, hän sanoo.

”Kaupungille on tärkeää, että ne rakennukset säilyvät. Nyt saamme vanhat rakennukset peruskorjattua, ja sinne syntyy myös uudenlaista asumista, jolle on kysyntää. Huonompi vaihtoehto olisi, että ne [vanhat rakennukset] rapistuisivat.”

Vuonna 2009 kaupunki suunnitteli paikalle kerrostaloja. Tuolloin hanke ei edennyt, sillä muun muassa Keski-Suomen museo katsoi kerrostalojen tuhoavan arvokkaan miljöön.

Nyt suunnitelmat ovat keventyneet 14 vuoden takaisesta.

Museo toteaa nyt lausunnossaan, että kaupunkirakenteen tiivistyminen suojelukohteen ympärillä heikentää kohteen maisemallista merkitystä ja muuttaa kaupunkikuvaa kohti tiiviimpää rakentamista.

Museon mukaan kulttuurihistoriaa ei kuitenkaan tuhoudu, sillä suojeltuja ovat rakennukset. Ei tontti, joka on muuttunut moneen otteeseen vuosikymmenten saatossa.

Museon pyynnöstä tontille suunniteltujen rakennusten määrä on vähennetty kahdeksasta seitsemään.

Keski-Suomen museon amanuenssi Saija Silen toteaa, ettei museo ei voi estää tontin täydennysrakentamista. Kyse on paikallisesta kulttuurihistoriallisesti merkittävästä kohteesta, ei valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävästä.

Nykyisissä suunnitelmissa on Silenin mukaan myös hyvää.

”Nyt esitetty vaihtoehto on ympäristölle ja alueen identiteetille paljon parempi kuin aiemmat suunnitelmat massiivisesta kerrostalorakentamisesta", hän sanoo.

”Tähän tuodaan keskusta-alueelle uudenlaista rakennustyyppiä, joka on tehokkuudeltaan olennaisesti pienempää kuin kerrostalorakentaminen. Se on ihan mielenkiintoinenkin vaihtoehto historialliseen suojeltuun pihapiiriin.”

Silenin mukaan museolle tärkeintä on suojeltujen rakennusten kunnostaminen ja säilyminen. Hän huomauttaa, että uudessa kaavassa hyvää on myös se, että kaava määrää kunnostamaan vanhat rakennukset ennen kuin lisärakennusoikeus voidaan käyttää kokonaisuudessaan.

Silti Silen ymmärtää hankkeen vastustajien huolen. Tontti tulee tiiviisti rakennetuksi, ja suojellut rakennukset peittyvät uudisrakennusten taakse.

”Ne pilkahtelevat sieltä, mutta ei se pihapiiri ole läsnä avoimesti kaupunkikuvassa kuten se on nyt ollut.”