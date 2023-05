Puolustusvoimat esittää, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin reservin yläikärajan nostaminen 65 vuoteen.

Pääesikunnan mukaan yläikärajan nostolla tavoitellaan lisää joustavuutta kokeneiden ja osaavien asevelvollisten sijoittamiseksi Puolustusvoimien normaaliolojen ja poikkeusolojen tehtäviin.

Tieto ilmenee HS:n Pääesikunnasta hankkimista asiakirjoista.

Pääesikunnan esitys hallitusohjelma­kirjaukseksi on, että ”mahdollistetaan evp-sotilaan ja reserviläisen palveleminen Puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 65 vuotta”. Lyhenne evp tulee sanoista erossa vakinaisesta palveluksesta.

Nykyisen lainsäädännön mukaan miehistö on reservissä 50-vuotiaaksi ja upseerit ja aliupseerit 60-vuotiaaksi asti.

Pääesikunnan mukaan Nato-jäsenyys lisää sekä vakinaisesta palveluksesta eronneen evp-henkilöstön että kokeneiden reserviläisten käyttötarvetta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tehtävissä.

”Puolustusvoimilla on kasvaneen reservin koulutuksen myötä entistä suurempi tarve kokeneille ja vaativissa tehtävissä toimiville reserviläiskouluttajille. Lisäksi Suomessa on entistä enemmän reserviläisiä, joiden toimintakyky on 60-vuotiaana edelleen erinomainen”, Pääesikunta lausuu hallitusneuvottelijoille.

Pääesikunnan mukaan mahdollinen ikärajan nosto koskisi sodan ajan tehtäviin sijoitettua miehistöä, aliupseereita ja upseereita, mutta asia käsiteltäisiin aina tapauskohtaisesti.

Kussakin yksittäistapauksessa ikärajan nosto perustuisi Puolustusvoimien operatiiviseen tarpeeseen ja kyseessä olevan reserviläisen vapaaehtoisuuteen.

Ikärajan nosto ei kasvattaisi kuitenkaan merkittävästi reservin kokoa. Pääesikunta arvioi, että reservin koko kasvaisi muutamalla sadalla ihmisellä. Kyseessä olisivat siis harvat ja valitut reserviläiset, joiden osaamisella katsotaan olevan erityistä arvoa.

Ikärajan vapaaehtoinen nostaminen ei ole täysin ongelmatonta, vaan siihen liittyy sen todelliseen velvoittavuuteen liittyviä kysymyksiä.

Pääesikunta lausuukin, että ”lainsäädäntö­valmistelussa tulee arvioitavaksi muutokseen liittyvät vapaaehtoisuuden ja velvollisuuden käsitteet sekä reserviläisten sitoumusten oikeudelliset perusteet”.

Merivoimien pääsotaharjoitukseen Atraimeen osallistuu yli 2 000 varusmiestä, reserviläistä ja kantahenkilökuntaan kuuluvaa. Kuvassa reserviläisiä ampumaradalla.

Puolustusvoimien halu nostaa reservin yläikärajaa ei tule täytenä yllätyksenä. Reserviläispiireissä ajatukseen on suhtauduttu huomattavan myönteisesti ja jopa odottavasti.

Yläikärajan nostamiseen viitattiin jo toissa vuonna julkistetussa parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean mietinnössä. Sen mukaan tavoitteena tulee olla reservin ikärajan nostaminen.

Asevelvollisuuskomitean mietinnön perustelut vaikuttavat lähtevän kuitenkin enemmän maanpuolustus­hengellisistä asioista kuin sodan ajan operatiivisista tarpeista.

Mietinnössä huomautettiin, että nykyään on entistä enemmän reserviläisiä, joiden toimintakyky on edelleen erinomaisessa kunnossa vielä silloin kun reservin nykyiset ikärajat tulevat vastaan.

Mietinnön mukaan ”ikärajaa nostamalla saataisiin pidettyä toimintakykyiset osaavat reserviläiset pidempään Puolustusvoimien reservissä. Tästä hyötyisivät niin motivoituneet reserviläiset kuin Puolustusvoimat”.

Puolustusvoimat on tehnyt reservin yläikärajan nostosta selvityksen. Puolustusministeriössä lainmuutostyö ei ole kuitenkaan vielä päässyt vauhtiin. Syynä on tuoreen Nato-jäsenyyden aiheuttama ylimääräinen työ.

”On ollut pakko priorisoida Nato-liittymiseen kuuluvia hankkeita. Ne ovat vieneet paljon aikaa”, sanoo hallitusneuvos Hanna Nordström lainvalmistelu- ja oikeusyksiköstä.

”Sitä yritetään viedä eteenpäin, mutta nyt sattuu ja tapahtuu niin paljon, ettei ole resursseja. Tällä hetkellä on aikamoista haipakkaa.”

Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita sanoo, ettei reserviläisten yläikärajan nostoa ole käsitelty Upseeriliiton kanssa.

Reserviläisliiton toiminnanjohtajan mukaan reserviläisten joukossa yläikärajan nostoa odotetaan innolla.

”Me näemme sen tosi hyvänä, koska meillä on paljon reserviläisiä, jotka oman siviiliammattinsa kautta pystyvät antamaan tukea ja apua Puolustusvoimille sodan ajan tehtävissä. Tai ovat saaneet pitkään koulutusta johonkin tiettyyn asiaan, ovat hyväkuntoisia ja innokkaita ja haluavat olla mukana siinä työssä”, sanoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen.

Reserviläisliitto on Suomen suurin reserviläisjärjestö. Reserviläisharrastuksen suosio on ollut viime aikoina vahvassa nousussa. Reserviläisliittoon liittyi viime vuonna 10 000 uutta jäsentä ja jäsenmäärän kasvu on jatkunut tänä vuonna.

Nenonen arvelee, että ikärajan nosto koskee ensisijaisesti johtamistehtävissä tai erikoistehtävissä olevia henkilöitä.

Hänestä on myös hyvä, että ikärajan nosto perustuisi ainakin aluksi vapaaehtoisuuteen.

”Ensin pitää tietysti olla Puolustusvoimien tarve jatkaa henkilön sijoitusta ja sen lisäksi se, että henkilö itse kokee, että hän on siihen tehtävään valmis.”

Hyvin monet reserviläiset ovatkin käyttäneet vuosien mittaan paljon aikaa sodan ajan erikoistaitojen opetteluun ja kertaamiseen.

”En olisi niinkään huolissaan tämän hetken 60–65-vuotiaiden fyysisestä kunnosta. Enemmän olen huolissani nuorempien kunnosta”, Nenonen sanoo.

”Kaikessa taustalla on kuitenkin se, että mitä suorituskykyisempi ja osaavampi reservi meillä on, sitä paremmin pärjätään, jos jotain sattuu.”