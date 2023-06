Kuopiolainen taloyhtiö nousi viime kesänä otsikoihin heippalaputtamista. Nyt lapuista kertonut Minna Tuoman sopimus irtisanottiin. Asiantuntijan mukaan kokonaisuus on erikoinen.

Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö Niiralan kulma on irtisanonut vuokrasopimuksen asukkaalta, joka on kommentoinut Heippalappu-talonakin tunnetun kerrostalon omintakeista laputuskulttuuria julkisuudessa.

Helsingin Sanomat uutisoi Kuopion kaupungin omistamasta vuokratalosta viime vuoden kesäkuussa. Nyt irtisanottu vuokralainen Minna Tuoma kuvaili tuolloin taloyhtiön heippalaputtamis­kulttuuria: Ilmoitustaululla kiellettiin muun muassa tupakan tumppien heittäminen kadulle, lappujen teippailu seinille ja valittaminen. Lisäksi taloyhtiössä ohjeistettiin yksityiskohtaisilla lapuilla muun muassa grillin ja hissin käytöstä.

Tuoma sai irtisanomisilmoituksen toukokuun lopulla. Tavaroiden pakkaamiseen on annettu aikaa puoli vuotta.

Tuoma kertoo saaneensa taloyhtiössä aiemmin yhden varoituksen. Se tuli kesällä 2021 tilanteesta, jossa Tuoma tupakoi väärässä kohdassa kotitalonsa rapun edustalla.

”Sen jälkeen asumisessani ei ole ollut huomautettavaa”, Tuoma sanoo.

Lappusota äityi taloyhtiön ilmoitustaululla viime vuoden kesäkuussa. Näistä lapuista Niiralan kulman kiinteistönhoitaja keräsi kuitenkin nopeasti ylimääräiset pois.

HS on nähnyt Tuoman saaman irtisanomisilmoituksen. Sen mukaan Tuoma on toistuvasti menetellyt vuokrasopimuksen ja asumisohjeiden vastaisesti.

Ilmoituksen mukaan Tuoma on toistuvasti tupakoinut ainakin talon A-rapun pyörätuoliliuskalla seisten, A-rapun kadun puolen ulkoportailla istuen tai A-rapun pihaoven edessä eli alueilla, joissa tupakointi ei ole sallittu.

Tuoma on ilmoituksen mukaan myös toistuvasti ulkoiluttanut koiraansa talon piha-alueella ja A-rapun edustalla.

Lisäksi Tuoma on ilmoituksen mukaan pessyt pesutuvassa toistuvasti hevosen loimia ”vaikka hevonen ei ole lemmikkieläin”, ja tämän vuoksi pesuhuone ja -koneet on jouduttu pesemään.

” ”Eläinsuojelulakikin sanoo, että koiraa pitää ulkoiluttaa.”

Tuoma kertoo kyllä tupakoineensa kadulla, samassa kohdassa kuin muutkin bussia odottavat tupakoivat.

Peruste koiran ulkoiluttamisesta on Tuoman mukaan sangen erikoinen.

”Eläinsuojelulakikin sanoo, että koiraa pitää ulkoiluttaa. Ei minulla ole muita poistumisreittejä kuin A-oven rappu tai sisäpihan puoleinen ovi.”

Hän kiistää pesseensä hevosten harrastustarvikkeita yhteisessä pesutuvassa.

Tuoma on asunut taloyhtiössä noin 2,5 vuotta. Hän kertoo pesseensä asumisen aikana taloyhtiön koneella harrastustarvikkeita kolmesti. Lisäksi hän on vienyt ratsastushousunsa kuivumaan yhteiseen tupaan. Sitä ei ole taloyhtiön säännöissä Tuoman mukaan kielletty.

”Jos koneissa tai kuivaushuoneessa on ollut pestävää jäljiltäni, siitä olisi voinut huomauttaa tai pyytää minut pesemään tai maksamaan laskun. Olen pessyt kyllä koneita muiden jäljiltä, kun ihmiset pesevät koneissa mattojaan vastoin sääntöjä.”

” ”Jos näin saa toimia, vuokralainen jää aika tyhjän päälle.”

Tuoma aikoo riitauttaa irtisanomisen eli viedä asian oikeuteen.

”Haluan painottaa, että olen pyrkinyt sopimaan asiaa Niiralan kulman kanssa, mutta he eivät vastaa puheluihini eivätkä sähköposteihini. He eivät suostu edes esittämään siivouskuluja tai laskua, jonka totta kai maksaisin mikäli olen toiminnallani tällaista harmia aiheuttanut.”

Niiralan kulma ei kommentoi yksittäistapauksia asukkaidensa oikeusturvan vuoksi, kertoo toimitusjohtaja Kari Keränen. Hän kommentoi yleisesti, että Niiralan kulmalla kynnys irtisanomiseen on korkea.

Tapauksen irtisanomisperusteet kuultuaan Keränen toteaa, ettei tapauksessa ole mitään erikoista.

”Irtisanominen on yleisen linjamme mukainen. Jos asumisohjeitamme rikotaan, meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin”, Keränen sanoo.

Asumisohjeissa muun muassa kielletään tupakointi piha-alueella.

Niiralan kulmassa irisanomisia tehtiin viime vuonna 7 ja häätöjä 39. Yhtiöllä on noin 7 000 asuntoa ja lähes 12 000 asukasta.

” ”Vuokralaisesta yritetään tässä selvästi tehdä moniongelmainen.”

Vuokralaisten liiton toiminnanjohtaja Anne Viita suosittelee Tuomalle asian riitauttamista.

”Sellaisia terveisiä vuokralaiselle, että hänellä on kolme kuukautta aikaa riitauttaa irtisanomisperusteet. Näillä tiedoilla itse riitauttaisin.”

Viidan mielestä kokonaisuus on erikoinen. Ensinnäkin yleensä irtisanominen tehdään yhdellä täsmällisellä perusteella.

”Vuokralaisesta yritetään tässä selvästi tehdä moniongelmainen ja näin saada sanottua hänet irti”, Viita sanoo.

Tupakoiminen piha-alueella sekä toistuva koiran vapaana pitäminen tai ulkoiluttaminen piha-alueella ovat irtisanomisperusteita.

”Bussipysäkki on julkinen alue, eikä tupakointia sillä voi kieltää. Mutta se on eri asia, jos vuokralainen on sytyttänyt tupakan vaikkapa ovella kävellessään pysäkille. Silloin voidaan olla pihan puolella”, Viita pohtii.

Yleensä irtisanomiseen johtuvat lemmikkien teot ovat räikeitä.

”Esimerkiksi irrallaan oleva koira on näykkinyt lasta tai paskonut hiekkalaatikkoon.”

Koiran lenkkeilyttämiseen irtisanomisperusteena Viita ei ole aiemmin törmännyt.

Painavien loimien peseminen on Viidan mukaan verrattavissa mattojen pesuun, jos loimi saattaa rikkoa pesukoneen.

Hänen mukaansa ei voi kuitenkaan sanoa, ettei hevonen olisi lemmikki kuten kissa tai koira, ja sen vuoksi siihen pätisi eri säännöt. Hevosenkarvaisia vaatteita saa siis Viidan mukaan pestä myös yhteisissä pesukoneissa.

Tavallisesti pesutupa­erimielisyydet hoidetaan Viidan mukaan puhumalla. Jos asukas on jättänyt jälkeensä sotkua, naapurisovun säilyttämisen kannalta siivoamaan kehottaminen on hyvä ratkaisu.

Koska tapahtumien yksityiskohdat ovat ainoastaan asianomaisten tiedossa, ei Viita halua spekuloida sen tarkemmin, kumpaan suuntaan oikeus tapauksessa kallistuu. Oleellista on myös se, millaisia lausuntoja ja todistusaineistoa oikeudessa esitetään.