Parhaillaan hallitusneuvotteluissa keskustellaan kehitysyhteistyövarojen leikkaamisesta. Nyt ei ole kyse siitä, väheneekö raha. Vaan siitä, kuinka paljon lähtee ja millä aikataululla.

”Se on hämmentävää, mutta ei yllättävää”, sanoo Pauliina Parhiala, 49, kokenut rauhantyön, diakonian ja kehitysyhteistyön järjestökonkari. Hänet on juuri valittu Suomen Lähetysseuran seuraavaksi toiminnanjohtajaksi.

Parhiala ymmärtää, mistä halu leikata on syntynyt. Suomessa katse on viime vuosina kääntynyt sisään päin.

Mutta kehitysyhteistyötä tarvitaan kuitenkin kipeästi juuri nyt.

Parhiala ei maalaa uhkakuvia. Sellainen syntyy omassa päässä haastattelun jälkeen. Miten Parhiala sanoikaan:

”Jos me emme ole siellä, joku muu on.”

Kehitysyhteistyötä tekevät nyt yhä aktiivisemmin sellaiset maat kuin Kiina, Saudi-Arabia, Venäjä, Turkki…

Haluammeko tosiaan jättää esimerkiksi Afrikan kehittyvät maat niiden temmellyskentäksi? Millainen riski se on meille ja maailmalle?

Haastattelin Parhialaa viimeksi 25 vuotta sitten. Silloin hänen nimensä oli Pauliina Arola. Hän oli 24-vuotias ja johti Euroopan nuorisofoorumia ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssia. Menossa puhumaan johonkin kansainväliseen juhlaan, jossa puhuivat myös Hollannin kuningatar Beatrix, Tony Blair ja Helmut Kohl.

Hän oli nouseva tähti, vaikuttaja jo silloin.

Tässä välissä Parhiala on ehtinyt urallaan muun muassa johtaa presidentti Martti Ahtisaaren CMI-toimistoa ja olla Kirkon Ulkomaanapua vt. toiminnanjohtajana.

Ennen Suomeen ja Lähetysseuraan asettumista hän teki töitä Tansaniassa Norjan Kirkon Ulkomaanavun maajohtajana.

Nyt hän on Suomessa. Puoliso ja kaksi teini-ikäistä lasta palasivat tänne jo pandemian aikaan. Sitä ennen he kiersivät mukana maailmaa.

Parhiala ajattelee, että nyt on lasten aika saada olla kavereiden ja harrastusten parissa kotimaassa. Hänelle paluu ei kuitenkaan ole ollut ihan helppo.

Maailmalta käsin hän on nähnyt hyvin Suomen muuttuvan.

Omiin asioihin keskittyminen alkoi kasvaa vuoden 2008 finanssikriisin myötä. Sitten tuli pandemia, sota Euroopassa ja siihen liittyvä inflaatio.

”Suomalaiset ihmiset joutuivat tinkimään asioista, jotka olivat heille itselleen tärkeitä. Huono-osaisuus ja eriarvoisuus Suomessa lisääntyivät.”

Niinpä nyt keskitytään kotimaahan, omaan hyvinvointiin, mietitään sotea ja sitä, mihin meillä on resursseja.

Samaan aikaan olemme globaalisti entistä riippuvaisempia toisistamme. Ei siltä voi sulkea silmiä, se on vaarallista, Parhiala sanoo.

49-vuotias Pauliina Parhiala on työskennellyt muun muassa Ruandassa, Tansaniassa, Kolumbiassa, Sveitsissä, Jordaniassa ja Palestiinassa.

Käsillä on isoja ongelmia, jotka ylittävät valtioiden rajat, Parhiala sanoo.

Ajatellaan vaikkapa Venäjän hyökkäyssotaa. 300 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälänhädästä, noin 800 miljoonaa ihmistä on ravinnon suhteen heikoissa kantimissa viljakaupan häiriöiden takia. Ja Ukrainalla on iso merkitys myös auringonkukkaöljyn ja lannoitteiden tuottajana.

Ongelmia aiheuttavat myös muun muassa ilmastonmuutos ja luontokato.

Esimerkiksi Libanonissa on jouduttu säännöstelemään leipää. Maa on riippuvainen tuontiviljasta, eikä omaa ruokatuotantoa ole riittävästi. Tietysti tällaiset isot rakenteelliset ongelmat pitäisi saada ratkaistua, mutta akuuttiin hätään on pakko reagoida heti.

Kun itäisessä Afrikassa on ollut viisi perättäistä vuotta kuivuutta ja sitten kaatosateita, ihmiset eivät selviä.

Ei ole ihme, että maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, Parhiala sanoo.

”Kohtalomme ovat kytkeytyneitä toisiinsa.”

Siksi Parhialasta on hämmentävää, jos hallitusneuvotteluissa joku kuvittelee meidän voivan sulkea ovet muulta maailmalta. Sanotaan, että pakolaisten vastaanottamisen sijasta ihmisiä pitäisi auttaa lähtömaissa. Mutta silti ollaan leikkaamassa kehitysyhteistyöstä.

”Siinä on hämmentävä älyllinen ristiriita”, Parhiala sanoo.

Sisäänpäin katsominen on Parhialan mielestä Suomelle iso riski. Pahimmillaan se tarkoittaa, että tilannekuva maailmasta on väärä.

Teemme päätöksiä ymmärtämättä isompaa kuviota, keskinäisriippuvuutta, ilmastonmuutoksen ja kehittyvien maiden entistä hankalampien elinolojen seurauksia myös meille.

Kyse on myös maailmanpolitiikasta.

Suomi on kehityspolitiikassaan sitoutunut tiettyihin arvoihin, kuten ihmisoikeuksien, demokratian, lehdistönvapauden ja tasa-arvotyön edistämiseen. Kiinalla, Saudi-Arabialla, Venäjällä ja Turkilla ei ole näitä tavoitteita, Parhiala muistuttaa.

Jos Suomi leikkaa kehitysyhteistyövaroja, se tarkoittaa pienempää taloudellista tukea näille arvoille, hän sanoo.

Nyt hallitusneuvotteluissa on käyty keskusteltua siitä, pitäisikö Suomen luopua kansainvälisistä sitoumuksista, jotka koskevat esimerkiksi ilmastopolitiikkaa ja kansainvälistä humanitääristä oikeutta. Tätä Parhiala pitää valitettavana.

Hän on nähnyt niissä maissa, joissa on työskennellyt, miten suuri merkitys auttajien maailmankuvalla on kohdemaan ihmisille. Jos apuyhteisön arvot muuttuvat, sillä on iso vaikutus ihmisten elämään.

Kyse ei ole siitä, että hän kristittynä pelkäisi muslimien käännyttävän maailman puolelleen.

”En koe muita uskontoja uhkana”, hän sanoo.

Tansaniassa koronapandemian aikaan iso ongelma syntyi siitä, että silloinen presidentti, harras katolinen, julisti, ettei maassa ole koronatautia lainkaan, koska alue on Jumalan suojeluksessa. Presidentti kuoli arvioiden mukaan koronaan.

Tansaniassa median vapautta on rajoitettu, joten sosiaalisen median kautta leviävillä valeuutisilla ja salaliittoteorioilla on tilaa.

”Valeuutisten levittäminen on todella voimakkaasti kasvanut ja laajalle levinnyt ilmiö kehittyvissä maihin. Loputon määrä somesaarnaajia ja erilaisia hengellisiä viestejä saaneita puhujia.”

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on kehittyvissä maissa valtavan tärkeä yhteiskunnallinen rooli, Parhiala sanoo. Sitä ei maallistuneissa maissa nähdä.

”Kirkon yhteiskunnallinen jalanjälki on kehittyvissä maissa paljon suurempi kuin meillä tällä hetkellä.”

Uskoa ja kehitystä on älyllisesti mahdotonta erottaa toisistaan, Parhiala sanoo.

Kaikki yhteiskunnan kehittäminen on kiinnittynyt uskomuksiin. Uskonnolliset yhteisöt pystyvät muuttamaan myös sosiaalisia normeja.

Jos piispa ottaa koronarokotuksen, se vaikuttaa kansaan.

Jos on pula ruuasta, on vaikutettava myös siihen, kenen ruokkimista pidetään tärkeänä.

”Jos imaami sanoo, että myös tyttärien ruokkiminen on tärkeää, sillä on iso merkitys.”

Työuran tässä vaiheessa Parhialaa hieman huvittaa se, miten hän nuorena puhui Hesarin haastattelussa tulevaisuudestaan:

Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä siellä, missä läntinen maailma ja islam kohtaavat, olla mukana purkamassa siinä syntyviä konflikteja. "Mutta en tiedä, löytyykö multa munaa siihen – tai munasarjaa", hän heittää.

Se oli vuonna 1998, ennen WTC-iskuja ja terrorismin vastaista sotaa. Islam oli jotain kaukaista kohdattavaa suuressa maailmassa, hän naureskelee.

Nyt hän on tehnyt eri uskontokunnista tulevien kanssa töitä muun muassa Ruandassa, Jordaniassa, Palestiinassa, Sveitsissä ja Tansaniassa. Ystäviä on kaikkialla

”Oma maailmani on pienentynyt.”

Se on hänestä valtava lahja.

Hän toivoisi Suomeenkin enemmän monikulttuurisuutta. Kaikissa eri uskonnoissa ja kaikkien sukupolvien sisällä on rauhaa edustavia ihmisiä. Yhteistyökumppaneita löytyy monenlaisista yhteisöistä.

Etenkin islamiin kohdistuu täällä paljon epäluuloja, joita Parhiala ei kuitenkaan jaa.

”Islam on niin moni-ilmeinen, valtava mosaiikki uskoa ja ajattelua”, hän sanoo.

Hän on aina saanut tulla myös muslimien kanssa töitä tehdessä omauskoisenaan täysin kunnioitetuksi.

Projekteja voidaan toteuttaa niin, että kaikki voivat toimia omilla ehdoillaan.

Parhiala ottaa esimerkin yhteistyöstä Tansaniassa. Asetettiin yhteinen tavoite: naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Sen jälkeen jokainen uskonnollinen yhteisö etsi omien pyhien kirjojensa kautta tavoitteelle teologiset perustelut. Ne oli helppo löytää.

Suomen Lähetysseura on luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö ja edustaa sen ajattelua. Mikä on lähetystyön rooli, mitä se merkitsee järjestön toiminnassa?

Parhiala on rohkea: hän ei mitenkään yritä vähätellä uskonnollisen taustan merkitystä.

”Emme me jätä kynttilää vakan alle”, hän sanoo ja siteeraa Franciscus Assisilaista: Tehtävänä on kertoa Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta tarvittaessa myös sanoin.

Uskolla on merkitystä lähetystyötä tekevien omaan motivaatioon, hän sanoo. Usko synnyttää rakkautta. Diakoniatyö on luterilaisuuden ytimessä, halu palvella ja mennä auttajaksi sinne, minne kukaan muu ei mene.

”Jeesuksen esimerkistä nousee radikaali lähimmäisenrakkaus. Mikä se kirkko olisi, joka ei näkisi syrjäytettyjen asiaa omanaan?”

Uskonnollista kieltä käyttäen puhutaan Kristuksen kasvojen näyttämisestä. Paras keino siihen on Parhialan mielestä ihmisoikeuksien edistäminen.

Usko ja ihmisoikeudet ovat lähetystyön kaksi kivijalkaa, Parhiala selittää. Usko saa lähtemään palvelutyöhön, ihmisoikeudet ovat sitä hyvää elämää, jota edistetään. Ei käännytetä. Eikä auteta vain omia.

Toisena tehtävänä on paikallisten kirkkojen tukeminen. Tuetaan kirkkoja synnyttämään ja vahvistamaan uskoa, hän sanoo. Koulutetaan teologisiin tehtäviin. Edistetään monikielistä kouluopetusta. Tai opetetaan, miten voi edistää inklusiivisyyttä, kuten vammaisten ottamista mukaan yhteisön toimintaan.

Paikallisia kirkkoja voidaan myös tukea selviämään koronakriisistä. Tai edistää seurakuntien muutoskestävyyttä ilmastokriisin edetessä, resilienssiä. Sekin on hyvän elämän edistämistä, palvelua.

Kirkon lähetystyön missio on paikallisten käsissä, hankkeissa, joita he itse johtavat.

Lähetysseura tekee työtä paikallisten kanssa ruohonjuuritasolla, pitkäjänteisesti.

Suurimman osan työstä tekevät paikalliset.

Juuri siksi järjestöt nyt odottavat henkeä pidellen, mitä hallitusneuvotteluissa tapahtuu.

Vuonna 2015 Juha Sipilän (kesk) johtama hallitus leikkasi 42 prosenttia kehitysyhteistyöjärjestöjen tuesta.

Parhialan toive tulevalle hallitukselle on, että jos tukea taas leikataan, annetaan ainakin riittävästi aikaa sopeutua muutokseen.

Etteivät työn piirissä olevat ihmiset ja yhteisöt kohdemaissa putoa yhtäkkiä tyhjän päälle.

Parhiala tekee urallaan nyt historiaa. Hän on ensimmäinen nainen kirkon virallisen lähetysjärjestön johtajana.

Hänet vihittiin papiksi vuonna 2022. Hän on kirkon piirissä monille uusi kasvo.

Kirkko on viime vuosina evännyt tuen lähetysjärjestöiltä, jotka eivät hyväksy naispappeutta. Mutta kehitys omissa viroissakin on kulkenut hitaasti.

Parhiala alkaa puhua lasikattoharhasta. Naisten heikko asema kehittyvien maiden kirkoissa voi olla osin harha.

Hän ottaa esimerkiksi Senegalin kirkon. Siellä naispappeutta ei ole hyväksytty. Mikä hän on sitä vaatimaan, ulkopuolinen?

Parhiala on kärsimätön tyyppi, vaativa, mutta hyväksyy realiteetit naisten aseman edistämisessä.

Paras strategia tilanteen muuttamiseksi on Parhialan mielestä ollut se, että annetaan yhteisön kasvaa ajatukseen.

”Olen vuosien mittaan oppinut, että asiat muuttuvat parhaiten omilla ehdoillaan.”

Senegalin kirkon piispan kanssa todettiin, että lisätään ensin naisten määrää muissa näkyvissä tehtävissä. Kun naiset saadaan näkyviin, siitä on lyhyempi matka pappeuteen.

Myös hänen oma nimityksensä on osin lasikattoharha.

Naisia on ollut lähetystyössä avainrooleissa jo 1800-luvulta lähtien, ensin puolisoina, hän sanoo. Ja sitten itsenäisesti.

Lähetystyö oli naisille sallittu keino matkustaa, nähdä maailmaa, tehdä itsenäistä uraa ja elää ilman perhettä.

Paikan päällä naiset johtivat toimintaa oman ajatuksen mukaan, päättivät, mihin tukijoiden rahat käyttivät. Ei ollut puhelimia, ei soiteltu perään, ei kontrolloitu, eikä käsketty.

Lähetyssaarnaajat myös toivat Suomeen tietoa muista maista ja kulttuureista. Sitä tietoa tarvitaan nytkin.

Lähetysseuran Pauliina Parhiala toivoo, että jos hallitus leikkaa kehitysyhteistyövaroja, sopeutumiseen annetaan tarpeeksi aikaa, etteivät avun varassa elävät putoa tyhjän päälle.

Antoisinta aikaa Parhialan uralla on ollut työskentely Palestiinassa, Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja Gazan alueella. Asuminen moniuskontoisessa yhteisössä, niiden ihmisten keskellä, joihin oma työ kohdistuu, se teki vaikutuksen.

”Läsnäolon merkitys. Kun on sydän avoimena siellä, ymmärtää, mitä ihmiset käyvät läpi.”

Mieleen on jäänyt esimerkiksi se, kun Yhdysvallat presidentti Donald Trumpin aikaan eväsi Itä-Jerusalemin sairaaloilta tuen. Parhiala asui sairaalan luona ja eli tilanteessa mukana yhteisön sisällä.

Siihen verrattuna suomalaisten jatkuva huoli siitä, miten vähän meillä on, tuntuu hänestä kummalta.

Suomessa kirkollakin on resursseja, on henkilökuntaa ja varallisuutta. Yleinen tunnelma on usein silti matalamielinen, mietitään, miten huonosti asiat ovat, Parhiala sanoo varoen.

Pitäisikö Parhialan putiikin ruveta tekemään lähetystyötä täälläkin? Niinhän se tavallaan tekeekin. Sehän järjestää Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet!

Siinä on tapahtuma, joka vetää kirkot täyteen väkeä ja tuottaa iloa isolle osalle kansaa. Samalla se kerää rahaa työhönsä.

Jos Parhiala tekisi lähetystyötä täällä, sen viesti väsyneille suomalaisille olisi:

”Älä murehdi. Olet rakastettu juuri sellaisena kuin olet luotu.”

Siltä laulaessa tuntuu.