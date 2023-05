Mika Moring vastaa keskiviikkona Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteisiin kahteen naiseen kohdistuneista rikoksista. Maanantaina hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa useista naisiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista vankeuteen.

Mika Moring vastaa keskiviikkona Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteisiin kahteen naiseen kohdistuneista rikoksista.

Toisessa tapauksista Moring on syytteessä raiskauksesta ja vapaudenriistosta. Toisessa tapauksessa rikosnimikkeinä on raiskaus, pahoinpitely, vapaudenriisto ja vahingonteko. Epäillyt teot ovat tapahtuneet vuonna 2020.

Moring tuomittiin aiemmin tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa useista seksuaali- ja väkivaltarikoksista kuudeksi vuodeksi vankeuteen.

51-vuotias Moring sai langettavan tuomion kaikkiaan 14 eri rikoksesta vuosina 2017–2022. Käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen viiteen raiskaukseen, kolmeen törkeään vapaudenriistoon, yhteen perusmuotoiseen vapauden­riistoon ja viiteen pahoinpitelyyn. Yksi raiskaussyyte hylättiin. Uhreina oli seitsemän naista.

Käräjäoikeuden mukaan Moring oli tarkoituksellisesti ja varsin suunnitelmallisesti liikkunut Audillaan ilta- tai yöaikaan etsimässä kyytiinsä itselleen tuntemattomia naisia Helsingin kantakaupungista, erityisesti Kallion suunnalta. Hän oli pyrkinyt saamaan mukaansa haavoittuvassa asemassa olleita naisia.

Osalle naisista hän oli tarjonnut kyytiä jonnekin. Suurimmassa osassa tapauksista hän oli ottanut naiset kyytiinsä kadulta Helsingissä. Yhdessä tapauksista Moring oli mennyt juttelemaan tölkkejä keränneelle naiselle.

Useissa tilanteista oli sama kaava: Noustuaan Moringin autoon naiset olivat joutuneet jäämään vastoin tahtoaan tämän seuraan useiksi vuorokausiksi.

Oikeuden mukaan Moring oli pyrkinyt toiminnassaan seksuaaliseen kanssakäymiseen viime kädessä estämällä uhrien poispääsyn, käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa ja saattamalla uhrit avuttomaan tilaan. Moring oli esimerkiksi antanut naisille päihteitä ja kiristänyt, alistanut tai nöyryyttänyt heitä, tuomiossa todettiin.

Joko asunnossaan, ajeluilla metsäteillä tai Juvalla sijaitsevalla vuokramökillä hän kohdisti naisiin eri tavoin väkivaltaa. Osan uhreista Moring raiskasi, joko asunnossaan tai autonsa takapenkillä.

Yhden naisista Moring oli esimerkiksi uhannut heittää ojaan pakkasella keskellä yötä. Erästä vieroitusoireista kärsinyttä naista hän oli pitänyt väkisin seurassaan kolme vuorokautta. Yhden uhrin vapauden hän riisti jopa kymmeneksi vuorokaudeksi. Yhden uhrin päälle hän oli virtsannut.

Moring kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen, mutta käräjäoikeus piti naisten kertomaa uskottavana. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Moringia epäillään erillisissä tapauksissa kahden naisen henkirikoksista. Vielä esitutkinnassa olevat henkirikosepäilyt koskevat kahta eri puolilla Suomea kadonnutta naista.

Helsingin poliisi epäilee Moringia elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta. Itä-Suomen poliisi puolestaan epäilee Moringia syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan tapauksessa, jota niin ikään tutkitaan epäiltynä tappona.

Sekä Miinalainen että Arva olivat ennen katoamistaan olleet poliisin mukaan autoreissulla Moringin kanssa.

Poliisi epäilee Miinalaisen joutuneen henkirikoksen uhriksi jossain kohdin 14.–25. elokuuta välisenä aikana viime vuonna. Automatka oli suunnannut tuolloin ainakin Kanta-Hämeen Tammelaan, Pihtiputaalle Keski-Suomeen sekä Rovaniemelle.

Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta.

Arvasta viimeisin havainto on tehty Neiturin kanavalla Keski-Suomessa 31. elokuuta 2019 noin kello 19–20.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Moring on vuosien varrella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomea eri aikoina, ja leiriytynyt heidän kanssaan ”retkillä” eri puolilla maata.

Moring on asianajajansa välityksellä kiistänyt syyllistyneensä henkirikoksiin.

Moringilla on pitkä rikoshistoria muun muassa lukuisiin naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista.

HS kertoi joulukuussa, että Moring on tuomittu vuosien 2000–2017 välillä ainakin 13:een eri naiseen kohdistuneista pahoinpitelyistä ja määrätty lähestymiskieltoon neljää naista kohtaan. Lisäksi mies on tuomittu toistuvasti naisten uhkailusta tappamisella ja väkivallalla. Moringilla on aiempi tuomio myös pakottamisesta ja raiskauksesta.

Moring oli tuolloinkin pahoinpidellyt naisia omassa asunnossaan Helsingissä, mutta myös esimerkiksi kesämökeillä ja automatkoilla.