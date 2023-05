Valkeakosken Retkeilijät ry:n ylläpitämää jäätelökioskia koskeva tekninen vika johti siihen, että asiakkaat maksoivat satakertaisen hinnan jäätelöstä.

Vappuna valkeakoskelaisesta jäätelökioskista jäätelöä ostaneilta on virheellisesti veloitettu satakertainen summa.

Poliisi tiedottaa valkeakoskelaisen jäätelökioskin veloittaneen asiakkaiden tileiltä huomattavia summia teknisen vian vuoksi. Veloitukset ovat tapahtuneet vapun aikana asioineita henkilöitä, jotka ovat maksaneet ostoksensa maksukortilla.

Tiedotteen mukaan 168 asiakkaan tililtä on mennyt virheellinen veloitus.

Valkeakosken Retkeilijät ry:n rahastonhoitaja Terhi Salonaho-Seppänen kertoo rahasummien menneen asiakkaiden tileiltä satakertaisina.

”Jos asiakas on ostanut yhdeksällä eurolla, häneltä on veloitettu yhdeksänsataa euroa. Pilkku on käytännössä siirtynyt kaksi pykälää oikealle.”

Salonaho-Seppänen kertoo teknisen vian olevan maksupäätepalvelua tarjoavan yhtiön päässä.

”Meidän maksupäätteellä summat on veloitettu oikein. Maksupääteyhtiön käsittelyssä summat ovat sadankertaistuneet”

Salonaho-Seppäsen mukaan maksupääteyhtiö selvittää asiaa kiireellisenä tapauksena. Nyt hän odottaa saavansa maksupääteyhtiöltä lisätietoja asiasta.

”Odotan, miten he korjaavat oman virheensä.”

Poliisi kehottaa virheellisen veloituksen kohteeksi joutuneita olemaan ensisijaisesti yhteydessä Valkeakosken retkeilijöihin. Asiassa ei epäillä rikosta.