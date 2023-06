Poliisin mukaan jotkut nuoret kuljettajat julkaisevat kaahailuistaan videoita sosiaalisessa mediassa.

18-vuotias mies kaahasi autolla roimaa ylinopeutta Seinäjoella. Samalla kun lumiset maisemat vaihtuivat nopeasti ikkunoiden ulkopuolella, mies kuvasi kaahailuaan matkapuhelimella.

Hän osoitti puhelimensa kameralla nopeusmittaria. Sen mukaan Saab kiiti 190–195 kilometriä tunnissa.

Taustalla autossa soi Timmy Trumpetin, Jebroerin ja Dr Phunkin esittämä kappale Child of the Devil. Siinä lauletaan täysillä elämisestä ja nuorena kuolemisesta: ”Live fast, die young, life is so beautiful.”

Nuori mies olisi välttänyt muuten rangaistuksen kaahailustaan, mutta hänen kuvaamansa video käräytti hänet myöhemmin.

Miehen kuvaamat videot tästä ja toisesta ylinopeustapauksesta ovat katsottavissa ohessa.

Poliisin mukaan jotkut nuoret kuljettajat kuvaavat nykyisin kaahailua ja muuta tieliikenteeseen sopimatonta toimintaa älypuhelimillaan. Videoita julkaistaan Tiktokissa, Instagramissa ja muualla sosiaalisessa mediassa.

”Sellaista tapahtuu niin Helsingissä kuin muualla Suomessa, mutta kyse ei välttämättä ole laajasta ilmiöstä”, sanoo Helsingin poliisin ylikomisario Dennis Pasterstein.

Videoita voidaan kuvata myös pelkästään itselle tai kavereiden huvittamiseksi, jolloin ne eivät välttämättä päädy koskaan ulkopuolisten nähtäviksi.

Vaikka kaahailuvideot päätyisivät sosiaaliseen mediaan, tapaukset voivat Pastersteinin mukaan olla poliisille vaikeita selvittää.

Videoilta ei välttämättä näe, kuka istuu ratin takana. Jos kukaan ei tunnusta ajaneensa autoa, poliisin keinot voivat olla vähissä.

Mahdolliset rikosnimikkeet voivat olla niin lieviä, etteivät ne mahdollista poliisille pakkokeinojen käyttöä.

Seinäjoen kaahari joutui myöhemmin poliisin kanssa tekemisiin toisen rikosepäilyn vuoksi. Poliisi tutki silloin nuoren miehen puhelimen sisällön.

Puhelimesta löytyi kaksi videota, joissa ajetaan ylinopeutta Seinäjoella. HS:n tiedossa ei ole, onko videoita julkaistu myös sosiaalisessa mediassa.

Videot on kuvattu viikon välein viime vuonna.

Toisella videolla ajetaan nopeusmittarin mukaan noin 190–195 kilometriä tunnissa satasen rajoitusalueella Seinäjoen Itäväylällä. Toisessa videossa nopeutta on mittarin mukaan 100–110 kilometriä tunnissa viidenkympin alueella Vapaudentiellä.

Syyttäjä vaati oikeudessa miehelle videoiden perusteella rangaistusta kahdesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Nuori mies myönsi oikeudessa ajaneensa ylinopeutta ja kuvanneensa ajoaan. Hän kuitenkin väitti, että auton nopeusmittarin anturi oli rikki ja mittari näytti siksi videoilla liian kovia lukemia.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus arvioi esitetyn näytön ja kuljettajan osittaisen tunnustamisen perusteella, että ylinopeutta oli selvästi vähemmän kuin nopeusmittari näytti. Kuljettaja tuomittiin törkeiden sijasta perusmuotoisista liikenneturvallisuuden vaarantamisista.

Syyttäjä valitti Vaasan hovioikeuteen. Hovioikeus luki aiemmin toukokuussa miehen syyksi rikosten törkeät tekomuodot syyttäjän vaatimuksen mukaisesti.

Hovioikeus piti miehen kaahailua hyvin vaarallisena ja moitittavana. Miehen väite nopeusmittarin anturin viasta oli hovioikeuden mielestä epäuskottava.

Hovioikeus otti huomioon sen, että toimivakin nopeusmittari voi näyttää kymmenen prosenttia todellista nopeutta enemmän. Siten mies ajoi oikeuden mukaan varovaisestikin arvioituna toisessa tapauksessa vähintään 170 kilometrin ja toisessa 90 kilometrin tuntinopeudella.

Lisänäyttönä oikeudessa oli poliisin kuvaamat rekonstruktiovideot, joissa poliisi ajoi samat matkat suurimmalla sallitulla nopeudella. Matkat veivät poliisilta kaksinkertaisen ajan verrattuna nuoren miehen matkoihin.

Mies sai rangaistukseksi kahdesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta huumausainerikoksesta ja eräistä muista rikoksista viisi kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi hänet määrättiin valvontaan vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi.