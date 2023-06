Konkreettisempaa tietoa kaivattaisiin ennen kuin tutkintaa edes harkittaisiin. Ukraina on rekisteröinyt kymmeniä tuhansia sotarikoksia.

Voisiko Suomen kansalainen, oligarkki Gennadi Timtšenko joutua rikosvastuuseen Suomessa, jos hänen väitetysti omistavansa yksityisarmeija Redutin jäljiltä ilmenisi sotarikoksia, kun se taistelee Venäjän laittomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan?

”Periaatteessa kyllä, mutta”, aloittaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Valtakunnansyyttäjän toimisto on Suomessa antanut esitutkintamääräykset keskusrikospoliisille aiemmissa epäiltyjen sotarikosten tutkimisissa.

Rappen vastauksesta kuuluu se, että tutkinta ja syyttäminen olisi mahdollista, mutta niitä ennen monen kynnyksen tulisi ylittyä ja ne eivät ole vähäisiä kynnyksiä. Lyhyesti: tietoa eli näyttöä pitäisi olla enemmän.

”Jotta häntä voitaisiin syyttää Suomessa, äkkiä ajatellen neljän tai viiden kynnyksen tulisi ylittyä”, Rappe sanoo.

Ensinnäkin pitäisi olla tarkempia tietoja mahdollisista teoista, ei pelkkiä väitteitä. Tietoa pitäisi olla myös Redutin omistajuudesta.

Harkovalainen ihmisoikeusjärjestö KHPG julkaisi helmikuussa sivuillaan tiedon, jossa se arveli, että suomalaisia luulisi kiinnostavan, kun Suomen kansalaisen rahoittamaksi otaksutun Redutin sotilaita on tuomittu sotarikoksista Ukrainassa.

”Jos tällaisia tekoja sitten löytyisi, pitäisi miettiä, ovatko ne kriminalisoitu Suomen rikoslaissa”, hän jatkaa.

Kolmas kysymys olisi toimivalta.

”Olisi tutkittava, onko Suomella lainkäyttövalta tekoon nähden. Jos epäilty teko on niin sanottu universaalirikos, kynnys ylittyy heittämällä, kuten Suomessa nähtiin Liberian-tapauksessa.”

Turun hovioikeus käsittelee parhaillaan juttua, jossa on kyse epäillyistä murhista, raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Liberiassa parikymmentä vuotta sitten. Sama on nähty silloinkin, kun Suomessa on käsitelty Irakissa ja Ruandassa tehtyjä rikoksia.

Ukrainassa mahdollisia sotarikoksia on sen viranomaisten mukaan kirjattu jo kymmeniätuhansia tapauksia.

Neljäs kynnys liittyy tarkoituksenmukaisuuteen. Rappe kertoo, että Suomen lainsäädäntö lähtee siitä, että kun epäillään, että rikos on tehty, syntyy tutkintapakko.

”Mutta ulkomailla tehdyissä rikoksissa syyttäjä saa harkita, alkaako tutkinta. Ratkaisu on sidottu tarkoituksenmukaisuuteen”, hän kertoo.

Siinä pohdinnassa huomioidaan ensinnäkin se, pystytäänkö Suomessa selvittämään ulkomailla tehty rikos. Toinen pohdinta on se, onko käytännön edellytyksiä sille, että suomalainen tuomioistuin voisi asiaa käsitellä.

”Jos näiden kynnysten yli päästään, pohditaan vielä, kehen henkilöön rikosvastuu kohdistuu.”

Tässä vaiheessa viranomaiset voisivat jo ottaa näppeihinsä epäillyn, varsinkin jos hän oleskelisi Suomessa. Mutta muitakin kysymyksiä olisi.

”Pelkän aseman tai aseporukan omistajuuden perusteella ei syyte vielä onnistuisi, pitäisi olla konkreettisempaa tietoa. Voi kuvitella tilannetta, että jokin epämääräinen asejoukko tekee hirvittäviä tekoja, mutta rahoittaja ei tiedä niistä. Pelkän aseman mukaan ei joudu vastuuseen.”

Hän muistuttaa, että oikeusviranomaisilla Ukrainassa on parhaillaan järjestely, jossa he keräävät tietoa sotarikoksista ja jakavat niitä eteenpäin. Sitä kautta saattaa vielä päätyä tietoa Suomeenkin, ja sellainen Rappen mukaan voisi helpottaa tutkintaa ylipäänsä.

”Periaatteessa kyllä on täysin mahdollista, että on rikos, joka on Ukrainassa tehty ja johon sopii Suomen lain tunnusmerkistö ja johon Suomella on lainkäyttövalta.”