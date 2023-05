Valvira selvittää yrityksen toimintatapaa.

Lepotuoli, pussi suolaliuosta ja kanyyli suoneen. Tällainen näky saattaa tulla vastaan tämän kesän festivaaleilla.

Suomessa on aloittanut Nesteytys­asema Elvy -niminen yritys, joka tarjoaa nesteytys­hoitoa lievästä neste­hukasta kärsiville esimerkiksi tulevan kesän festivaaleilla.

Elvyn lääketieteellisen johtajan Antti Maunon mukaan tarkoitus on auttaa aktiivisen elämän kuormittamia ihmisiä palautumaan ja toipumaan.

”Nestehoito soveltuu perusterveille 18–65-vuotiaille aikuisille, jotka haluavat kohentaa vointiaan”, Mauno vastaa sähköposti­haastattelussa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvittää parhaillaan, onko Elvyn toiminta kaikin tavoin säännösten mukaista. Valviraan on tullut useampia yhteyden­ottoja, joissa pyydetään selvittämään yrityksen toiminta­tapaa.

”Elvy on Valviran hyväksymä yksityisiä lääkäri­palveluita tarjoava yritys. Uudenlainen toiminta herättää varmasti kysymyksiä joissakin piireissä, joten on hienoa, että viran­omaiset valvovat toimintaa. Kaikilla hoitoa toteuttavilla toimi­henkilöillä on lääke­hoito­luvat sekä Valviran myöntämä ammatti­oikeus”, Mauno vastaa.

Hänen mukaansa yritys hoitaa vain nesteytystä tarvitsevia potilaita.

”Noudatamme huolellisia toiminta­periaatteita”, Mauno sanoo.

Nestehoito on ollut jo jonkin aikaa markkinoilla ulkomailla, etenkin festivaaleilla, mutta Suomessa ei ole aiemmin ollut palvelua tarjoavia yrityksiä.

Miten nestehoito sitten annetaan festivaaleilla?

Elvyn lääketieteellinen johtaja Mauno kuvaa hoito­tilanteen näin:

”Toimipisteellä potilas täyttää esitieto­lomakkeen, jonka perusteella asiantuntija arvioi hoidon tarpeen. Jos kaikki on lomakkeen ja haastattelun perusteella kunnossa, potilas voi istua tuoliin ja sairaan­hoitaja kiinnittää kanyyliin kämmen­selkään tai kyynär­taipeeseen”.

Hoito kestää noin puoli tuntia. Neste­pussissa on suola­vesi­liuoksen lisäksi kaliumia ja magnesiumia. Elvyn mukaan hoidon hinta tulee olemaan tapahtumasta riippuen noin 100–200 euroa.

Kesän festivaaleilla osa ihmisistä juo alkoholi­juomia tai käyttää huumeita.

”Emme anna nesteytyshoitoa selvästi päihtyneille tai huumaus­aineiden vaikutuksen alla oleville henkilöille. Pisteemme ei myöskään toimi selviämis­hoito­asemana”, Mauno sanoo.

Hänen mukaansa nestehoitoa ei anneta, jos asiakkaalla on vakavia perus­sairauksia tai heikko yleiskunto.

”Tarvittaessa potilaat ohjataan paikalliseen sairaala­päivystykseen”.

Lääkäri Antti Mauno on terveysalan sarjayrittäjä, joka toimii niin lääkäri­palveluiden, lasten­suojelun kuin rokote­liike­toiminnan alalla. Aiemmin hänellä oli yritys, joka toi venäläisiä potilaita Suomeen yksityis­sairaalaan hoitoon. Nyt hän toimii nestehoitoa tarjoavan Elvyn lääke­tieteellisenä johtajana.

”Näemme palveluille kysyntää Pohjois­maissa ja muualla Euroopassa. Ihmiset haluavat panostaa terveyteensä ja hyvinvointiinsa”, Mauno sanoo.

Ensimmäinen tapahtuma, jossa Elvyn nesteytys­aseman on määrä olla paikalla, on runsaan viikon päästä Kaarinassa Saaristo-festivaalilla.

Nesteytyshoitoa annetaan sairaaloissa potilaille, joilla voi olla monista eri syistä huono neste­tasapaino. Hoidolla voidaan palauttaa neste­tasapaino, kun potilaalle annetaan elektrolyyttejä sisältävää vesiliuosta laskimoon.