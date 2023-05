Tukes valmistelee nikotiinipussien nikotiinipitoisuuden rajoitusta, ei täyskieltoa. Nikotiinipussiyrittäjä on tyytyväinen.

Perjantaina uutisoitiin, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valmistelee vahvojen nikotiinipussien myynnin rajoittamista yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa.

Perjantaina ei puhuttu enää nikotiinipussien täyskiellosta, vaan Tukesin mukaan tarkoitus on saada kaikkein vahvimmat nikotiinipussit pois markkinoilta. Nikotiini­pussien ylärajaksi kaavaillaan mahdollisesti 16,7 milligrammaa.

Suomalainen nikotiinipussiyrittäjä Timo Nurminen on helpottunut uutisista. Hän oli tietoinen Tukesin suunnitelmista jo ennen perjantain uutisia, sillä yrittäjä on ollut aktiivisesti yhteydessä suomalaisviranomaisiin.

”Olin positiivisesti yllättynyt. Mielestäni se on järkevä ratkaisu ja perusteltua. Kukaan tällä toimialalla ei halua niitä ylivahvoja, yli 20 milligramman tuotteita markkinoille. Itse olen tyytyväinen”, Nurminen sanoo.

”Tämä on ensimmäinen järkevä steppi kohti regulaatiota, ja tämä voi tulla jäädäkseen.”

Nurmisen yritys Valø Sweden valmistaa nikotiinipusseja Ruotsissa.

Nikotiinipussit ovat nuuskan tapaisia annospusseja, joissa on nikotiinia mutta ei tupakkaa.

Vahvat eli yli neljän milligramman nikotiinipussit ovat ehtineet olla Suomessa markkinoilla huhtikuusta saakka. Huhtikuun alussa Fimea kumosi vahvojen nikotiinipussien määrittelyn lääkkeeksi. Siihen saakka niiden tilaaminen on vaatinut lääkeainereseptin. Linjauksen johdosta Tulli lopetti nikotiinipussien maahantuonnin valvomisen.

Fimean linjaus liittyy tupakkalainsäädännön uudistukseen, jota valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Fimean huhtikuinen linjaus tuli kuitenkin yllätyksenä STM:lle, joka alkoi valmistella villin tilanteen suitsimista ennen lainmuutosta. Ministeriön mukaan lausunnolla oleva lakimuutos kieltäisi terveyden haitallisten nikotiinipussien myynnin ja rajoittaisi niiden maahantuontia.

Huhtikuun jälkeen vahvoja nikotiinipusseja on tullut myyntiin joihinkin paikkoihin Suomessa. Menekki on ollut suurta.

”Meille suurin haaste on ollut poukkoileva viranomaistoiminta, joka on hidastanut toimintaa jonkun verran. Nyt me luotamme tuohon, mitä Tukes on tekemässä. Meidän tuotteet, joita olemme tekemässä, ovat alle sen 16 milligramman rajan”, sanoo Timo Nurminen.

Hän on tyytyväinen siitä, että Tukes suunnittelee nikotiinipussien kieltämisen sijaan nikotiinipitoisuuden rajoittamista.

”Mielestäni tämä on ensimmäinen järkevä linjaus. Tämä indikoi ehkä sitä, että varmaan viranomaiset jossain vaiheessa alkavat harkita, onko regulointi sittenkin järkevämpi tapa täyskiellon sijaan”, Nurminen sanoo.

”On hyvä, että rajataan. Ja on hyvä huomata, että 16 milligramman rajaus on alle sen mitä se on muissa Pohjoismaissa. Niissä se on 20 milligrammaa. Se olisi Pohjois­maiden tiukin jo nyt.”

Tukesin päätos voisi astua voimaan heti päätöksen valmistuttua, vaikka asia menee vielä myöhemmin valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

”Loppupeleissähän tämän asian ratkaisee sitten uusi hallitus.”