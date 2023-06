Jo kolmatta henkilöä vaaditaan vangittavaksi perjantaina Porin lapsikaappauksesta. Poliisi on ottanut kiinni neljännenkin henkilön.

Porin lapsikaappauksesta epäiltynä torstaina vangittu nainen kiistää rikosepäilyt. Hänet vangittiin epäiltynä lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

”Hän kiistää ehdottomasti kaikki rikosepäilyt”, sanoo hieman yli 50-vuotiaan naisen asianajaja Jarkko Liljeqvist HS:lle.

Porin lapsikaappaustapauksesta epäillään nyt kaikkiaan neljää henkilöä. HS ei ole saanut tietoja siitä, miten muut epäillyt suhtautuvat rikosepäilyihin.

Tähän mennessä Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut kaksi epäiltyä: yli 60-vuotiaan mieskirurgin ja hieman yli 50-vuotiaan naisen, jotka ovat aviopari.

Asianajaja Liljeqvist avustaa vangittua naista oikeusprosessissa. Hän ei halua kertoa tarkemmin, mistä rikosepäilyissä on kyse tai mikä yhteys hänen päämiehellään on epäiltyyn lapsikaappaukseen ja lapseen.

Satakunnan käräjäoikeus käsittelee perjantaina aamupäivällä poliisin kolmatta vangitsemisesitystä tapaukseen liittyen. Poliisi esittää nyt vangittavaksi noin 50-vuotiasta naista.

Häntä vaaditaan vangittavaksi 28. toukokuuta tapahtuneista törkeästä vapaudenriistosta ja lapsikaappauksesta epäiltynä.

Nyt vangittavaksi vaadittavan viisikymppisen naisen kotipaikka on Itä-Suomessa. Hänellä on yhteys Yhdysvaltoihin.

Nainen otettiin kiinni keskiviikkona.

PORIN lapsikaappaustutkinta on laajentunut tällä viikolla päivä päivältä uusilla epäillyillä. Lounais-Suomen poliisi otti torstaina kiinni jo neljännen epäillyn tapaukseen liittyen.

Vangitsemiskäsittelyt alkoivat tiistaina.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi ensimmäisenä päälle kuusikymppisen miehen tiistaina poissaolevana Satakunnan käräjäoikeudessa. Poissaolevana voidaan vangita silloin, kun epäiltyä ei ole tavoitettu.

Torstaina miehen hieman yli 50-vuotias aviovaimo vangittiin epäiltynä Porin lapsikaappaus­tapauksesta.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä ja nainen syytä epäillä -perusteella, joka on lievempi vangitsemisperuste kuin todennäköisin syin vangitseminen. Rikosnimikkeinä molemmilla oli lapsikaappaus ja törkeä vapaudenriisto.

Poliisin tietojen mukaan lapsi on sunnuntaiaamuna tapahtuneen epäillyn kaappauksen jälkeen viety ulkomaille. Poliisi ei ole kommentoinut, mistä maasta on kyse. Poliisi ei ole avannut myöskään lapsen ikää tai mahdollista sukulaissuhdetta yhteen tai useampiin epäillyistä.

HELSINGIN Sanomien tietojen mukaan poissaolevana vangittu mies on ammatiltaan lääkäri erikoistumisalueenaan kirurgia.

Hän ja torstaina vangittu nainen ovat aviopari, käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. He ovat rekisteröineet avioehdon viime vuonna.

Miehellä ja naisella on sama kantasuomalainen sukunimi. He ovat myös asuneet samassa osoitteessa Itä-Suomessa. Naisella on yhteys Viroon.

HS tavoitti torstaina poissaolevana vangitun miehen oikeusavustajan, joka ei kertomansa mukaan tiennyt missä mies tällä hetkellä on.

Osana esitutkintaa poliisi ja Rajavartiolaitos tekivät maanantaina laajoja maastoetsintöjä Pohjois-Satakunnassa. Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina, eikä niitä olla jatkamassa.

Lapsikaappaukseen voi syyllistyä, kun lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tämän huoltoa koskevia oikeuksia loukaten tai jätetään palauttamatta sinne. Lapsikaappauksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.