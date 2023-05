Helsingin Sanomat osallistuu Imatralla tiistaina järjestettävään mediatilaisuuteen, jossa esitellään kolmen kilometrin mittaista, toistaiseksi keskeneräistä metalli­aitaa.

Imatran raja-asemalla on tiistaina kovin rauhallista. Aurinko paistaa, linnut visertävät ja rajanylittävää liikennettä ei juurikaan ole.

Imatran Pelkolassa esteaidan rakentaminen on edennyt. Kolmen kilometrin mittaisen, piikkilangalla päältä turvatun metalliaidan on määrä valmistua kesäkuun lopulla. Aita rakennetaan Imatran rajanylityspaikan molemmille puolille.

Rajavartiolaitos esitteli itärajan aitaa Imatralla. Pilottiaidan on määrä valmistua heinäkuussa.

Itärajalle suunniteltu esteaita on noin kolme metriä korkea.

Rajavartiolaitos esittelee tiistaina niin kutsuttua pilottiaitaa järjestämässään mediatilaisuudessa Imatran rajatarkastusasemalla. Itärajan esteaita -hankkeesta tilaisuudessa on kertomassa Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Kello yhdeksältä alkaneeseen, suomenkieliseen mediatilaisuuteen osallistui yhteensä toistakymmentä median edustajaa. Myöhemmin alkavaan englanninkieliseen puolestaan noin 11 edustajaa.

Medialle näytettiin tiistain tilaisuudessa pieni pätkä pilottiaidasta, josta voi Lukkarin mukaan hahmottaa esteaitaa. Tiedotustilaisuudessa keskityttiin pilottiversion etenemiseen, ja kuinka aitahanketta nyt jatketaan.

Esteaita ei valmistu suunnitelmien mukaisesti kesäkuun lopussa vaan vasta heinäkuun lopulla. Aidan valmistumista lykätään siis kuukaudella, kertoo hankepäällikkö Ismo Kurki mediatilaisuudessa. Aita on operatiivisessa käytössä elokuun alkuun mennessä.

Tilaisuus pidetään erityisesti aidan ympärille syntyneen mediakohun johdosta, jotta media voi hahmottaa, minkä korkuinen aita esimerkiksi on.

Helsingin Sanomat seuraa tilaisuutta paikan päällä.

Audan päällä kulkee piikkilankaeste.

Itärajan esteaita on herättänyt keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos julkaisi aiemmin toukokuussa pilottiaidasta kuvia, jotka keräsivät ihmetteleviä kommentteja. Twitterissä pilottiversiota kuvailtiin muun muassa ”heppoiseksi”.

Rajavartiolaitos myönsi raja-aidan näyttäneen sen julkaisemissa kuvissa matalammalta, mitä se todellisuudessa on. Syynä tähän oli Rajavartiolaitoksen mukaan huono kuvakulma.

Pilottiversio on yli kolme metriä korkea, kun mukaan lasketaan aidan päälle tulevat lieriömäiset piikkilankaesteet. Aidan yli pitäisi siis olla mahdotonta kiivetä.

Pilottiversion rakentaminen aloitettiin alun perin helmikuun lopulla. Aita muodostuu varsinaisesta kolme metriä korkeasta aidasta, sen vieressä kulkevasta tiestä sekä aidan ja rajan teknisestä valvonnasta. Aita sijaitsee noin 7,5 metrin etäisyydellä varsinaisesta rajasta.

Pilottiaita maksaa yhteensä kuusi miljoonaa euroa, ja sen rakentaa GRK Suomi oy. Aidan rakentaminen toteutetaan kiireellisenä puolustus- ja turvallisuushankkeena.

Lisäksi hankkeessa Immolan varuskunnan alueelle pystytetään erillinen esteaita, jota aiotaan käyttää Raja- ja merivartiokoulun koulutuksessa. Immolan esteaita on huomattavasti pienempi, noin 300 metrin mittainen. Sen avulla testataan myös rajalla käytettävää valvontatekniikkaa.

Havainnekuva itärajalle rakennettavasta aidasta.

Hankkeen hyviä ja huonoja puolia on määrä arvioida uudelleen, kun pilottiaita on valmis. Rajavartioston apulaiskomentaja Lukkari kertoi aiemmin toukokuussa HS:lle, että palautteen perusteella päätetään, miten aitahankkeessa aiotaan edetä.

Pilottiaidan valmistumisen jälkeen aitaa aiotaan seuraavaksi rakentaa rajanylityspaikkojen lähistöille ja viimeisenä muille kulku-urille ja alueille.

Erillisiä aidalla varustettuja kohdealueita tulee lopulta olemaan useita kymmeniä. Itärajan aidan rakentamista on määrä jatkaa vuosina 2023–2024. Silloin tarkoituksena on rakentaa noin 70 kilometriä lisää esteaitaa 139 miljoonalla eurolla.

Tästä 70 kilometrin osuudesta tulisi Kaakkois-Suomeen 52 kilometriä, Pohjois-Karjalaan kahdeksan kilometriä sekä Kainuuseen ja Lappiin molempiin viisi kilometriä.

Itärajan lopullisen aidan kokonaispituudeksi on kaavailtu noin 200 kilometriä. Käytännössä tämä on noin 15 prosenttia Suomen ja Venäjän välisen raja pituudesta. Suomen maaraja Venäjän kanssa on 1 340 kilometriä.

Valmiin raja-aidan kokonaishinnaksi on arvioitu 380 miljoonaa euroa.

Raja-aidan rakentamista on perusteltu Euroopan turvallisuusympäristön muutoksella. Taustalla on Venäjän aggressiivinen politiikka ja hyökkäys Ukrainaan.