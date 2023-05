Torni-hotellin tyhjentämisen jälkeen ulkona oli puoli yhdentoista aikoihin parisataa ihmistä, kertoi silminnäkijä. Paikalla oli hänen mukaansa ainakin kaksi paloautoa ja ambulanssi.

Tampereen Torni-hotellista tyhjennettiin perjantaina aamupäivällä kello kymmenen jälkeen paljon ihmisiä ulos palohälytyksen takia.

Paikalla olevan taksinkuljettajan Juhani Skogbergin mukaan ulkona oli puoli yhdentoista jälkeen parisataa ihmistä. Ihmisiä on kokoontunut Vanhan veturihallin parkkipaikalle Ratapihankadun varteen. Osalla ei ole ulkovaatteita päällään.

Paikalla on Skogbergin mukaan ainakin kaksi paloautoa ja ambulanssi.

Pelastuslaitokselta vahvistetaan, että hotellissa on lauennut automaattinen palohälytin ja pelastuslaitos on tutkimassa, mistä on kyse. Hälytys on tullut ensitietojen mukaan pohjakerroksesta, ja ainakin se on tyhjennetty ihmisistä.