Varusmiesten epäillään joutuneen simputuksen uhreiksi Rannikkoprikaatissa viime vuonna.

Useita Rannikkoprikaatissa palvelevia ammattisotilaita epäillään epäasiallisesta käytöksestä.

Pääesikunnan esitutkinta tapauksesta on valmistunut ja sen mukaan on syytä epäillä, että Rannikkoprikaatissa palvelevat ammattisotilaat ovat kohdelleet varusmiehiä epäasiallisesti. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan esitutkinnassa selvitettiin 19 eri tekotapahtumaa, jotka ajoittuvat kesä- ja lokakuun 2022 väliselle ajalle.

Esitutkinnassa on Puolustusvoimien mukaan kuulusteltu yhteensä seitsemästä rikoksesta epäiltyä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat esimiesaseman väärinkäyttäminen, palvelusrikos, laiton uhkaus, pahoinpitely ja lievä pahoinpitely. Esitutkinnassa kuulusteltiin asianomistajana yhteensä 44 varusmiestä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittanut henkilöä.

Kyse on ollut pääosin koulutuksessa ja harjoituksissa tapahtuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja kielenkäytöstä. Muutamissa tapauksissa on syytä epäillä, että henkilöitä on uhattu väkivallalla ja heihin on myös kohdistettu väkivaltaa.

Esitutkinta on nyt valmistunut ja asia on siirretty tutkintaa pyytäneelle Rannikkoprikaatin komentajalle, joka päättää asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Oikaisu 23.5. kello 12.30: Korjattu jutun ingressi ja kuvateksti, joissa kirjoitettiin virheellisesti Rannikkolaivastosta.