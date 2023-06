Greenpeacen metsävastaavan mukaan metsäjätti tärvelee suunnittelemillaan hakkuilla retkeily- ja suojelu­arvoltaan arvokkaan Rokansaaren saarimetsän. Metsäyhtiön mukaan vesistöjen rannoille jätetään suojavyöhykkeet, eikä kyse ole mistään valtavista avohakkuista.

Etelä-Savossa sijaitsevaa Puumalan Rokansaarta pidetään yhtenä Saimaan paratiisisaarista, ja erityisesti sen hiekkarannat ovat suosittuja kesänviettäjien keskuudessa. Nyt UPM Metsä suunnittelee hakkuita sinne omistamiinsa metsiin.

Metsäyhtiön mukaan maastosuunnittelu on saarella jo tehty. Tämä näkyy esimerkiksi punaisina nauhoina joissain puissa. Hakkuualue on noin 30 hehtaaria.

”Hakkuista kaksi kolmasosaa on poiminta- ja harvennus­hakkuita. Avohakkuun kaltaisia, kuten siemen­­puuhakkuita, ylispuiden poistoa ja kaistalehakkuita, tehdään noin 6 hehtaarin alueella”, kuvailee UPM Metsän ympäristö­päällikkö Tuomas Kara, jonka mukaan myös muitakin käsittelyitä aiotaan edellä mainittujen lisäksi tehdä.

Lietveden Rokansaarella kesäisin vierailevista retkeilijöistä moni suorastaan tuohtui, kun kuuli UPM:n hakkuuaikeista.

Greenpeacen metsä­vastaava Matti Liimatainen jakaa Suomessa tehtävistä hakkuista säännöllisesti julkaisuja Twitteriin.

Tällä kertaa hänen Rokansaarta koskeva julkaisunsa keräsi kuitenkin reaktioita, joista osa oli poikkeuksellisenkin voimakkaita.

”Julkaisu levisi tunnissa kuin kulovalkea. Moni todella tuntee saaren, sillä se mainitaan matkailuoppaissa.”

Metsäjätti ilmoitti Twitter-julkaisun ympärille syntyneen keskustelun jälkeen, että hakkuut saaressa eivät ole toistaiseksi ajankohtaisia.

Metsäyhtiö ei aio perääntyä hakkuuaikeissaan, vaikka se aikookin keskustella suunnitelluista hakkuista eri tahojen kanssa. Karan mukaan yhtiössä ymmärretään kritiikki, jota saaren hakkuuaikeista on annettu.

Rokansaari on noin 540 hehtaarin kokoinen, ja suurin osa siitä on mäntymetsää. Saaressa metsänomistajia ovat UPM:n lisäksi yksityiset metsänomistajat.

Erikoisena Liimatainen pitää silti nimenomaan metsäjätin hakkuuaikeita saarella, joka on retkeily- ja suojelu­arvoltaan arvokas. Hän katsoo, että UPM tärvelee hakkuillaan arvokkaan saarimetsän.

”Miksi puuta pitää hakea tuommoisestakin paikasta, jos puuta on Suomessa enemmän kuin koskaan?” hän pohtii.

Liimataisen mukaan UPM olisi tehnyt saaressa viime kesänä hakkuita, joiden jäljiltä etenkin harjumaastossa ja vesistöjen rannalla olisi ”todella ruman näköistä”.

Maastosta löytyy punaisia nauhoja, joilla mäntyjä on merkitty.

UPM Metsän hakkuualue Rokansaarella on Liimataisen mukaan merkitty maasto­kartassa luonnon­suojelualueeksi. Lietvesi onkin tärkeä saimaannorpan elinalue, ja se kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan.

Liimatainen nostaa esiin kyseisen suojelumerkinnän, joka hänen mukaansa Rokan­saaressa ei varsinaisesti suojele metsää hakkuilta. Metsä saatetaan tilastoida Suomessa suojelluksi, vaikka metsässä ei olisi rajoituksia hakkuille, Liimatainen selventää.

”Metsä on suojeltu vain rakennuksilta eikä hakkuilta”, hän sanoo esimerkkinä Rokansaaren tapauksesta.

”Jos Karpo tekisi vielä ohjelmia, hän tekisi tästä. Tyyliin, että miten helvetissä tämmöinen on mahdollista. Väitetään, että on suojeltu metsä, vaikka ei olekaan suojeltu.”

Suuri osa saaresta on mäntymetsää.

UPM Metsän Kara korostaa, että hakkuut eivät ole Rokansaaressa kiellettyjä. Metsäjätti toteutti viime kesänä hakkuita saaressa, mutta hieman eri kohdassa. Metsä on tarkoitus jättää uudessa suunnitelmassa puustoiseksi.

Rokansaaren hakkuusuunnitelmat on käyty maastossa läpi ely-keskuksen kanssa. Rannat ja rantavyöhykkeet jätetään Karan mukaan UPM Metsän omistamissa metsissä käsittelemättä.

”Vesistöjen rannoille jätetään kokonaan käsittelemättömät suojavyöhykkeet. Välttämättä sieltä järven puolelta ei edes havaitse niitä hakkuita. Varsinkin näissä tapauksissa, kun suurin osa näistä hakkuista on poimintaa tai peitteistä, joissa metsä pysyy puustoisena.”

Varsinaiset avohakkuun kaltaiset hakkuut tehdään syvemmällä saaren sisäosissa. Niitä aiotaan Karan mukaan tehdä sen takia, että esimerkiksi paljon valoa vaativa mänty pystyy uudistumaan.

”Saaressa on pitkä metsien käytön historia, ja siellä on ollut runsaastikin hakkuita. UPM:n metsät saaressa ovat talousmetsiä. Nyt suunnitelluissa hakkuissa ei ole kyse puunsaannin maksimoinnista, vaan hakkuut ovat normaalia kevyempiä metsien eri arvot huomioiden.”

Aikaisemmilla hakkuilla on saattanut olla myös positiivista vaikutusta Rokansaaren suosioon retkeilijöiden keskuudessa, uskoo Kara. Hakkuut pitävät hänen mukaansa alueen metsiä avoimina ja valoisina.

”Nyt suunnitelluissa hakkuissa on otettu huomioon myös virkistyskäyttö. Mistään 30 hehtaarin avohakkuista tai koko saaren hakkuista ei ole kysymys”, hän selventää.

HakkuuAikeista on annettu keväällä metsänkäyttöilmoitus, joka on voimassa kolme vuotta. Greenpeacen Liimatainen kertoo, että Saimaan saarissa hakkuuaika on toukokuusta syyskuuhun.

”Ilman muuta metsänkäyttöilmoituksen voimassaolon puitteissa on tarkoitus edetä”, toteaa Kara yhtiön hakkuuaikeista.