Imatralaisen Ari Jorosen koti on saanut runsaasti huomiota osakseen niin suomalaisilta kuin myös kansain­välisiltä medioilta. Itärajan pilottiaita lävistää hänen omistamansa maan poikki Suomen ja Venäjän välisellä raja­vyöhykkeellä.

Imatra

”Nuo ovat miun puita, jotka näkyvät tuossa mäen päällä”, imatralainen Ari Joronen sanoo karjalais­murteella ja osoittaa havumetsää Imatran raja-aseman lähettyvillä.

Taksikuljettaja Joronen on yksi niistä maanomistajista, joiden maan poikki itärajan esteaita rakennetaan. Joronen asuu Suomen ja Venäjän välisellä rajavyöhykkeellä.

Imatran raja-asemalta matkaa hänen kotiinsa on alle kilometrin verran. Hänen kotinsa välittömästä sijainnista huolimatta siellä ei ole mahdollista vierailla ilman erillistä rajavyöhykelupaa.

Lupia vierailulle ovat joutuneet hakemaan esimerkiksi Jorosen ystävät. Median edustajille lupia taas lakattiin myöntämästä liian suuren kiinnostuksen vuoksi. Joronen kertoo ymmärtävänsä täysin, miksi lupien myöntämistä rajoitettiin.

”Porukkaa tuli paljon. Ulkomailla olivat tosi kiinnostuneita. Maaliskuussa, kun lunta oli vielä maassa, AFP ja Arte-televisio­kanava vierailivat luonani. Sen jälkeen vierailijoiden määrä niin sanotusti räjähti käsiin.”

Ari Joronen osoittaa puita, jotka ovat hänen omistuksessaan. Matkaa hänen mailleen Imatran raja-asemalta on vajaa kilometri.

Päivätyökseen taksia ajava Joronen ajaa pääasiassa koulukyytejä. Ennen Venäjän hyökkäys­sotaa Ukrainaan hän kävi usein rajan toisella puolen tankkaamassa, mutta käynnit loppuivat, kun sota alkoi.

Joronen asuu perheensä kanssa Imatralla sukunsa maatilalla. Tilalla on heillä on kaksi hevosta, poni, kaksi koiraa ja kissa.

”Ei ole mitään aitaa vastaan. Eipähän karkaa hevoset”, Joronen tokaisee, kun häneltä kysyy mielipidettä pilotti­aidasta.

Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä sijaitsevan sukutilan Joronen lunasti itselleen 2000-luvun alussa isältään, joka puolestaan peri tilan vanhemmiltaan. Jorosen isovanhemmat olivat Karjalan evakoita, jotka lopulta sodan jälkeen päätyivät asumaan Imatralle.

Joronen on asunut tilalla aina 1990-luvulta lähtien. Hän on seurannut itärajan tapahtumia jo yli kolmisen­kymmentä vuotta tiiviisti lähietäisyydeltä. Myös aidan rakentamista hän on seurannut tarkoin.

”Aita ei näyttänyt vielä puolitoista viikkoa sitten valmiilta, kun kävin sitä maillani traktorilla paikan päällä katsomassa. Aidan pohjatyöt on tehty kyllä aikaa sitten”, Joronen kertoo.

Pilottiaitaa rakennetaan hänen mailleen yhteensä 500 metrin edestä. Noin 1,5 hehtaaria maata menee myös tieosuuteen, joka on jo rakennettu aidan perustusten viereen. Maata Jorosella on yhteensä noin 40 hehtaaria.

Ari Joronen pitää itärajan pilottiaidan rakentamista hyvänä asiana.

Vaikka raja-aita ei suoraan läpäise Jorosen kodin pihaa, sijaitsee se silti hyvin lähellä. Pilottiaita jää toistaiseksi puiden peittoon kodin ikkunasta katsottuna, mutta aidan viereen rakennettu tie on nähtävissä. Hänen mailtaan on kaadettu aidan rakentamisen tieltä paljon vanhoja puita, kuten koivua, mäntyä ja kuusta.

”Jos ei olisi puita, niin aita kyllä näkyisi”, hän kuvailee.

Joronen ei toistaiseksi ole tietoinen, millaisia korvauksia hän maan­omistajana saa mailleen rakennetusta raja-aidasta. Rajavartioston apulais­komentaja, eversti­luutnantti Jukka Lukkarin mukaan maanomistajille maksettavien korvausten prosessi on yhä kesken.

”Korvauspäätökset tehdään, kun hanke on valmis. Silloin nähdään sen todellinen haitta, joka pystytään korvaamaan”, Lukkari kertoi tiistaina.

Ennen uutta pilottiaitaa paikalla oli vanha aita, jonka on nyt aika väistyä uuden tieltä. Joronen on vankasti sitä mieltä, että uusi aita on ainoastaan positiivinen asia, vaikka yksi asia häntä askarruttaakin sen rakentamisessa.

”Meidän kohdalla on vanha hyppyrimäki, jonka alastulorinne on tässä meidän puolella. Mäki on niin jyrkkä, että kun maat on otettu pois, jää paikalle pelkkää kalliota. Miten aita saadaan kallioon, jossa on niin jyrkkä mäki?”

Lue lisää: Tältä näyttää Suomen ja Venäjän välinen raja-aita – ”Jokainen voi arvioida, onko se heppoinen”

Askarruttavasta yksityiskohdasta huolimatta hän suhtautuu luottavaisin mielin hankkeeseen.

Joronen on törmännyt sosiaalisessa mediassa teräsaidan arvostelijoihin, joille osalle hän kertoo myös pistäneensä jonkin verran kampoihin. Esimerkiksi Joronen nostaa kuvat, jotka herättivät ihmetystä etenkin Twitterissä ja Facebookissa.

”Joku kirjoitti, että se on lastentarhan aita. Vastasin hänelle, että lastentarhan aita ei ole kolme metriä korkea. Aidasta julkaistuista kuvista puuttuivat sitä paitsi piikkilangat päältä, eikä kovin moni tiedä, miten vahvat perustat raja-aidalla on. Siihen [aitaan] saattaa ajaa autollakin ihan täysiä, eikä siitä silti pääse läpi”, Joronen kuvailee.