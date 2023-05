Liberia-oikeudenkäynnissä on pohdittu, mitä kymmenet todistajat voivat muistaa vuosituhannen vaihteen sotarikoksista. Oikeuspsykologeilta kuultiin poikkeuksellista väittelyä muistiin liittyvien tutkimusten tulkinnasta.

Takana on 56 istuntopäivää, kaksi katselmusta ja 84 todistajankuulemista. Liberian sotarikoksiin liittyvien syytteiden käsittelyn oli tarkoitus olla loppusuoralla Turun hovioikeudessa, mutta nyt tarvitaan lisäaikaa. Vireillä on lisätutkinta, ja sen takia käsittely jatkuu vielä lomien jälkeen elo-syyskuun vaihteessa.

Oikeudenkäynnin keskiöön nousevat parin vuosikymmenen takaisista tapahtumista kertoneet paikalliset. Kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Liberiassa on tapahtunut sotarikoksia. Nyt on kyse siitä, onko rikoksista syytetty, Suomessa asuva sierraleonelainen Gibril Massaquoi ollut niissä osallinen vai onko hän ollut silloin aivan muualla, kuten hän itse kertoo.

Syyttäjä vaatii Massaquoille elinkautista vankeusrangaistusta murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Teot olisivat tapahtuneet 1999–2003.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet huhtikuussa 2022. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, oliko Massaquoi edes ollut maassa rikosten aikaan. Syyttäjä vei asian Turun hovioikeuden tutkittavaksi.

Keskeinen kysymys on, mitä todistajat muistavat vuosituhannen vaihteen tapahtumista. Ovatko heidän muistikuvansa oikeita vai ovatko ne vääristyneet ajan kuluessa? Mistä kertoo se, että suuri osa todistajista ei ole pystynyt tunnistamaan Massaquoita?

Näihin kysymyksiin oikeus sai lausunnon Suomen kahdelta eturivin oikeuspsykologilta, dosentti Julia Korkmanilta ja dosentti Helinä Häkkäseltä.

Häkkäsen lausunto sisältää poikkeuksellisen kipakkaa arvostelua Korkmanin lausuntoa ja myös johtopäätöksiä kohtaan. Arvostelu jatkui oikeussalissa.

”Aidosti sanon, että en haluaisi olla täällä sanomassa näitä asioita kollegani lausunnosta. Valitettavasti tilanne on kuitenkin se, että oman asiantuntijuuden nojalla joudun toteamaan, että siellä on minun mielestäni aika merkittäviä puutteita, ja se on osasyy minkä takia minä täällä tänään olen”, Häkkänen sanoi.

Korkman ei ottanut oikeudessa kantaa kollegansa arvosteluun, mutta hän täsmensi joitakin lausumiaan.

Julia Korkman antoi asiasta ensimmäisen lausuntonsa jo käräjäoikeusvaiheessa, toukokuussa 2021. Siinä hän arvioi, mitä tieteellisen tiedon perusteella tiedetään muistikuvien ja todistajankertomusten luotettavuudesta.

Häkkäsen mielestä Korkmanin lausunto sisältää suoranaista väärää tietoa suullisen näytön arvioinnista. Nämä johtopäätökset ovat siirtyneet käräjäoikeuden tuomioon, hän arvosteli.

Käräjäoikeus muun muassa arvioi, että todistajien havainnot ovat sekoittuneet muualta kuultuun tietoon. Myös uutisointi Massaquoista on voinut vaikuttaa todistajien muistikuviin tapahtumasta ja tekijästä.

Häkkäsen mielestä tämä johtopäätös on väärä.

Väkivaltaa itse kokeneet tai läheisiin kohdistunutta väkivaltaa nähneet muistavat tapahtumat olennaisilta osin pääosin hyvin myös useiden vuosien kuluttua tapahtumista. Ei siis ole näyttöä siitä, että muistijälki olisi sekoittunut muualta tulleeseen tietoon, hän arvioi.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että todistajien oikeussalikertomuksissaan oli eroja verrattuna esitutkinnassa kerrottuun. Tämä heikensi kertomusten luotettavuutta.

Oikeuspsykologi, dosentti Helinä Häkkänen arvioi Pirkanmaan käräjäoikeuden tehneen vääriä päätelmiä todistajien kertomuksista.

Häkkäsen mukaan on tyypillistä, että kertoja saattaa jättää jotain kertomatta ensimmäisellä kerralla tai jättää myöhemmistä kertomuksista pois jotain, mitä hän on aiemmin kertonut. Kumpikaan näistä virheistä ei tarkoita, että kuultavan kertomus olisi epäluotettava, Häkkänen painotti.

Todistajien saattaa olla vaikeaa muistaa tapahtumien tarkkoja ajankohtia, Häkkänen totesi. Eräässä keskitysleirivangeille tehdyssä tutkimuksissa todettiin, että huomattava määrä todistajia on kertonut tapahtumista varsin yhdenmukaisesti vuosienkin kuluttua, mutta heidän oli kuitenkin vaikeaa muistaa, milloin he olivat tulleet keskitysleirille.

Häkkänen piti täysin mahdollisena, että osa todistajista ei ole lainkaan puhunut kokemuksistaan muiden ihmisten kanssa.

Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa pelkoa ja häpeää, jotka vähentävät halua puhua tapahtuneesta muille. Tähän viittaavat myös tutkimukset, joiden mukaan esimerkiksi kolmasosa seksuaalista väkivaltaa kokeneista opiskelijoista ei kerro kokemuksestaan kenellekään muulle.

Seksuaalirikoksista voi olla seurauksia myös uhrille. Esimerkiksi Kongon sodan aikana noin kolmannes raiskatuista naisista joutui perheensä hylkäämäksi.

”Kokonaisuudessaan tutkimuskirjallisuus aiheesta ei viittaa siihen, että seksuaalista väkivaltaa sodassa kokeneet naiset avoimesti puhuisivat kokemuksistaan muiden ihmisten kanssa, vaan pikemminkin päinvastoin.”

Korkman puolestaan painotti, että ajan kuluessa ja muualta saadun tiedon lisääntyessä muistikuvat saattavat vääristyä ja muuttua radikaalistikin ilman, että ihminen itse havaitsee tämän.

Oikeuspsykologi, dosentti Julia Korkmanin mukaan ihmisen muistikuvat voivat muuttua radikaalistikin ilman, että hän itse sitä huomaa.

Hän viittasi tutkimuksiin, joissa koehenkilöt uskoivat nähneensä videon prinsessa Dianan kuolonkolarista tai Estonian uppoamisesta, vaikka tällaisia videoita ei tiettävästi ole olemassakaan.

”Ihmismieli on niin hyvä kuvittelemaan, miltä jokin tilanne näyttää ja tuntuu, että muisto kuvitelmasta voi olla yhtä aidon tuntuinen kuin muisto oikeasta tapahtumasta.”

Tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että traumatisoivat kokemuksen säilyvät muistissa jossain määrin paremmin kuin myönteiset kokemukset.

Korkman huomautti, että ihminen unohtaa valtaosan mieleen painetuista asioista pian tapahtuman jälkeen. Tunteita herättävät, kokijan kannalta merkitykselliset tapahtumat kuitenkin muistetaan todennäköisemmin kuin vähemmän keskeiset asiat.

Olennaista on myös, miten kertomukset ovat syntyneet, Korkman painotti. Onko ihminen saanut kertoa vapaasti vai onko häneltä kysytty suoraan? Muistia saattaa heikentää, jos kuultava on ollut kuulusteluhetkellä hyvin kuormittunut tai ei ole ymmärtänyt tilannetta.

Ihmisten tarkkuus tunnistajina on Korkmanin mukaan yleisesti ”jokseenkin vaatimaton”. Siihen vaikuttaa moni asia, kuten aika, etäisyys, valaistus ja todistajan ikä.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen toteaa HS:lle, ettei tarkoituksena ole asettaa vastakkain kahta asiantuntijaa. Molemmat asiantuntijat olivat syyttäjän nimeämiä, Korkman myös puolustuksen nimeämä.

”Meidän näkökulmastamme molemmat ovat arvostettuja asiantuntijoita ja tärkeitä meille. Toivomme, että he täydentävät toisiaan, jotta oikeudella olisi käytettävissään mahdollisimman paljon tietoa, kun se tekee johtopäätöksiä siitä suullisesta näytöstä, mitä oikeudessa on otettu vastaan.”

Syyttäjien ja puolustuksen välillä on Laitisen mukaan riitaa esimerkiksi siitä, mikä merkitys on sillä, kun todistaja ei muista tapahtuma-aikoja tai poikkeaa esitutkintakertomuksestaan. Keskustelua on syntynyt myös sen merkityksestä, jos todistajan kotikylässä tapahtumista on puhuttu naapureiden kesken.

Laitisen mukaan Korkman ja Häkkänen ovat lopulta melko samaa mieltä asioista, vaikka salissa kuultiinkin kovaa kritiikkiä.

”Heillä on eri painopistealueet omassa asiantuntijuudessaan. Häkkänen painottaa trauman merkitystä todistajan muistikuvien syntymisessä ja säilymisessä, Korkman ei tähän niin voimakkaasti ottanut kantaa vaan kuvaili yleisesti muistin toimintaa”, Laitinen luonnehtii lausuntojen eroja.

Myöskään Massaquoin asianajaja Kaarle Gummerus ei näe Korkmanin ja Häkkäsen lausunnoissa olennaisia eroja.

”He ehkä katsovat asiaa vähän eri näkökulmasta, ja lausunnoissa näkyvät eri painotukset. Ei niissä ristiriitaisuuksia ole.”

Gummeruksen mielestä todistajien lausunnot olivat juuri niin hyviä kuin ne voivat olla 20 vuotta tapahtumien jälkeen. Ajan kuluminen ei hänen mielestään kuitenkaan selitä kaikkia kertomusten muuttumisia.

Kaikkia todistajia hovioikeus ei pystynyt kuulemaan. Osa oli tarkoitus kuulla Sierra Leonessa, mutta maa kieltäytyi antamasta oikeusapua, joten hovioikeus ei päässyt sinne.

Kuultavaksi saatiin siten Sierra Leonesta ne todistajat, jotka suostuivat matkustamaan naapurimaa Liberiaan hovioikeuden kuultavaksi. Aivan kaikki eivät siihen suostuneet tai pystyneet.

