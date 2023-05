Poliisit saivat vuosien ajan matkustaa ilmaiseksi HSL:n joukkoliikenteessä vapaa-ajalla.

Poliisit ovat perinteisesti voineet matkustaa ilmaiseksi virkamerkkiä näyttämällä Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennevälineissä myös vapaa-ajalla.

HSL ilmoitti huhtikuun loppupuolella poliisille, että ilmaismatkakäytäntö päättyy. Toukokuun alusta lähtien myös poliisit ovat joutuneet ostamaan matkalipun vapaa-ajallaan.

Vapaa-ajan ilmaismatkoja on kutsuttu poliisissa joukkoliikennepartioinniksi. Tällöin poliisin virkamerkillä vapaa-ajallaan matkustava on sitoutunut puuttumaan järjestyshäiriöihin tai tarjoamaan muita poliisipalveluja korvauksena ilmaisesta matkasta.

Menettelystä on ollut olemassa Poliisihallituksen kirjallinen ohje.

Ohjeen mukaan kukin yksittäinen poliisi on saanut harkita itse, matkustaako vapaa-ajalla ilman lippua ja sitoutuuko siten samalla käyttämään tarvittaessa poliisivaltuuksia matkan aikana. Ilmaismatkojen käyttö päihtyneenä on ohjeen mukaan ollut kiellettyä.

Vaikka vapaa-ajan ilmaismatkat ovat nyt ohi, poliisit voivat HSL:n mukaan vastaisuudessakin matkustaa ilman lippua, kun operatiiviset tehtävät sitä edellyttävät.

Lisäksi virka-aikana partiointi ilman matkalippua on yhä mahdollista sellaisilla asema-alueilla, joilla oleskeluun tavallisesti vaaditaan lippu.

Poliisien vapaa-ajan ilmaismatkoilla oli pitkät perinteet.

Ilmaismatkaoikeus sai alkunsa jo ennen HSL:n perustamista silloisessa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa. Se lakkautettiin vuonna 2009.

Virkapukuinen tai siviiliasuinen poliisi oli huhtikuun loppuun asti oikeutettu matkustamaan HSL:n joukkoliikenteessä ilman lippua, jos hän esitti Helsingin, Länsi-Uudenmaan tai Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen virkamerkin. Sama oikeus koski myös keskusrikospoliisin väkeä.

HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen perustelee päätöstään ilmaismatkojen lopettamisesta yhdenvertaisuuslain säännöksillä. Yhtä ammattiryhmää koskeva vapaa-ajan maksuton matkustusoikeus soveltuu huonosti nykyaikaan, Nykäsen tekemässä päätöksessä todetaan.

HSL:n ratkaisu tuli poliisille yllätyksenä, kertoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eränen.

”Olemme nähneet tämän hyvänä käytäntönä. Poliisilla on ainoana ammattiryhmänä lain mukaan velvollisuus puuttua vakaviin rikoksiin ja häiriöihin myös vapaa-ajalla. Joukkoliikennepartioinnissa poliisimies oli ohjeistuksemme mukaan sitoutunut puuttumaan myös matalamman tason järjestyshäiriöihin”, Eränen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että HSL:llä on palveluntarjoajana luonnollisesti toimivalta sallia tai kieltää liputta matkustamisen liikennevälineissään.

Eräsen mukaan liputta matkustavat poliisit ovat puuttuneet tarpeen vaatiessa järjestyshäiriöihin HSL:n joukkoliikennevälineissä. Se on voinut tapahtua Eräsen mukaan esimerkiksi niin, että kyseinen poliisi on itse hoitanut tilanteen tai hän on voinut ilmoittaa järjestyshäiriöstä HSL:n henkilökunnalle.

Poliisihallitus on nyt antanut uuden ohjeen asiasta. Siinä kielletään HSL:n uuden linjauksen seurauksena poliiseilta vapaa-ajan ilmaismatkat ja sen myötä sitoutuminen poliisivaltuuksien käyttöön HSL:n liikennevälineissä.

Eräsen tietojen mukaan poliiseilla ei ole enää missään päin Suomea oikeutta vapaa-ajan ilmaismatkoihin. HSL oli viimeinen, joka tarjosi niitä poliiseille.

”Tämä kuvio on ollut voimassa vain HSL:n alueella. Ennen vanhaan se oli virka-asua käytettäessä käytössä myös VR:n kaukojunissa, mutta se on loppunut aikaa sitten”, Eränen sanoo.