Helsingin Sanomiin on perustettu uusi tutkivaan journalismiin keskittyvä ryhmä. Tavoitteena on tehdä entistä monipuolisemmin ja kunnianhimoisemmin tutkivaa journalismia HS:n lukijoille.

Kuusihenkinen ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden HS:n osastojen kanssa ja tekee isojen selvitysten ohella uutistyötä tutkivalla otteella. Uusi yksikkö on aloittanut työnsä loppukeväästä. Ryhmän jäsenet ovat työskennelleet aiemmin eri osastoilla Helsingin Sanomissa.

”Helsingin Sanomat on panostanut tutkivaan journalismiin jo vuosien ajan. Uuden ryhmän tarkoitus vahvistaa entisestään HS:n tutkivan journalismin osaamista”, sanoo vastaava päätoimittaja (vt) Antero Mukka.

”HS:n lukijoilta kuulemme jatkuvasti viestiä, että riippumatonta ja rohkeaa tutkivaa journalismia arvostetaan erittäin paljon. Riippumattomalle ja rohkealle journalismille tuntuu digiaikana olevan entistä enemmän kysyntää. Tuntui luontevalta askeleelta koota Suomen kovimpien tutkivien toimittajien joukko tekemään töitä yhdessä auttaen koko HS:n toimitusta.”

Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Perinteiset väärinkäytökset ja rikokset ovat tutkivan journalismin perusasioita. Ryhmä panostaa myös Venäjä-aiheisiin, kansainväliseen yhteistyöhön ja nopeaan uutishankintaan entistä enemmän.

”Hesarissa on myös paljon datajournalistista osaamista, mutta pyrimme myös lähemmäs arkisia aiheita. Ruokaväärennösten selvittäminen, kuluttajien ongelmien ja vaikka uusimman teknologian hyödyntäminen journalismissa on uuden aikakauden tutkivaa journalismia”, Mukka sanoo.

Tänään HS julkaisi tutkivan ryhmän laajan selvityksen siitä, ketkä loivat Suomeen avoimesti fasistisen ja rasistisen sinimustan puolueen. Voit lukea Susanna Reinbothin ja Tuomo Pietiläisen jutun täällä.

Tutkivan ryhmän jäsenet ovat kokeneita vaativien juttujen toimittajia. He ovat voittaneet suuren määrän arvostettuja journalismipalkintoja sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Ryhmä on osa syventäviä sisältöjä tuottavaa featuretoimitusta, jonka esihenkilönä työskentelee kokenut tutkivan journalismin toimittaja ja tuottaja Anssi Miettinen, 49. Viime vuosina hän on toiminut tuottajana muun muassa Nuorisosäätiön entisen johtajan Perttu Nousiaisen katoamista ja Veijo Baltzarin teatteriyhteisöä käsittelevissä projekteissa.

Ryhmän päivittäistä työtä johtaa tuottaja Salla Vuorikoski, 46, joka siirtyi alkuvuonna 2022 Helsingin Sanomiin kehittämään ja vetämään tutkivan journalismin hankkeita. Hän on työskennellyt aiemmin tutkivan journalismin parissa muun muassa MTV:llä, Yleisradiossa ja Suomen Kuvalehdessä.

”Pyrimme kaivamaan esiin asioita, joista yksikään taho yhteiskunnassa ei halua tiedottaa. Seuraamme vallankäyttöä, yhteisten varojen käyttöä ja haluamme kertoa, mitä tapahtuu niin yhteiskunnan yläkerroksissa kuin tavallisten ihmisten arjen ympärillä”, Vuorikoski kertoo.

Ryhmän toimittaja Paavo Teittinen, 35, on käsitellyt jutuissaan muun muassa ihmiskauppaa työelämässä, julkisen vallan väärinkäyttöä sekä seksuaalista häirintää. Myös politiikka on Teittisen erikoisalaa. Hän on viime aikoina kirjoittanut muun muassa tasavallan presidentin toiminnasta Natoon liittyen. Lue juttu: Vaaran vuodet

Oikeustoimittajana pitkään työskennellyt Susanna Reinboth, 59, tunnetaan muun muassa työstään Helsingin huumepoliisiin ja sen entisen päällikön Jari Aarnion väärinkäytösten ja epäasiallisen toiminnan selvittämisessä. Häneltä julkaistiin toukokuussa 2023 juttu, joka käsittelee asiantuntijoiden käytön ongelmia oikeudessa liittyen Anneli Auerin seksuaalirikostuomioon. Lue juttu: Melko suurella varmuudella

Tuomo Pietiläinen, 59, seuraa työssään talouselämän ja politiikan risteyskohtia. Hän on tehnyt nelisenkymmentä vuotta toimittajan töitä, 30 vuotta tutkivaa journalismia ja työskennellyt vierailijaprofessorina Tampereen yliopistossa. Viime vuoden aikana hän on tehnyt lukuisia tutkivia juttua liittyen Venäjä-pakotteisiin ja oligarkkeihin. Lue juttu: Suomi antoi siivet

Pauliina Siniauer, 42, on erikoistunut muun muassa ruokaan, sen alkuperään ja ruokateollisuuden työolojen selvittämiseen. Hän on työskennellyt myös datajournalistina kansainvälisessä tutkivien journalistien verkosto ICIJ:ssä sekä yhdysvaltalaisen NBC-yhtiön tutkivassa yksikössä. Tänä vuonna Siniauerilta on julkaistu muun muassa kalapuikkojen venäläistä alkuperää tutkiva juttu. Lue juttu: Kalapuikon matka

Hanna Mahlamäki, 46, liittyy ryhmään palattuaan syksyllä Berliinistä kirjeenvaihtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt ennen kirjeenvaihtajuuttaan Helsingin Sanomissa muun muassa uutispäällikkönä sekä toimittajana ja esihenkilönä politiikan toimituksessa ja kulttuuritoimituksessa. Mahlamäki keskittyy ryhmässä muun muassa politiikan aiheisiin. Lue juttu: Entinen liitto­kansleri puhuu podcastissaan kuin Venäjän trolli