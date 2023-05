Vaasalainen Kai Salomaa katosi Karviassa toukokuussa 2003. Nyt katoamista tutkitaan murhana.

”Kankaanpään ja Vaasan poliisit etsivät kadonnutta Kai Salomaata. Viimeksi Karviassa toukokuun 16. päivä nähty Salomaa on ollut teillä tietymättömillä viimeiset kaksi viikkoa. Kai Salomaa on 46-vuotias. Hän on 189 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähköt tumman ruskeat hiukset...”

Yllä oleva teksti on suora lainaus 2. kesäkuuta 2003 ilmestyneestä Kankaanpään Seudusta.

Salomaan katoaminen ei ollut paikallislehden näkökulmasta maata mullistava uutinen kesällä 2003. Toki tuolloin mies oli vielä virallisesti ”vain” kadonnut.

Myöhemmin poliisin tutkimuksista on tullut ilmi asioita, jotka antavat syyn olettaa rikoksen tapahtuneen. Ja nimenomaan henkirikoksen.

Vaikka uutisessa kerrotaan Salomaan kadonneen 16. toukokuuta, tiettävästi viimeinen havainto on tehty 15. toukokuuta 2003.

Poliisin julkaisema kuva Kai Salomaasta.

Kankaanpään Seutu uutisoi Kai Salomaan katoamisesta pienellä jutulla 2. kesäkuuta 2003.

Toistaiseksi selvittämätön katoaminen on edelleen täysi mysteeri. Katoamisessa on monia erikoisia seikkoja, jotka ovat paljastuneet vuosien saatossa myös tavallisille kansalaisille.

Tapaus on katoamiskesän jälkeen noussut aika ajoin esiin valtakunnallisissa medioissa. Viimeisimpänä tapauksen nosti esiin Yle, jonka 15. toukokuuta 2023 julkaistun verkkouutisen mukaan keskusrikospoliisi tutkii katoamistapausta murhana.

Tähän asti tapausta tutkittiin tappona. Syyteoikeudellisesti tappo vanhenee kahdessa vuosikymmenessä. Murha ei vanhene koskaan.

Ylen julkaiseman artikkelin mukaan tapauksen tutkinnan muutos taposta murhaksi ei johtunut siitä, että tapaus vanhenee, vaan poliisille on tullut asiaan liittyen uutta tietoa, mikä antaa syyn olettaa Salomaan joutuneen suunnitelmallisen henkirikoksen, eli murhan uhriksi.

Kai Salomaa osti päivää ennen katoamistaan kuvassa olevan hopeanharmaan Honda Civicin vuosimallia 1988. Auto löytyi Ämmälän kylässä sijaitsevan Laurilantien kiinteistön pihasta.

Kai Salomaan viimeinen matka Karviaan käynnistyi jo kaksi päivää aiemmin, tiistaina 13. toukokuuta, jolloin hän lähti Vaasasta kaverinsa kanssa Karviaan.

Päivää ennen katoamistaan, keskiviikkona 14. toukokuuta Salomaa kävi Laihialla ostamassa itselleen auton, hopeanharmaan Honda Civicin. Hän ajoi Hondallaan Jalasjärven kautta takaisin Karviaan.

Katoamispäivänään torstaina 15. toukokuuta Kai Salomaasta tehtiin useita havaintoja Karvian keskustasta, Sarvelan kyläkaupalta ja Ämmälänkylässä sijaitsevan Laurilantien varrella sijaitsevan kiinteistön pihalta.

Katoamispäivään liittyy parikin mielenkiintoista yksityiskohtaa. Salomaan ostaman henkilöauton nähtiin poistuvan Ämmälänkylän Laurilantien varrella sijaitsevan kiinteistön pihasta iltapäivällä. Auto palautui pihaan illan aikana. Siitä, kuka sen palautti, ei ole tietoa.

Lisäksi Salomaan matkapuhelimesta soitettiin hätäkeskukseen 15. toukokuuta 2003 kello 23:n aikaan. Tiedossa ei ole, kuka soittaja oli. Puhelintakaan ei ole koskaan löydetty.

Vanhempi konstaapeli Veli-Jukka Marjamäki, komisario Pentti Lehtimäki ja vanhempi konstaapeli Ari Saarela johtivat maastoetsintöjä Karviassa kesäkuun puolivälissä 2003.

Kesäkuun puolivälin maastoetsinnöissä käytettiin apuna myös Tykistöprikaatin varusmiehiä.

Salomaata etsittiin katoamisen jälkeen Karvian maastoista. Miehestä ei kuitenkaan löydetty jälkeäkään. Poliisin apuna etsinnöissä käytettiin muun muassa Tykistöprikaatin varusmiehiä.

Ensimmäiset pari kuukautta Kankaanpään ja Vaasan paikallispoliisit tutkivat tapausta katoamisena. Ensimmäisten viikkojen aikana esiin tulleiden tietojen mukaan poliisi päätti käynnistää katoamiseen liittyvän tappotutkinnan heinäkuussa 2003.

Muutama vuosi katoamisen jälkeen poliisi käynnisti uudelleen etsinnät Pohjois-Satakunnassa.

Poliisin haltuun oli päätynyt kesällä 2007 Karvian Suomijärveltä löytynyt miesten tumma vyö. Poliisi piti mahdollisena, että vyö liittyisi Salomaan katoamiseen.

Poliisi esitti medialle myös haltuunsa saamaa 2,5 metriä x 5 metriä kokoinen pressua, jonka se uskoi liittyvän katoamiseen. Alibi

Poliisi pyysi yleisön vihjeitä kuvassa olevaan pressuun liittyen.

Kesällä 2007 Karvian Suomijärveltä löytyi miesten vyö. Poliisi uskoi tuolloin, että vyö saattoi liittyä Salomaan katoamiseen.

Poliisi etsi keväällä 2008 tietoa myös vihreästä henkilöautosta ja siihen kytketystä kattamattomasta kaksiakselisesta perävaunusta. Poliisi uskoi tuolloin, että ajoneuvolla ja perävaunulla saattoi olla yhteys Salomaan katoamiseen.

Keväällä 2008 poliisilla oli teoria, että Salomaan ruumis olisi saatettu kätkeä vasta useita päiviä katoamisen jälkeen. Tästä syystä poliisi pyysi median välityksellä yleisövihjeitä poikkeavista maastossa tehdyistä havainnoista, jotka ajoittuivat toukokuun puoliväliin 2003.

Kai Salomaalla oli rikollinen tausta. Hän käytti runsaasti alkoholia 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa mies vajosi huumepiireihin.

Salomaa oli istunut lyhyen tuomion myös vankilassa alkuvuodesta 2003. Virkavallan kanssa hän oli joutunut tekemisiin muun muassa omaisuusrikoksiin liittyen.

Mediassa esiin nostettujen tietojen perusteella poliisilla oli syytä uskoa, että Salomaa oli joillekin tahoille velkaa. Asiaa käsitellään kattavasti vuonna 2006 julkaistussa Ylen Kadonneet -ohjelmassa.

Jossain vaiheessa poliisi mietti myös vaihtoehtoa, olisiko Salomaa voinut kadota vapaaehtoisesti selvitäkseen veloista. Tämä teoria on kuitenkin hylätty jo aikoja sitten.

Ennen katoamistaan Salomaa oli todennut omaisilleen, että ”En elä enää kauaa”. Tästä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että hän tiesi velkojen tulevan maksuun pian.

Salomaan ruumista on etsitty Karviasta myös vuonna 2014. Tuolloin poliisille oli tullut uutta tietoa tapauksesta, joten maastoetsinnät käynnistettiin uudelleen. Ruumista ei löytynyt tälläkään kertaa.

Viimeisen kahden vuoden aikana poliisi on etsinyt Salomaan ruumista vesistöistä. Paikkana ei ole ollut Karvia, vaan etsinnät on suoritettu Pohjanmaan puolella.

Poliisi on kahden vuosikymmenen aikana kuulustellut lukuisia henkilöitä, muutamia on ollut pidätettynäkin, mutta läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Ja se tärkein, eli Kai Salomaan ruumis on edelleen kateissa.