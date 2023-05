Nato sai Suomen mukana jotain ainut­laatuista – Tällainen on harjoitus­maasto, jonne Nato-maat jonottavat

Arktisen alueen merkitys kasvaa, mikä voi tuoda lisää joukkoja Suomeen.

Pöly nousee kuivasta kankaasta, kun Bubba lähtee raskaasti möyryten liikkeelle. Se on raskas raketinheitin, joita Yhdysvallat on sijoittanut Saksan Baijeriin. Samanlaisia on Suomellakin.

Bubbaa komentaa kapteeni Kurt Rossi, jolla riittää amerikkalaiseen tapaan kehuja Suomelle ja Rovajärvelle.

”Mahtava maasto. Meidän patterimme pääsi ampumaan ensimmäistä kertaa kovilla ja parasta on, että täällä pääsee ampumaan useisiin eri kohteisiin ja liikkumaan välillä eikä vain yhteen ja samaan”, hän kuvailee.

Patteriston perinteenä on, että kukin miehistö saa nimetä heittimensä kovien ampumisen jälkeen. Siksi heittimen kasetin kyljessä lukee nyt Bubba. Ja kyllä, nimi tulee elokuvasta Forrest Gump. Samasta syystä patterin toisen heittimen kyljessä lukee nyt Gump.

”Tämä on ollut erittäin hyvää harjoitusta. Kävimme myös vertailemassa heittimiä suomalaisten kanssa ja vaihdoimme hihamerkkejä”, Rossi sanoo.

Ukrainastakin on saatu hänen mukaansa oppia. Niitä on esimerkiksi naamioverkon käyttö ja heittimen jatkuva liike, jotta sen sijainti ei paljastu.

Muidenkin Nato-maiden sotilaiden kesken oli aistittavissa jonkinlaista aseveljeyttä tai suuren perheen tunnetta Rovajärvellä, jossa on parhaillaan menossa Northern Forest 23 -harjoituksen loppumetrit. Sitä ennen Rovajärvellä päättyi Lightning Strike 23 -harjoitus.

Suomella on Rovajärvellä jotain mitä muilla eurooppalaisilla Nato-mailla ei ole: Rovajärven ampuma-alue on tiettävästi Euroopan suurin. Se kiinnostaa nyt muiden Nato-maiden armeijoita.

Pohjoinen kangasmaasto sopii hyvin isoihin sotaharjoituksiin, koska siellä voi ampua tykeillä ja muilla kauas ulottuvilla asejärjestelmillä kauas, kymmenien kilometrien päähän. Sen pinta-ala on 1 200 neliökilometriä.

Sellaista aluetta ei oikein Keski-Euroopasta löydy.

Yhdysvaltalainen raskas raketinheitin ampui Rovajärvellä helatorstaina Lightning Strike 23 -harjoituksessa. Kuva on Puolustusvoimien välittämä.

”Rovajärvi on kiinnostava alue, ja tiedusteluja harjoitus­mahdollisuuksista Rovajärvellä on ollut jo pidempään”, sanoo Pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen.

Alueen kalenteri on oikeastaan jo täynnä.

”Alueella harjoitellaan jo nyt tiiviisti, ja vapaita aikoja ei ole kovin paljon”, Pietiläinen sanoo.

Hänen mukaansa harjoitusten määriä ei voi juuri enää lisätä, kun Puolustusvoimat on jo lisännyt kansainvälisten joukkojen harjoittelua harjoitustensa yhteydessä.

Molempiin harjoituksiin osallistui tuhansia varusmiehiä, reserviläisiä ja muiden Nato-maiden sekä Ruotsin joukkoja ja kalustoa. Niissä harjoiteltiin nimenomaan raskaiden aseiden käyttöä sekä Maavoimien kykyä antaa ja saada kansainvälistä apua.

Yksi osa oli harjoitus, jossa Yhdysvallat lennätti kuljetuskoneella Suomeen lentokentälle lyhyeksi hetkeksi Ukrainasta tuttuja Himars-heittimiä. Siitä operaatiosta Puolustusvoimat ei yksityiskohtia paljasta.

On toinenkin syy, miksi Rovajärvi kiinnostaa: arktisen alueen merkityksen kasvaminen ja vaativat talviset olot.

”Tänne tullaan harjoittelemaan kykyä käydä taistelua ja puolustamista pohjoisellakin alueella”, sanoo harjoituksen johtaja, eversti Janne Mäkitalo.

Lisää amerikkalaiskehuja tulee, kun Yhdysvaltojen 10. vuoristodivisioonan komentaja, kenraalimajuri Gregory Anderson pääsee esittelytilaisuudessa kertomaan, että hänen joukko-osastonsa perustettiin osin Suomen talvisodan oppien innoittamana. Silloin Yhdysvallat tarvitsi kevyttä jalkaväkeä, joka osaa sotia arktisissa oloissa.

Ruotsin maavoimien komentaja, kenraalimajuri Karl Engelbrektson, Suomen maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki ja Yhdysvaltojen 10. vuoristodivisioonan komentaja, kenraalimajuri Gregory Anderson pitivät suomalaiselle ja ulkomaalaiselle medialle esittelytilaisuuden Rovajärvellä.

Ruotsalaiset sotilaat eivät maastosta ole kummissaan, koska ovat itsekin Pohjois-Ruotsista. Eivätkä suomalaisista sotilaistakaan.

”Heidän kanssaan on helppo tehdä hommia, koska meillä on niin samanlainen ajattelumalli”, sanoo luutnantti Oskar Björk.

”Parasta täällä on ollut kommunikointi Suomen armeijan kanssa, koska he ovat niin ystävällisiä. He näyttävät sillä, että työskentelemme saman tavoitteen eteen”, sanoo vieressä kersantti Margareta Westberg.

Norbottenin rykmentin kersantti Margareta Westberg ja luutnantti Oskar Björk.

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki puolestaan saa vastata kysymykseen, mitä konkreettista oppia harjoituksessa on saatu. Hän nimeää nopeasti kaksi.

Ensinnäkin nyt onnistuttiin ensi kertaa välittämään suoraan digitaalinen tulikomento kahden eri maan laitteiden välillä. Toinen on onnistuminen liittämään yhteen kahden eri maan radiot erillisellä laitteella. Mitään dramaattisia puutteita ei hänen mukaansa ole ilmennyt.

Kainuun prikaatin valmiusyksikön vaunumiehillä alkaa olla aamut vähissä. Kotiutuminen on parin viikon päässä. Asepalveluksen aikana Suomesta on tullut Nato-maa ja tuttavuutta on päästy tekemään muiden sotilaiden kanssa.

”Nyt Nato-sotilaana on alkanut tuntua, että ystäviä on meillä muuallakin”, sanoo vaunumies Eetu Mild.

”Minä tunnen itseni yhä suomalaiseksi sotilaaksi, mutta täällä harjoituksessa on huomattu, että kavereita on muuallakin”, sanoo vieressä korpraali Antti Ikäläinen.

Oikaisu 30.5. kello 18.19: Forrest Gump -elokuvan nimi oli kirjoitettu artikkelissa aiemmin virheellisesti muodossa Forrest Gumb.