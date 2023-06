Tampereen Rosendahlin ranta on koulunsa lopettaneille perinteinen juhlimispaikka.

Tamperelaisnuorilla on tapana juhlia päättäjäisiä Rosendahlin puistossa Pyynikillä. Noel Hietanen (vas.) ja Anton Nikkilä olivat lauantaina viettämässä aikaa kavereidensa kanssa.

Kymppibussi on puoli kuuden aikaan illalla tupaten täynnä. Pyynikin läpi ajava linja-auto kuskaa Rosendahlin rantaan runsaasti innokasta nuorisoa.

Tamperelaisille nuorille on muodostunut perinteeksi juhlia koulujen päättymistä Rosendahlin rannalla ja sitä ympäröivällä alueella Pyynikillä. Aikaisempina kesinä paikalle on kerääntynyt tuhansia nuoria.

Vielä alkuillasta väkeä on lähinnä kaiuttimiensa äärelle kerääntyneinä ryppäinä. Näkyy sekä pientä nahistelua että kavereiden halailua, isoja hörppäyksiä pulloista ja ohi huristavia sähköpotkulautoja.

Taivas on ikävän harmaa. Illan mittaan tihuttaa vettä. Liian kevyesti pukeutuneet epäilemättä vilustuvat tänään.

Suomen kesä ei armoa anna.

Evankelista Jukka Putkonen Tampereen Vapaakirkkoseurakunnasta kertoo levittäneensä jo viitisentoista vuotta Jumalan sanaa Rosendahlissa juhliville nuorille.

Sopiiko seurakunnan teltta todella pahimmassa sarkasmi-iässä ja kenties humalassa olevien teinien kemuihin? Putkosen mielestä ehdottomasti. Ovathan nämä nuoret juuri etsivässä elämänvaiheessa.

”En muista että ikinä olisi tällä teltalla sattunut mitään ikävää. Tuosta vierestä saa meiltä ilmaiseksi kahvia, makkaraa ja lettuja. Lisäksi soitamme riparilauluja, jotka ovat monille täällä tuoreessa muistissa”, hän sanoo.

Tommi Yli-Kivistö (vas.), Eetu Huhtala ja evankelista Jukka Putkonen keskustelivat Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan kioskilla.

Nurmikolla istuvassa seurueessa on luovia haaveita. Ilo Salmela on juuri valmistunut peruskoulusta ja on hakenut Tampereen Mediapolikseen opiskelemaan audiovisuaalista viestintää. Televisiotyö kiinnostaa.

Noel Hietanen puolestaan opiskelee korusepäksi, mistä todisteena saamme nähdä hänen tekemänsä hopeisen sormuksen.

Hietanen kertoo juontaneensa aikaisemmin koulun kevätjuhlan räväkässä mustassa silmänympärysmeikissään.

”Tykkään tuoda tyylin kautta itseäni esille”, hän sanoo.

Suomen punainen risti (SPR) on paikalla päivystämässä yhdessä poliisin, pelastuslaitoksen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Yhteensä ammattilaisia ja vapaaehtoisia on Rosendahlin alueella noin 70.

SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund on seurannut nuorison päättäribiletystä nyt neljänä vuotena. Iltaseitsemään mennessä on ollut rauhallista.

Tampereen SPR:n Marjo Majlund arvioi kylmän sään vaikuttavan lauantai-illan etenemiseen.

Alkuillasta SPR:n teltan pedit olivat vielä tyhjiä.

”Sää vaikuttaa, ei ole niin paljon ihmisiä kuin helteisempinä vuosina”, hän sanoo, mutta toteaa SPR:n asiakasmäärän yleensä nousevan kahdeksan aikoihin.

Pienempiä tapauksia, esimerkiksi nirhamia tai toipumista kaipaavia humalatiloja, tulee Majlundin mukaan ”useita kymmeniä” illassa, mutta vakavampia tilanteita vähemmän. Viime vuonna SPR:n ei tarvinnut soittaa yhtäkään ambulanssia.

Katsotaan miten ilta etenee. Siinä on monien paikalla olevien suunnitelma kaikessa kompleksisuudessaan.

Näin myös Laura Kivistöllä, Einari Pirttilällä ja Nuutti Salosella, jotka kertovat odottavansa vielä kavereitaan saapuvaksi.

Pirttilä kertoo opiskelleensa kaksi vuotta auto-alaa, mutta vakava auto-onnettomuus uutenavuotena 2021 laittoi sille stopin.

”Olin kahdeksan päivää koomassa, ja toipuminen vei yhteensä vuoden”, Pirttilä sanoo.

Rosendahliin tuleminen on vahva perinne tällekin seurueelle.

”Joka vuosi tänne ollaan tultu seuraamaan meininkejä”, Pirttilä kertoo.

Laura Kivistö (vas.), Einari Pirttilä ja Nuutti Salonen odottelivat kavereitaan nurmikolla.

Nuoret seisoskelivat Rosendahlilla eri kokoisissa ryppäissä, joissa soi usein kaiuttimista musiikki.

Kellon lähestyessä kahdeksaa ihmismäärä Rosendahlin alueella on kasvanut. Ei ehkä hellekesien massoja, mutta jatkuva virta nuoria valuu puistoon ja rannalle.

Syödessämme kuvaajan kanssa Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan lettuja (kermavaahtoa ja mansikkahilloa) on riuhtova, kiljuva, tanssiva näkymä ympärillämme rosoinen mutta rakastettava.

Ei ole helppoa olla nuori, ei koskaan ole ollut. Onneksi edes suurimmalla osalla näyttää olevan tänään hauskaa.

Lettu on hyvää. Taikinaa riittää kuulemma keskiyöhön asti, mikä kuulostaa uskomattomalta. Kaikki on mahdollista, jos uskoo.

Poistuessamme pilvet näyttävät tummilta ja raskailta. Pyynikillä bileet ovat vasta alkamassa.

Lana Sale (vas.), Jesse Marjomäki, Valtteri Kuisma ja Jussi Peuhkurinen Tampereen Pyynikillä. Sale kertoi opiskelevansa lentokonemekaanikoksi, koska se on kiinnostavaa ja työssä voi tienata hyvin.