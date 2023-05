Tampereella vapaana liikkunut Nala-koira hyökkäsi pienemmän koiran kimppuun Tampereella.

Tampereella vapaana liikkunut ja pelkoa herättänyt Nala-koira hyökkäsi toisen koiran kimppuun. Hyökkäys tapahtui tiistai-iltana.

”Olin omien koirieni kanssa iltalenkillä, kun yhtäkkiä kerrostalon pihalta koira ryntäsi luoksemme ja hyökkäsi suoraan Inkerin kimppuun”, kertoo hyökkäyksen kohteeksi joutuneen koiran omistaja Hanna Vihriälä.

Vihriälä kertoo tilanteen tapahtuneen yllättäen ilman minkäänlaista provosointia.

Nala-koira ja tämän omistaja David Lopez ovat tulleet Tampereella tunnetuiksi siitä, että Nala liikkuu vapaana. Aiheesta on keskusteltu vilkkaasti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Myös HS on kertonut Lopezista ja Nala-koirasta.

Lopez on haastatteluissa perustellut koiran pitämistä vapaana sillä, että hänestä koiralla on oikeus liikkua vapaasti luonnossa. Lopez on sanonut, ettei koira ole aggressiivinen.

Toukokuun puolivälissä Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Mikko Martikainen kertoi, että Nala-koirasta on tehty yhteensä viisi rikosilmoitusta. Siihen mennessä tehdyt rikosilmoitukset koskivat koiran pitämistä vapaana.

David Lopez ja Nala-koira kuvattiin toukokuun alussa Tampereella.

Vihriälä kertoo, että Lopez tuli hyökkäyksen aikana paikalle. Vihriälän Inkeri-koiran silmästä ja niskasta vuosi runsaasti verta. Hyökkäys tapahtui lähellä Vihriälän kotia, jonne hän meni koirineen hyökkäyksen jälkeen.

”Sanoin puolisolleni, että nyt se koira hyökkäsi.”

Vihriälän puoliso vei Vihriälän ja Inkeri-koiran eläinlääkäriin päivystykseen. Sitten puoliso soitti poliisin paikalle.

Puremajälki Inkerin niskassa.

Eläinlääkärissä todettiin puremahaavat niskassa ja silmässä, mutta niitä ei voitu yöllä hoitaa. Koiran todettiin tarvitsevan erikoiseläinlääkäriä.

Keskiviikkona eläinlääkäri totesi luomen reunaan ulottuvan haavan sellaiseksi, joka pitää leikata. Myös alaluomelta löytyi nirhaumia. Vihriälä sai eläinlääkäriltä kipulääkkeet, antibiootit ja silmätipat koiralleen.

”Inkeri on nyt leikattu ja haavat varmasti parantuu. Koira on nyt jo reippaampi”, Vihriälä sanoo.

Vihriälän mukaan Lopez on kertonut kustantavansa eläinlääkärikulut. Vihriälä aikoo lähettää laskut eläinlääkärikäynneistä Lopezille pian.

”Se on vähintä mitä hän voi tehdä. Toivottavasti siitä ei koidu ongelmaa”, Vihriälä kertoo.

Eniten Vihriälää mietityttää se, että mitä pitää tapahtua, että tilanteeseen puututaan.

”Tilanne on eskaloitunut jo kuukausitolkulla. Jotkut kantaa mukanaan turvasumutteita, koska pelkää koiransa joutuvan hyökkäyksen kohteeksi. On paljon ihmisiä, jotka pelkäävät ulkoilla oman lemmikkinsä kanssa. Senhän pitäisi olla kiva juttu.”

HS ei tavoittanut Lopezia haastattelua varten.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.