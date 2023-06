Laihialla on omintakeinen ylioppilasperinne – Aloittamisen syy on mysteeri

Laihialla paikallislehdessä julkaistaan vuosittain lukuisia kutsuja ylioppilasjuhliin. ”Hyvin perinteinen ja yleinen tapa”, kertoo yksi kutsun julkaissut.

”Tervetuloa Nellin ylioppilasjuhliin kotiimme lauantaina”, toivottavat Piia Lepistö-Korpi ja Tero Korpi Kyrönmaa-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa.

24. toukokuuta lehdessä heidän kutsunsa mukaan lukien julkaistiin yhteensä 15. Lisäksi kutsuja julkaistiin lehdessä 31.5. Kutsuja koristaa valkoisen yo-lakin kuva ja tiivis teksti. Juhlittavan ja kutsujan nimien lisäksi kutsuissa kerrotaan osoite ja lahjatilin numero.

Lepistö-Korpi kertoo, että ilmoittaminen paikallislehdessä oli itsestäänselvää.

”Täällä on aina ollut perinne ilmoittaa juhlista lehdessä. Jo mieheni yo-juhlista vuonna 1995 ja minun juhlissani vuonna 1996 ilmoitettiin lehdessä.”

Paikkakunnalla tapana ei ole kuitenkaan mennä ihan ventovieraiden juhliin. Kutsun julkaiseminen lehdessä ei tarkoita sitä, että juhlat muuttuisivat ”vieraiden bileiksi”, Lepistö-Korpi sanoo ja naurahtaa.

Lehti-ilmoitus on tuttuja kuten naapureita ja ystäviä varten. Lepistö-Korpi arvelee, että lehtikutsu saattaa madaltaa kynnystä saapua juhliin.

Noin 70–80 lähisukulaisille ja eri paikkakunnalla asuville perhe on erikseen postittanut kutsut.

”Lähisukulaiset tulevat jo kello 11.30 alkaviin juhliin koululle ja sieltä kello 13 luoksemme. Lehdessä ilmoitimme, että sopii tulla kello 14.30 alkaen eli sitten juhlat ovat hetken aikaa isommat.”

Tuorein juhlapäivän sääennuste lupaa Laihialle 14 astetta. Sadetta ei pitäisi olla.

”Olemme laittaneet puutarhakalusteita ulos, joten toivottavasti ei sada.”

Juhlissa on tarjolla pastasalaatteja, piirakoita ja muuta suolaista sekä täytekakut.

Sääennuste jännittää hieman myös Susanna Karppia.

”Toiveena on viettää juhlia myös terassilla, joten olen katsonut sääennusteen monta kertaa päivässä”, Karppi kertoo.

Myös näistä juhlista ilmoitettiin Kyrönmaa-lehdessä.

Ilmoituksessaan Susanna Karppi ja Tapio Karppi kutsuvat väkeä tyttärensä Iiriksen juhliin lauantaina kello 15.30 alkaen.

”Lehdessä ilmoittaminen on hyvin perinteinen ja yleinen tapa. Emme me edes miettineet, että laitetaanko ilmoitus”, Susanna Karppi kertoo.

Myös Karpit ovat lähettäneet noin 40–50 lähisukulaisille ja heille, jotka eivät lue Kyrönmaata erilliset kutsut.

”Ilmoitus on naapureille ja tutuille. Arvioisin, että varmaan parisenkymmentä heitä voisi tulla.”

Lähisukulaisille on tarjolla runsaasti syötävää, pääruokana on on broilerinfileetä ja riisiä sekä erilaisia lisukkeita ja salaatteja. Lisäksi kaikille vieraille tarjolla on muun muassa piirakoita, voileipäkakkuja, juustokakkuja ja pikkuleipiä.

Hauska kutsutraditio on aloitettu Pohjanmaalla jo 1980-luvulla, kertoo Pohjankyrön median toimitusjohtaja-päätoimittaja Johannes Ujainen.

Yhtiö kustantaa kustantaa viittä lehteä: Kyrönmaa-lehteä, Pohjankyrö-lehteä, Kurikka-lehteä, Tejuka-lehteä ja JP-kunnallissanomia.

Teuvalla ilmestyvässä Tejukassa ilmoituksia näkyi jo vuonna 1982 ja Kurikka-lehdessä vuonna 1983. Ilmoitusten aloittamisen syy on mysteeri.

Nykyään kutsun ja settiin kuuluvan kiitoskuvan hinta on 50 euroa.

Pieniä alueellisia eroja ilmoituksissa yhä on.

”Esimerkiksi Lapualla rippijuhlista ilmoitetaan samalla tavalla”, Ujainen sanoo.

Ujaisen mukaan perinne kertoo siitä, että paikalliset lukevat paikallislehtiä.

”Lukijat tiedostavat ja lukijapeiton ja arvostavat sitä. Tällä tavalla tavoittaa kaikki, jotka juhliin halutaan kutsua.”