Tappavan vaalean­punaisen jauheen koos­tu­mus on selvillä, sanoo poliisi

Poliisi kertoo saaneensa käsityksen siitä, mitä amfetamiinina kaupatun aineen epäillään todellisuudessa olevan.

Poliisi kertoo lisätietoa Rovaniemellä amfetamiinina kaupatusta vaaleanpunaisesta jauhemaisesta aineesta, jonka epäillään liittyvän viime viikolla Rovaniemellä tapahtuneisiin neljään kuolemaan.

Poliisin mukaan aineen epäillään olevan amfetamiinin sijaan etylonia.

Etyloni on huumausaineeksi luokiteltu aine, joka muistuttaa vaikutuksiltaan amfetamiinia. Suomen huumausaineluetteloon muuntohuume etyloni lisättiin vuonna 2017.

”Aine vahvistuu vasta, kun siitä saadaan rikosteknisen laboratorion lausunnot sekä epäilty yhteys kuolemantapauksiin, kun oikeuslääkäri on lausunut kuolemansyistä”, Lapin poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan tähänastinen esitutkinta näyttäisi vahvistavan, että nimenomaisesti juuri amfetamiinina kaupattu vaaleanpunainen jauhemainen aine liittyy viime viikolla Rovaniemellä tapahtuneisiin neljään kuolemaan.

Tämänhetkinen epäilys on, että neljän kuolemantapauksen lisäksi kaksi henkilöä olisi joutunut aineesta sairaalahoitoon. He ovat jo päässeet pois sairaalasta.

Esitutkinnan aikana vaaleanpunaista ainetta on takavarikoitu useammasta paikasta. Poliisi epäilee, että aine on alun perin hankittu internetistä ja se on mahdollisesti lähtöisin Kiinasta.

”Alkujaan aineen epäillään olleen "kivimäistä", jota on sitten hienonnettu jauheeksi ja lisätty jatkeeksi muuta ainetta. Yksi epäillyistä on omatoimisesti toimittanut ainetta jauheena poliisille”, poliisitiedotteessa sanotaan.

Tähän mennessä tapahtumiin liittyvässä esitutkinnassa on tullut ilmi yhdeksän huumausainerikosepäilyä, joiden yhtä lukuun ottamatta epäillään liittyvän tapaukseen.

Huumausainerikoksiin epäiltyinä on kiinniotettu kahdeksan henkilöä, joista viiden epäillään liittyvän nyt tutkittavaan kokonaisuuteen.

”Poliisi epäilee, että aineen alun perin hankkinut on yksi menehtyneistä. Menehtyneistä ainakin kolmen epäillään tunteneen toisensa.”

Tapauksia tutkitaan huumausainerikoksina ja normaaleina kuolemansyyn selvittämisinä. Rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä ja kuolemien osalta kyseeseen saattaisi poliisin mukaan tulla myös epäilty kuolemantuottamus tai törkeä kuolemantuottamus.

Kaikki henkilöt, joille ainetta on voinut päätyä, eivät toistaiseksi ole poliisin tiedossa. Ilmi tulleet tapahtumat rajoittuvat kuitenkin poliisin mukaan Rovaniemen alueelle.

Poliisi uskoo pääosin selvittäneensä ne henkilöt, joiden epäillään saaneen isompia määriä ainetta sekä mahdollisesti levittäneen sitä eteenpäin.

Poliisi yrittää edelleen saada mahdollisesti liikkeellä olevaa hengenvaarallista ainetta nopeasti pois katukaupasta.

Poliisi toivoo kaikkia asiasta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä poliisiin. Vihjeen asiaan liittyen voi jättää poliisin Nettivinkki-sivun kautta tai lähettää sähköpostia osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi.

Poliisi kertoi aiemmin, että Rovaniemen viimeviikkoisten epäiltyjen huumekuolemien määrä näin lyhyessä ajassa on poikkeuksellisen suuri.