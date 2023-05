Myös kansainvälistä mediaa saapui tiistaina Imatran raja-asemalle media­tilaisuuteen, jossa kerrottiin itärajan pilottiaidan rakentamisen etenemisestä.

Ranskalaistoimittaja Clovis Casali saapui tiistaina alkuilta­päivästä Imatran raja-aseman läheisyydessä järjestettävään Rajavartio­laitoksen tiedotus­tilaisuuteen, jossa esiteltiin itärajan pilottiaidan rakentamisen etenemistä.

Casali saapui paikalle kuvaajan kanssa. He aikoivat tehdä Imatran raja-aidasta uutisjutun ranskalaiselle France 24 -kanavalle.

Miksi ranskalaisen, maailmanlaajuisen televisio­kanavan työryhmä matkustaa Imatralle uutisoimaan Suomen ja Venäjän välisestä raja-aidan pilotti­versiosta?

”Suomi on portti Eurooppaan. Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa. Mielen­kiintoista nähdä, miten Venäjän naapurimaat reagoivat tämän­hetkiseen tilanteeseen, joka huolestuttaa tällä hetkellä monia”, Casali sanoo.

Ranska ja muu maailma on Casalin mukaan huolestunut, miten Venäjä on käyttäytynyt viime aikoina. Eurooppalaisista on kiinnostavaa, miten Suomi reagoi Ukrainan sotaan ja muihin viime aikaisiin tapahtumiin, joita maailmassa on sattunut, hän täsmentää.

HS haastatteli Casalia ennen kun hän oli nähnyt pilottiversiota aidasta. Ranskalais­toimittajalla oli jonkin verran odotuksia raja-aidan suhteen. Hän ei odottanut, että Suomen ja Venäjän välille oltaisiin pystytetty vastaavanlainen muuri kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä.

Hän kertoi odottavansa, että Imatran Pelkolaan pystytetty aita on suuri, jossa on paljon piikkilankaa. Aidalla olisi Casalin odotusten mukaan mahdollisesti myös raja­vartiointia ja valvonta­kameroita.

Imatran Pelkolaan valmistuu pian itärajan pilottiaita.

Ranskalaistoimittaja aikoo uutisoida France 24 -kanavan katsojille, miten pilottiaita on rakennettu, miten rakentaminen on edistynyt ja mikä aidan tarkoitus ylipäätään on.

”Onko aidan tarkoitus estää, jos Venäjä yrittäisi vallata Suomen? Vai onko sen tarkoitus pikemminkin estää mahdollisia luvattomasti rajanylittäviä siirtolaisia tulemasta Suomeen?” hän pohti.

Ranskalaismedia aikoi myös kuvata pilottiaitaa, joka saattaa Casalin mukaan näyttäytyä muulle Euroopalle enemmänkin symbolisena. Samalla Casali kuvailee Suomen päätöstä ylipäätään rakentaa aita suhteellisen järeäksi toimeksi.

”Haluaako Suomi aidalla näyttää, että Suomen ja Venäjän välillä on selkeä ero?”

Casali saapui työryhmänsä kanssa Suomeen jo viime perjantaina. Hän aikoo yhdessä kuvaajan kanssa tehdä ympäri Suomea uutisjuttuja, jotka käsittelevät erityisesti suomalaisten suhtautumista Ukrainan tilanteeseen. Lisäksi jutuissa on tarkoitus käsitellä sitä, miten Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäys­sodan vaikutukset näyttäytyvät Suomessa.