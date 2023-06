Halvalla juhannusreissuun halajavan kannattaa valita menopelikseen junan sijaan linja-auto. HS:n laskuri näyttää, mitä juna-, bussi ja lentoliput maksavat. Omalla autolla kulkeminen tulee halvaksi mikäli laskee kuluiksi pelkät bensakulut ja kyydissä on useita ihmisiä.

Kuvan hinnat on laskettu menopaluulipulle 22.–25. kesäkuuta välille Helsinki–Jyväskylä, kun matkalla on mukana kaksi aikuista ja 7- ja 10-vuotiaat lapset.

Matkalla juhannuksen viettoon maakuntiin? VR:n junalippujen äkkilähtöjen kallistuneet hinnat saavat kysymään, millä kulkuvälineellä lomanviettoon kannattaa suunnata.

Helsingin Sanomat vertaili juhannusliikenteen hintoja Helsingistä kolmeen eri kohteeseen ja takaisin. Selvisi, että bussilla matkustaminen on aina junaa halvempi vaihtoehto. Junalla matkaaminen on yli tuplasti kalliimpaa.

Hinnoissa on vertailtu yksinään matkustavan aikuisen ja nelihenkisen perheen matkakuluja. Nelihenkisessä perheessä on kaksi aikuista ja kaksi alle teini-ikäistä lasta.

Matkakohteiksi on valittu Oulu, Jyväskylä ja Kuopio.

HS vertaili kulkupelien hintoja myös autolla kulkemiseen. Sen hinta kuitenkin riippuu siitä, minkälaisella autolla ajaa, ja ottaako huomioon muita kuin bensakuluja. Jos automatkan hinta lasketaan verottajan kilometrikorvauksen mukaan, yksinään autolla liikkuvan ei kannata ainakaan halvan hinnan vuoksi kyseistä kulkupeliä valita.

Verottajan 53 sentin kilometrikorvauksen mukaan yhdensuuntaisen matkan hinnaksi tulee Helsingistä Ouluun noin 320 euroa, Kuopioon noin 200 euroa ja Jyväskylään noin 140 euroa.

Bussilla reittien vastaavat hinnat ovat perjantaiaamun hinnoilla yhdelle henkilölle noin 45 euroa, noin 35 euroa ja noin 20 euroa. Junalla hinnat ovat yli tuplasti bussia kalliimmat: noin 95 euroa, noin 80 euroa ja noin 55 euroa.

Hinnan voi myös laskea pelkillä bensakuluilla, mutta autojen kulutus ja polttoaineen hinta vaihtelee.

Esimerkkilasku seitsemän litraa sadalla kilometrillä kuluttavalla bensa-autolla kahden euron litrahintaisella polttoaineella osoittaa, että pelkillä bensakuluillakin laskettuna yksin autoilevan matka tulee bussia kalliimmaksi.

Tällöin bensakulut olisivat yhdensuuntaiselle matkalle Helsingistä Ouluun noin 85 euroa, Kuopioon noin 55 euroa ja Jyväskylään noin 38 euroa.

Vertailun meno- ja paluumatkat on valittu niin, että kulkuvälineeseen ehtii torstaina työpäivän päätteeksi mutta niin, ettei perillä ole kohtuuttoman myöhään. Valitut torstain bussit ja junat lähtevät Helsingistä aikavälillä kello 13.20–16.30. Oulun bussin ja junan lähdöt ovat muita aiemmat.

Valintaa rajasi myös tarjoama. Esimerkiksi lennolle Helsingistä Kuopioon ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin kello 12.50 lähtevä lento.

Vertailuun valittujen junien ja bussien paluuajat sunnuntaina Helsinkiin vaihtelevat aikavälillä 21.45–23.50. Oulusta saapuva lento on perillä kello 18.35 ja Kuopion kello 18.55. Hinnat on kerätty perjantaiaamuna 2. kesäkuuta.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että juhannuksen liikenteeseen on lisätty torstaina lisävaunuja kymmenen päivää kohden. Nyt myytävissä olevaan tarjontaan ei ole tämän hetken tietojen mukaan tulossa enää enempää vaunuja.

Junalippuihin on keväällä lisätty uusia hintatasoja, jotka ovat tuoneet tarjolle myös aiempaa halvempia lippuja. Toisaalta uusi hintamalli on muuttanut äkkilähdöt kalliimmiksi. Muun muassa Yle on kertonut, että hinnoissa saattaa olla hyvinkin suuria hintaeroja. Esimerkiksi junalippu Helsingistä Vaasaan voi maksaa uudistuksen jälkeen 13,90 euroa tai 197,80 euroa. Ilta-Sanomien mukaan hinta ei enää muodostu täyttöasteen vaan odotusten mukaan.

Bussien ja junien lippujen hinta on sama erikseen ja yhdessä ostettuina. Ainoastaan lennoissa saattaa säästää muutamia euroja.