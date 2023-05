Venäjän kouluissa on alkanut voimakas patrioottisen kasvatuksen kampanja. Sen ohella kouluihin on tuotu entistä enemmän militaristista sisältöä.

Viime syyskuun alusta alkaen Venäjän kouluviikot ovatkin alkaneet kansallishymnillä ja lipunnostolla. Sen jälkeen koululaisille on pidetty patrioottisia oppitunteja, jotka tunnetaan nimellä Puhetta tärkeästä.

Puhetta tärkeästä -tunneilla käydään läpi esimerkiksi Ukrainaan hyökkäyksen syitä venäläisestä näkökulmasta.

Patrioottisilla tunneilla puhutaan muun muassa Venäjällä toteutetun sotilaallisen mobilisaation hyväksymisestä ja uhrivalmiudesta.

Vladimir Putin tapasi syyskuussa koululaisia Kaliningradissa. Puna-asuiset nuoret kuuluvat Junarmija-järjestöön.

”Sota näkyy Venäjän kouluissa”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkija Jonna Alava.

”Kouluissa on toteutettu paljon sotaa tukevia kampanjoita.”

Alava piti Venäjällä alkaneesta patrioottisesta kasvatuksesta luennon Maanpuolustuskorkeakoulussa maaliskuun lopulla. Hänen luentonsa on katsottavissa internetissä.

Jonna Alava on Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava, joka valmistelee väitöskirjaa Venäjän sotilaallisisänmaallisesta kasvatuksesta.

Alavan mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kontrollia laajennetaan Venäjällä koko ajan.

Hän kuvaa luennossaan patrioottisten oppituntien sisältöä jopa fasistiseksi. Oppitunneilla väitetään esimerkiksi, että venäläisillä olisi länsimaisiin ihmisiin verrattuna erityinen geeni, että he kestävät enemmän sotaa ja jaksavat taistella.

Käytännössä lapsia on valokuvattu esimerkiksi Z-muodostelmissa tukemassa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tai heidän on pitänyt lähettää kirjeitä rintamalle.

Tunneilla toistuvat Putinin ulkopolitiikasta tutut narratiivit eli hänen politiikkaansa tarkoitusperiä tukevat kertomukset.

Lapsille kerrotaan esimerkiksi, että ukrainalaiset ovat uusnatseja ja Donbas kuuluu Venäjään, Alava kertoo.

”Sen voi ainakin sanoa, että nuoriso on aika yksimielinen siitä, että opetus on aivan täysin vanhanaikaista ja turhaa.”

Koululaisia suututtaa se, että he joutuvat käyttämään aikaansa turhaksi koettuun propagandaan kun muutenkin koulupaineet ovat suuret.

Ensimmäisten liike on kannustanut lapsia lähettämään kortteja ja kirjeitä Ukrainaan hyökänneille venäläisille sotilaille.

Venäjän kouluihin on tullut myös niin sanottuja neuvonantajia. Heidän tehtävänsä on ollut osin Venäjän opettajakunnallekin epäselvä.

Neuvonantajat ovat tuoneet monille mieleen neuvostoajan asevoimien poliittiset komissaarit eli politrukit.

Alava sanoo, että kyseessä on Putinia tukevan valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän hanke, joissa Krimillä koulutettujen henkilöiden tehtävänä on seurata lapsia ja avustaa opettajia.

”He pitävät silmällä, mitä lapset ja nuoret tekevät koulun ulkopuolella ja ovat auttamassa patrioottisten tempausten toimeenpanossa ja auttavat opettajia niissä”, Alava sanoo HS:lle.

”Mielestäni siinä on iso valvonta-aspekti. He varmasti seuraavat oppilaiden lisäksi opettajia.”

Venäjällä nuorisojärjestöt ryhtyivät heti viime vuoden helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen tukemaan avoimesti Yhtenäinen Venäjä -puoluetta.

Ensimmäisten liike hakee myös visuaalisia yhtymäkohtia Neuvostoliiton aikaiseen nuorten pioneerijärjestöön.

Venäjälle perustettiin viime vuonna uusi patrioottinen lasten ja nuorten järjestö Ensimmäisten liike, jonka keulakuvana on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Liikkeen piiriin on tarkoitus saada kaikki Venäjän lapset ja alaikäiset nuoret.

Ensimmäisten liike ottaa mallia neuvostoaikaisesta pioneerijärjestöstä. Sen siipien suojaan otetaan muut nuorisojärjestöt kuten esimerkiksi militaristinen Junarmija.

Myös sotilaskoulutus on palautettu koulujen opetusohjelmaan. Yläkoululaisille sotilaskoulutusta annetaan 140 tuntia.

Militaristisen nuorisojärjestö Junarmijan tunnus on kotkanpää.

Patrioottisten tuntien pitämisen tavoissa on alueellisia vaihteluja. Alavan mukaan paljon riippuu siitä, mikä on opettajan asenne.

”Opettajat ovat ihan avainasemassa kansankynttilöinä tässä uudessa systeemissä, että valtio saa vietyä viestinsä tuleville sukupolville.”

Opettajat eivät saa kaikilla Venäjän alueilla palkkaa pitämistään patrioottisista tunneista. Se on vienyt puhtia kaikkein innokkaimmiltakin opettajilta.

”Patrioottiset tunnit ovat kaikista näistä uusista aloitteista eniten herättäneet närää, ja niitä vastaan on yritetty tehdä vastarintaa.”

Vastarinta on ilmennyt muun muassa väheksyntänä ja naurunalaiseksi tekemisenä.

Alavan mukaan Venäjän kansalaisyhteiskunnalla on vielä jonkin verran mahdollisuuksia toimia. Niinpä jotkut vanhemmat ja järjestöt ovat taistelleet aktiivisesti propagandakoulutusta vastaan ja saavuttaneet voittojakin.

Esimerkiksi Petroskoissa on vastustettu ankarasti uusia propagandatunteja, mutta sitten vastaavasti sotilaskaupunki Murmanskissa asenne on toinen ja militaristinen nuorisoliike Junarmija on siellä vahva.

Alava sanoo, että venäläiset opettajat puhuvat hiljaisesta sabotaasista. Hän arveleekin, että vain vähemmistö opettajista vetää propagandatunnit läpi siten kuin on tarkoitettu.

”Iso joukko tekee hiljaista vastarintaa. Se voi muuttua äkkiä näkyväksi, jos poliittinen tilanne vähän vapautuu”, Alava arvelee.

Hänen mukaansa suora aktivismi on kuitenkin vähentynyt samaan aikaan kun painostus on koventunut.

”Kontrolli ja painostus on koko ajan vähän tasapainoilua.”

Vladimir Putin on esiintynyt uuden patrioottisen kasvatuksen keulakuvana.

Alava katsoo, että propaganda on Venäjällä niin vahvaa ja kaikkialta pursuavaa, että se vaikuttaa väkisin ihmisten maailmankuvaan jollain lailla.

”En usko, että propaganda tekee uudesta sukupolvesta supermilitanttia tai -isänmaallista, mutta esiin tulee vanha neuvostoajan kaksoisajattelu, että tehdään yhtä ja ajatellaan toista”, hän sanoo.

”Uusi sukupolvi oppii taas neuvostoajan käytännön elää.”