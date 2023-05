D-vitamiinin käyttö ei näytä suojaavan syöpään sairastumiselta, mutta se saattaa vähentää todennäköisyyttä kuolla syöpään, selviää tuoreesta katsauksesta.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että päivittäin otettu pienempi annos on tehokkaampi kuin harvemmin otettu suuri annos.

Päivittäinen D-vitamiinilisän käyttö saattaa vähentää todennäköisyyttä kuolla syöpään, selviää tuoreesta kirjallisuus­katsauksesta. Katsauksen toteutti Saksan syöpätutkimuskeskus.

Tuloksista kertoi tiedotteessaan Itä-Suomen yliopisto, joka oli myös tekemässä katsausta. Katsaus on Itä-Suomen yliopiston mukaan tähän mennessä aiheesta tehdyistä meta-analyyseistä laajin ja kattavin.

Tulokset on julkaistu Aging Research Reviews -lehdessä.

Katsaus käy läpi 14 korkeatasoista kokeellista tutkimusta, joihin on osallistunut yhteensä noin 105 000 ihmistä. Syöpäkuolemat vähenivät 12 prosenttia tutkimuksissa, joissa käytettiin päivittäin D-vitamiinilisää.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että päivittäin otettu 10–100 mikrogramman D-vitamiiniannos on tehokkaampi kuin kuukausittain tai harvemmin otettu 1 500–3 000 mikrogramman annos.

”Näyttää siltä, että harvoin otettu jättiannos ei tuo terveyshyötyjä vaan voi olla enemmänkin haitallista”, sanoo apulaisprofessori Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta.

Aikuisten D-vitamiinin päivän saantisuositus on 10 mikrogrammaa ja yli 75-vuotiaiden 20 mikrogrammaa.

D-vitamiinin puutos on yleinen ympäri maailmaa ja erityisen tavallinen se on syöpäpotilailla. D-vitamiinilisän vaikutuksia muun muassa syöpäriskiin tai syövän ennusteeseen on tutkittu paljon.

Nykytiedon valossa D-vitamiinilisän käyttö ei näytä suojaavan syöpään sairastumiselta, mutta se saattaa vähentää todennäköisyyttä kuolla syöpään. Katsaus vahvisti tätä tietoa.

”Syytä tälle ei kuitenkaan täysin tarkkaan tiedetä ja asia vaatii vielä lisätutkimusta. Arvellaan, että D-vitamiini voi vaikuttaa syöpäkasvaimen kasvamiseen tai etäpesäkkeiden lähettämiseen”, Virtanen sanoo.