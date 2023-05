Finnairin tiukka linja kertausharjoitusten suhteen yllätti Matti Hannin. Nyt häämatkaa varten ostetut yli 5 500 euron hintaiset liput saattavat jäädä käyttämättä.

”Turhauttaa, ettei Finnairilta löydy ymmärrystä”, sanoo Matti Hanni.

Hanni oli ehtinyt varata syyskuuhun lentoliput häämatkalleen Tokioon, kunnes sai tiedon osittain matkansa päälle osuvista kertausharjoituksista.

Häämatkan Hanni varasi huhtikuussa. Tiedon kertausharjoituksista hän sai toukokuun puolivälissä. Kirjeen avattuaan Hanni oli innoissaan.

”Eka fiilis oli se, että onpas mukavaa päästä kertaamaan. Suoritin palveluksen viitisen vuotta sitten, mutten ole päässyt kertaamaan, koska asuin palveluksen jälkeen neljä vuotta Yhdysvalloissa viime syksyyn asti. Olin heti innoissani myös yhteydessä kavereihin sodanajan ryhmästä eli varusmiesajalta tuttuun porukkaan.”

Saman päivän iltana Hanni oli merkitsemässä kertausharjoituksia kalenteriin. Vasta silloin hän tajusi päällekkäisyyden.

Se on pienestä kiinni: matkalle lähtö olisi päivää ennen kertausharjoitusten loppumista. Hanni päättikin olla pikimmiten yhteydessä Finnairiin ja kysyä, voisiko lippuja siirtää parilla päivällä.

”Olin ensin yhteydessä heihin chatin kautta, mutta bulgarialaisessa asiakaspalvelussa ei oikein ymmärretty, mikä on kertausharjoitus. Myöhemmin soitin heidän suomenkieliseen asiakaspalveluunsa.”

” Finnair: Muutokset eivät ole mahdollisia.

Sähköpostilla saatu vastaus oli selkeä: muutokset eivät ole mahdollisia light-luokan lipulle. HS on nähnyt vastauksen.

”Vastaus yllätti. Luulin, että kertausharjoitus olisi ollut riittävä syy siirtoon. Ymmärtäisin, jos kyseessä olisi ulkomainen lentoyhtiö, mutta Finnair on kuitenkin enimmäkseen valtio-omisteinen.”

Tämän jälkeen Hanni pohti, että hän voisi ostaa uuden menolipun itselleen. Sillä olisi ollut hintaa noin 1 500 euroa.

Finnairille tämä ei kuitenkaan sopinut, sillä käyttämättä jäävä menolippu johtaa automaattisesti samalla ostoskerralla hankitun paluulipun mitätöitymiseen.

On selvää, että häämatkaa ei siirretä, sillä puolison sukulaisia on jo kutsuttu paikalliselle hääillalliselle. Jos lippujen siirtäminen ei siis onnistu, edessä on uusien lippujen ostaminen.

Asiasta koituva taloudellinen tappio on Hannille ”aika merkittävä”. Edestakaiset lentoliput kahdelta maksoivat yli 5 500 euroa. He käyvät häämatkallaan myös muun muassa Taiwanissa. Lisäksi ostettuna on majoituksia ja hääjärjestelyjä.

Turhautuminen ei kohdistu Puolustusvoimiin ja kertausharjoitusten lykkääminen ei ole vaihtoehto, Hanni painottaa.

”Kyllä se on suomalaisen velvollisuus, että kun käsky käy, harjoituksiin mennään. Toki voisin kysyä, voisinko lähteä häämatkan vuoksi harjoituksista kahta päivää aiemmin. En ole vielä päättänyt, kysynkö.”

Kertausharjoituksista voi hakea vapautusta erilaisista terveydellisistä ja henkilökohtaisista syistä sekä työn, opiskelun tai pysyvän ulkomailla asumisen vuoksi. Puolustusvoimien mukaan periaatteessa myös ennen harjoittelumääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen tai matkan hinnan takaisin saaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksesta.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lähtökohtaisesti lippuehtoja noudatetaan. Classic- ja flex-lipuissa matkustuspäivää voi muuttaa, mutta Hannin omassa light-lipussa ei.

Finnair suosittelee kuvaillun kaltaisessa tilanteessa hakemaan korvauksia matkavakuutuksesta.