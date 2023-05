Käräjäoikeus tuomitsi tammikuussa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Helsingin käräjäoikeus on myöntänyt jälleen lisäaikaa Viestikoekeskus-jutun valituksille. Valitusten määräaikaa on jatkettu tämän kuun lopulta kesäkuun loppuun. Vastavalitusten määräaika on heinäkuun puolivälissä.

Käräjäoikeus tuomitsi tammikuussa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Toinen heistä tuomittiin sakkoihin ja toinen jätettiin rangaistuksetta. Kolmannen syytetyn toimittajan syytteet hylättiin.

Syyttäjä oli vaatinut toimittajille vähintään puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Oikeudenkäynti koski Helsingin Sanomien 16. joulukuuta 2017 julkaisemaa artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua juttusarjaa Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Juttusarjan osalta toimittajia syytettiin turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.