Rovaniemen viime viikon neljä huume­kuolemaa surettavat, mutta eivät yllättäneet paikallisia. Osallisuus­keskus Oodista tavoitettu henkilö kertoo, että hänelle tarjottiin ainetta puoli-ilmaiseksi.

Jani Martin on ollut kuivilla vuoden ja neljä kuukautta. Hänen unelmansa on saada loppuun kesken jääneet lähihoitajaopinnot ja päästä töihin.

Tiistai on viikon vilkkain päivä Rovaniemen Osallisuus­keskus Oodissa, sillä ovet ovat avoinna päihde­maailmassa eläville kello 12:sta eteenpäin. Silloin pääsee vaihtamaan esimerkiksi neuloja.

Olohuonemaisessa huoneessa rupatellaan ja kahvitellaan. Kukaan huoneessa istuvista henkilöistä ei ole yllättynyt Rovaniemen viimeviikkoisista huume­kuolemista.

Rovaniemellä kuoli viime viikolla neljä henkilöä ja lisäksi kaksi henkilöä on ollut aineen vuoksi sairaala­hoidossa. Kuolemiin liittyy todennäköisesti amfetamiinina kaupattu etynoli eli amfetamiinia muistuttava muuntohuume.

Aineen epäillään olevan peräisin Kiinasta. Oodissa istuvien henkilöiden mukaan huumeiden tilaaminen ulkomailta on verrattain yleistä.

Kaksi viikkoa kuivilla ollut mies kuvailee Rovaniemeä piri- ja subutex-kaupungiksi. Hän itse kertoo käyttäneensä alkoholia ja bentsoja, koska ei pystynyt rentoutumaan ilman.

Yksi neljästä viime viikolla Rovaniemellä huumeisiin kuolleesta oli miehen ystävä. Toisen hän tunsi.

”Huumekuolemien pitäisi olla enemmän esillä. Ja huume pitäisi voida testata anonyymisti. Sellainen on Tanskassa mahdollista”, mies sanoo.

Johanna Puolakan mukaan päihde­palveluiden kehitys junnaa, koska Suomen laki ei salli esimerkiksi huumeiden käyttöhuoneita tai ainetestausta.

Ainetestaus eli testaus, joka antaa tietoa käytetyn aineen koostumuksesta, olisi päihteitä käyttäville tarpeellinen palvelu myös Osallisuus­keskus Oodin esihenkilön Johanna Puolakan mielestä.

”Ainetestauksesta on ollut pilottihanke, mutta Suomen laki ei toistaiseksi salli sitä kuten ei salli huumeiden käyttö­huoneitakaan”, Puolakka sanoo.

Puolakan mukaan viime viikon kuolemat eivät ole yllättäviä, mutta on poikkeuksellista, että lyhyen ajan sisällä huumeisiin kuolee näin monta henkilöä. Hänen mukaansa Oodin vierailijat ovat olleet samaan aikaan järkyttyneitä, mutta myös huojentuneita, ettei ainetta osunut omalle kohdalle.

”Joku täällä sanoikin, että käyttäminen on kuin venäläistä rulettia. Koskaan ei voi tietää, mitä aine oikeasti sisältää.”

13-vuotias Hertta-koira käy Oodissa omistajansa kanssa silloin tällöin.

Olohuoneeseen saapuu mies koiran kanssa. Hän kertoo, että hänelle oli tarjottu eilen maanantaina ”lähes ilmaiseksi” ainetta, jonka epäillään aiheuttaneen kuolemat.

”Sanoin, etten ota sitä missään tapauksessa. En kuitenkaan nähnyt ainetta. Siitä vissiin halutaan eroon.”

Jani Martin on ollut kuivilla jo reilusti yli vuoden. Hän istuu Oodin olohuoneessa päällään liivi, joka kertoo hänen olevan paikassa työkokeilussa.

”Mut pelasti tämä paikka. Sain vertaistukea ja tekemistä. Nyt olen ollut täällä töissä neljä kuukautta”, Martin kertoo.

Oodissa päihteidenkäyttäjille on tarjolla perus­terveyden­huolto ja vertaistukea. Päivittäin paikalla jaetaan myös lähiseudun kaupoista saatua hävikkiruokaa.

Paljon muitakin palveluita on. Johanna Puolakan mukaan konsepti toimii, koska se on rakennettu Oodin kohderyhmän ehdoilla. He voivat aukiolo­aikojen puitteissa itse säädellä, milloin ja mitä palvelua käyttävät. Lisäksi tilaan on turvallista ja helppo tulla.

Oodista päihteidenkäyttäjät saavat erilaisia palveluita, kuten terveydenhuoltoa.

”Huumeiden käyttöön liittyy stigma. Käyttäjät eivät välttämättä halua mennä julkisen terveyden­huollon palveluiden pariin, tai heillä ei käyttönsä vuoksi ole pääsyä moniin yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin tai toimintaan”

Puolakan mukaan huumeiden käyttökulttuuri ei ole yhtenäinen, vaan käyttäjiä on paljon erilaisia. Siksi myös palveluiden täytyisi olla moninaisia.

Nyt 36-vuotias Martin muutti kotoaan 18-vuotiaana. Hän muistelee, miten muuttoon sisältyi päätös juoda vähintään 12 kaljaa joka päivä.

”Join 12 vuotta. Sen jälkeen bentsot tulivat mukaan. Sitten aloin käyttää subutexia, ja lopetin alkoholin kokonaan kolmen kuukauden subutexin käytön jälkeen.”

Viime syksynä Martin meinasi repsahtaa. Seisoessaan bussipysäkillä matkalla huumeiden luo hän kuitenkin kääntyi takaisin.

”Olen siitä todella ylpeä. Kävelin Intersportiin ja ostin hanskat. En vieläkään voi olla samassa tilassa, jossa joku käyttää.”